ফটকা কাৰখানাত বিস্ফোৰণ, নিহত ১৭
তামিলনাডুৰ বিৰুধুনগৰ জিলাৰ এটা ফটকা নিৰ্মাণ শাখাত এক শক্তিশালী বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় ।
Published : April 19, 2026 at 6:32 PM IST
বিৰুধুনগৰ (তামিলনাডু) : তামিলনাডুৰ বিৰুধুনগৰ জিলাৰ এটা ফটকা কাৰখানাত সংঘটিত বিস্ফোৰণত সোতৰজন লোক নিহত হয় । খবৰ অনুসৰি দেওবাৰে বিয়লি বিৰুধনগৰ জিলাৰ কট্টনপট্টীৰ এটা ব্যক্তিগত ফটকা নিৰ্মাণ শাখাত এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় । প্ৰায় ১০ কিলোমিটাৰদূৰলৈ ফটকাৰ শব্দ শুনা যায় ।
ঘটনাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ পাছতেই অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী আৰু উদ্ধাৰকাৰী দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে । ইফালে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকে জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা চলাই আছে । বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, গুৰুতৰভাৱে আহত ৬ জন লোকক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে ।
VIDEO | Virudhunagar, Tamil Nadu: Several feared dead in a firecracker factory blast near Kattanarpatti.
১৩ এপ্ৰিলত বিৰুধুনগৰ জিলাৰ সত্তুৰ সমীপত ফটকা কাৰখানাত বিস্ফোৰণ ঘটি এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে তিনিজন লোক আহত হয় । ঘটনাৰ সময়ত প্ৰায় ৬০ জন শ্ৰমিকে কাৰখানাটোত কৰ্মৰত আছিল ।
