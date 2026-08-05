ভাৰত চৰকাৰৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিলে মেটাৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াই মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গে

ভাৰত চৰকাৰৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিলে মেটাৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াই মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গে
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এটা ভিডিঅ’ সাময়িকভাৱে সামাজিক মাধ্যমৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ প্ৰসংগত মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গে এই ক্ষমা বিচাৰে ৷
Published : August 5, 2026 at 6:08 PM IST
নতুন দিল্লী: অসাৱধানবশতঃ ফেচবুকৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এটা ভিডিঅ’ মেটাই আঁতৰোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ এই ভিডিঅ’টোত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক উদ্দেশ্যি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক ভিডিঅ’ বাৰ্তা দিছিল ৷
ইয়াৰ পিছতে দেশৰ সংসদীয় কমিটীয়ে মেটাৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গক ভাৰত চৰকাৰৰ ওৰচ ক্ষমা বিচাৰিবলৈ দাবী জনায় ৷ বুধবাৰে মেটাৰ এক বিশাল নেতৃত্বই ভাৰত চৰকাৰৰ ইলেক্ট্ৰ’নিকছ আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰালয়ৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হয় ।
Mark Zuckerberg sent his apologies for the CSAM (Child Sexual Abuse Material) content, deepfake content and errors in operating the platform.— ANI (@ANI) August 5, 2026
It was made clear to them that they are not covered under Intermediary definition. They select who receives the content. Safe harbour… https://t.co/kfIcMNdclk pic.twitter.com/CrwfQrsN1V
মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গে বুধবাৰে CSAM(শিশু যৌন নিৰ্যাতনৰ সৈতে জড়িত বিষয়বস্তু), ডিপফেক কণ্টেণ্ট আৰু প্লেটফৰ্ম পৰিচালনা কৰাৰ সময়ত হোৱা ভুলৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰে ।
উল্লেখ্য যে, মেটাৰ মুখ্য গ্ল’বেল এফেয়াৰ্ছ বিষয়া জোৱেল কেপলানৰ নেতৃত্বত মেইটৱাইৰ সচিব এছ কৃষ্ণন আৰু অন্যান্য শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ সৈতে হোৱা এখন বৈঠক বুধবাৰে প্ৰায় ৪৫ মিনিট সময় ধৰি চলিছিল । বিষয়াসকলে ইটিভি ভাৰতক অৱগত কৰে যে মেটাৰ প্ৰতিনিধি দলটোৱে পৰৱৰ্তী সময়ত কেন্দ্ৰীয় তথ্য-প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱকো সাক্ষাৎ কৰাৰ কথা ।
এই বৈঠকত মূলতঃ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সেই বিশেষ ফেচবুক পোষ্টটো সাময়িকভাৱে আঁতৰোৱাৰ প্ৰসংগটোত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিল ৷ মেটাই আঁতৰোৱা এই ভিডিঅ’টোৰ জৰিয়তে দেশৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস দিছিল ।
মেটাই পোষ্টটো পুনৰবাৰ আপলোড কৰে ৷ ভিডিঅ’টো আঁতৰোৱাৰ কাৰণ হিচাপে মেটাই নিজৰ স্বয়ংক্ৰিয় কণ্টেণ্ট মডাৰেচন ব্যৱস্থাৰ কাৰিকৰী ত্ৰুটি বুলি বৈঠকত উল্লেখ কৰে ৷
অৱশ্যে মেটাই দিয়া এই উত্তৰত ভাৰত চৰকাৰ সন্তুষ্ট হোৱা নাই আৰু এই সন্দৰ্ভত কোম্পানীটোৰ পৰা বিশদ বিৱৰণ বিচাৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: ৰেপো ৰেট অপৰিৱৰ্তিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ