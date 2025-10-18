দিল্লীৰ হাউছিঙৰ এম পি ফ্লেটত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড

দিল্লীৰ হাউছিঙৰ এম পি ফ্লেটত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড
এই জুই নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ চৈধ্যখন অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনৰ প্ৰয়োজন হৈছিল ।
Published : October 18, 2025 at 8:53 PM IST
নতুন দিল্লী: দিল্লীৰ ৰাম মনোহৰ লোহিয়া (আৰ এম এল) হাস্পতালৰ বিপৰীতে থকা এটা এপাৰ্টমেণ্ট কমপ্লেক্সত শনিবাৰে বিয়লি সংঘটিত হয় এক বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড । এই খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে উক্ত স্থানত উপস্থিত হয় অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক আৰু লগে লগে আৰম্ভ কৰে উদ্ধাৰ অভিযান ।
দিল্লী অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ এজন বিষয়াই জনোৱা মতে, এই পৰ্যন্ত (বাতৰি লিখা সময়লৈকে) কোনো লোক হতাহতিৰ খবৰ পোৱা নাই । তেওঁ লগতে কয়, "বাবা খৰগ সিং মাৰ্গৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ এপাৰ্টমেণ্টত সংঘটিত হোৱা অগ্নিকাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত দিনৰ ১.২২ বজাত ফোন আহিছিল । প্ৰায় ১৪খন অগ্নিনিৰ্বাপক গাড়ী ততাতৈয়াকৈ সেই স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু দুপৰীয়া ২.১০ বজাৰ ভিতৰত এই জুই নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে ।"
একাংশ বাসিন্দাৰ মতে, দুই-এটা শিশু এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আৰু তেওঁলোকক আৰ এম এল হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হয় । ২০২০ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্বোধন কৰা এই এপাৰ্টমেণ্ট কমপ্লেক্সটোৰ বাসিন্দাসকলে দাবী কৰে যে ষ্টিল্টৰ মজিয়াত পৰি থকা কিছুমান ফটকা ফুটাৰ ফলত জুই লাগে ।
ডি এফ এছৰ এজন বিষয়া ভূপেন্দ্ৰ প্ৰকাশে কয়, "আমি আহি পোৱাৰ সময়ত আমি ষ্টিল্ট ফ্ল'ৰত থকা ঘৰৰ ষ্ট'ৰেজ সামগ্ৰীত জুই দেখিছিলো । জুইৰ শিখা বাঢ়ি গৈ ওপৰৰ মহলাবোৰ ক্ষতিসাধন কৰিছিল । অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ বৰ্তমান দিল্লী আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি আছে ।"
উত্তৰাখণ্ডৰ এজন সাংসদৰ ব্যক্তিগত সহায়ক কমলে কয় যে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত তেওঁ কৰ্মস্থলীত আছিল । তেওঁ লগতে কয়, "মই শুনা মতে অঞ্চলটোৰ কিছু চোফাত জুই লাগিছিল । আমাৰ সকলো সামগ্ৰী, নথি-পত্ৰ, গহনা, কাপোৰ আদি এই জুই জ্বলি গৈছে । আমি এতিয়া আকৌ শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব ।"
কাষৰ এপাৰ্টমেণ্ট এটাত বাস কৰা পূৰ্ণিমাই কয়, "মই দুপৰীয়া ১:২০ বজাত ফোন পাই ইয়ালৈ লৰালৰিকৈ আহো । বাসিন্দাসকলৰ সকলো সামগ্ৰী ছাই হৈ গৈছে । শিশুকে ধৰি আহতসকলক আৰ এম এল চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে । আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাক অনুৰোধ জনাইছো যে অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰি বিল্ডিঙৰ সুৰক্ষাৰ পৰ্যালোচনা কৰক ।"
এপাৰ্টমেণ্টটোৰ দ্বিতীয় মহলাত বাস কৰা মনোজে কয় যে কেন্দ্ৰীয় ৰাজহুৱা কাম-কাজ বিভাগৰ এজন কনিষ্ঠ অভিযন্তাই পাৰ্কিং ল’টত কিছু আচবাব ৰাখিছিল য’ৰ পৰা জুই আৰম্ভ হৈছিল আৰু দ্ৰুতগতিত অট্টালিকাটোলৈ বিয়পি পৰিছিল। তেওঁ লগতে কয়, "বিল্ডিংটোৰ তিনি মহলাত চাৰ্ভেণ্ট কোৱাৰ্টাৰ আছে, আনহাতে চতুৰ্থ মহলাৰ পৰা সাংসদৰ বাসগৃহ আৰম্ভ হয়।"
মনোজে কয় যে কনাট প্লেচৰ পৰা এই অঞ্চলটো মাত্ৰ ১০ মিনিটৰ দূৰত থকাৰ পাছতো অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকসকল সেই স্থানত উপস্থিত হ’বলৈ ৪০ মিনিট সময় লাগিছিল । তেওঁ লগতে কয়, "চিৰিৰ পৰা নামি অহাৰ সময়ত দুটা শিশু আৰু এগৰাকী মহিলা আহত হয় । তেওঁলোকক চিকিৎসাৰ বাবে আৰ এম এল হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।"
এজন বাসিন্দাই কয় "মোৰ কুকুৰটো ভিতৰত আবদ্ধ হৈ আছিল । কেইমাহমানৰ ভিতৰত মোৰ ছোৱালীজনীৰ বিয়া আছে । আমি কিনা সকলো গহনা, কাপোৰ-কানিও ভিতৰত আছে । মোৰ পত্নী আৰু মোৰ এজন সন্তানো এই জুইৰ ফলত আহত হৈছে । তেওঁলোকক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে... এই জুই কেনেকৈ লাগিল, আমাৰ হাতত কোনো তথ্য নাই । মোৰ ঘৰটো তৃতীয় মহলাত ।"
দিল্লী চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যসভাৰ সদস্য সাকেট গোখলেই এক্সত শ্বেয়াৰ কৰি কয়, "দিল্লীৰ বি ডি মাৰ্গত ব্ৰহ্মপুত্ৰ এপাৰ্টমেণ্টত বিশাল অগ্নিকাণ্ড । সকলো বাসিন্দা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ । বিল্ডিং সংসদৰ পৰা ২০০ মিটাৰ দূৰত @DelhiGovDigital।"