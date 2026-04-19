ETV Bharat / bharat

ফটকা কাৰখানাত বিস্ফোৰণ, নিহত ১৭

তামিলনাডুৰ বিৰুধুনগৰ জিলাৰ এটা ফটকা নিৰ্মাণ শাখাত এক শক্তিশালী বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় ।

Massive Explosion at Firecracker Factory
তামিলনাডুত ফটকা কাৰখানাত বিস্ফোৰণ (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 19, 2026 at 6:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বিৰুধুনগৰ (তামিলনাডু) : তামিলনাডুৰ বিৰুধুনগৰ জিলাৰ এটা ফটকা কাৰখানাত সংঘটিত বিস্ফোৰণত সোতৰজন লোক নিহত হয় । খবৰ অনুসৰি দেওবাৰে বিয়লি বিৰুধনগৰ জিলাৰ কট্টনপট্টীৰ এটা ব্যক্তিগত ফটকা নিৰ্মাণ শাখাত এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় । প্ৰায় ১০ কিলোমিটাৰদূৰলৈ ফটকাৰ শব্দ শুনা যায় ।

ঘটনাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ পাছতেই অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী আৰু উদ্ধাৰকাৰী দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে । ইফালে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকে জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা চলাই আছে । বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, গুৰুতৰভাৱে আহত ৬ জন লোকক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে ।

১৩ এপ্ৰিলত বিৰুধুনগৰ জিলাৰ সত্তুৰ সমীপত ফটকা কাৰখানাত বিস্ফোৰণ ঘটি এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে তিনিজন লোক আহত হয় । ঘটনাৰ সময়ত প্ৰায় ৬০ জন শ্ৰমিকে কাৰখানাটোত কৰ্মৰত আছিল ।

TAGGED:

ফটকা কাৰখানা
তামিলনাডু
অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী
ইটিভা ভাৰত অসম
ফটকা কাৰখানাত বিস্ফোৰণ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.