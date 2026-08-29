মাৰ্গদৰ্শীৰ এমডি শৈলজা কিৰণলৈ অধ্যাপিকা জে ফিলিপ মহিলা নেতৃত্ব বঁটা
এছ’চিয়েশ্যন অৱ ইণ্ডিয়ান মেনেজমেণ্ট স্কুলৰ (এআইএমএছ) ৩৭ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত উপস্থিত মাৰ্গদৰ্শীৰ এমডি শৈলজা কিৰণ ৷
Published : August 29, 2026 at 8:46 PM IST
বেংগালুৰু : মাৰ্গদৰ্শীৰ চিট ফাণ্ড প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ পৰিচালন সঞ্চালক শৈলজা কিৰণক প্ৰদান কৰে অধ্যাপিকা জে ফিলিপ মহিলা নেতৃত্ব বঁটা ৷ এক্সাইএমই বেংগালুৰুত অনুষ্ঠিত হোৱা এছ’চিয়েশ্যন অৱ ইণ্ডিয়ান মেনেজমেণ্ট স্কুলৰ (এআইএমএছ) ৩৭ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত এই বঁটা প্ৰদান কৰে মাৰ্গদৰ্শীৰ চিট ফাণ্ড প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ পৰিচালন সঞ্চালক শৈলজাক ৷
এই সন্মানক মাৰ্গদৰ্শীৰ চিট ফাণ্ড প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ সহকৰ্মী, কৰ্মচাৰী আৰু পৰিয়ালৰ প্ৰতি উৎসৰ্গা কৰে আৰু প্ৰতিটো কৃতিত্ব সামূহিক প্ৰচেষ্টাৰ ফল বুলিও ভাষণ প্ৰসংত উল্লেখ কৰে শৈলজাই ।
এছ’চিয়েশ্যন অৱ ইণ্ডিয়ান মেনেজমেণ্ট স্কুলৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি ভাষণ প্ৰসংগত কিৰণে কয়,"এই বঁটাটো বিশেষভাৱে অৰ্থপূৰ্ণ কাৰণ ইয়াত অধ্যাপক জে ফিলিপৰ নাম আছে ৷ যিজন শিক্ষাবিদে বিশ্বাস কৰিছিল যে প্ৰতিষ্ঠানসমূহে দক্ষতা, চৰিত্ৰ সৈতে নেতৃত্ব বিকাশ কৰিব লাগে ।"
তেওঁ লগতে কয়,"পৰিচালনা শিক্ষাই পৰম্পৰাগত শ্ৰেণীকোঠা আৰু পাঠ্যপুথিৰ বাহিৰলৈ গৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা, স্বয়ংক্ৰিয়কৰণ, ডিজিটেল প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা গঠিত দ্ৰুতগতিত পৰিৱৰ্তিত পৃথিৱীৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব । শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে কেৱল নিজৰ অতীতৰ কৃতিত্বৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু বিকশিত বিশ্বৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৈতে অহৰহ খাপ খাব লাগিব । ডিজিটেল ৰূপান্তৰ আৰু প্ৰযুক্তি মঞ্চত বিনিয়োগ সেৱা উন্নত কৰাৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় ৷"
"প্ৰযুক্তিয়ে মানুহক শক্তিশালী কৰিব লাগিব, তেওঁলোকৰ ঠাইত নহয় । পৰিচালনা প্ৰতিষ্ঠানসমূহে প্ৰযুক্তিক একত্ৰিত কৰিব লাগিব আৰু লগতে সহানুভূতি, সততা আৰু দায়িত্বৰ দৰে মানৱীয় মূল্যবোধক শক্তিশালী কৰিব লাগিব ।"- মাৰ্গদাৰ্চিৰ এম ডি শৈলজা ৷
মাৰ্গদৰ্শীৰ এম ডিয়ে এই কথাও উল্লেখ কৰে যে দূৰদৰ্শী নেতৃত্ব কেৱল এটা পদত অধিষ্ঠিত হোৱাটোৱেই নহয় । ইয়াৰ বাবে সম্ভাৱনাক চিনাক্ত কৰাৰ সাহসৰ প্ৰয়োজন, প্ৰতিষ্ঠিত পদ্ধতিসমূহক প্ৰশ্ন কৰা আৰু ভৱিষ্যতৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ প্ৰতি গতিশীলভাৱে সঁহাৰি জনোৱাৰ প্ৰয়োজন । যুৱ উদ্ভাৱক ওমকাৰ সিং বাট্ৰা, ছেম সাংগী আৰু অদৱৈত ঠাকুৰৰ উদ্ধৃতি দি তেওঁ কয় যে উদ্যোগীকৰণৰ বাবে সাহস, স্থিতিস্থাপকতা আৰু সৃষ্টিশীলতাৰ প্ৰয়োজন ৷"
লগতে পঢ়ক:ৰামোজী এনিমেচন এক্সেলেঞ্চ এৱাৰ্ডছ ২০২৬ৰ প্ৰাপক উন্নিকৃষ্ণন ভি; এণ্টেংগল্ড ষ্টুডিঅ’ক বছৰৰ শ্ৰেষ্ঠ ইণ্ডি ষ্টুডিঅ' সন্মান