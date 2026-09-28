অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ চিট্টুৰত সাধাৰণ লোকৰ বাবে ৰেড্ডিগুন্টা পুখুৰী উন্নয়নৰ পদক্ষেপ ৰামোজী গ্ৰুপৰ

অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ চিট্টুৰত সাধাৰণ লোকৰ বাবে ৰেড্ডিগুন্টা পুখুৰী উন্নয়নৰ পদক্ষেপ ৰামোজী গ্ৰুপৰ
এবছৰৰ ভিতৰতে কাম সম্পূর্ণ হ’ব, তাৰ পাছত চিট্টুৰৰ লোকসকলে পৰিয়ালৰ সৈতে সুন্দৰভাৱে সময় কটাব পাৰিব ৷
Published : September 28, 2026 at 10:31 PM IST
চিট্টুৰ: অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ চিট্টুৰৰ এটা পুখুৰীত উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ বাবে সোমবাৰে শিলান্যাস স্থাপন কৰে ৰামোজী ফাউণ্ডেচনে । চিট্টুৰ চহৰত অৱস্থিত ৰেড্ডিগুন্টা পুখুৰীত উন্নয়নমূলক কামৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডৰ পৰিচালন সঞ্চালক (এম ডি) শৈলজা কিৰণে ৷
ৰেড্ডিগুন্টা অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলৰ বাবে সেউজ স্থান উন্নত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই উন্নয়নমূলক কাম কৰা হৈছে । শৈলজা কিৰণে পুখুৰীটো নিৰ্মাণৰ অনুমতি দিয়াৰ বাবে চিট্টুৰ আয়ুক্ত সুমিত কুমাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।
ৰামোজী ফাউণ্ডেচনে সমগ্ৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশতে গ্ৰহণ কৰা সমাজ সেৱা কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে ৰেড্ডিগুন্টা পুখুৰীক বাছি লৈছিল । ভূমি পূজন অনুষ্ঠানত ভাষণ দি মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডৰ পৰিচালন সঞ্চালক শৈলজা কিৰণে উন্নয়নমূলক কামত সামৰি লোৱা উপাদানসমূহৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰে ।
বেৰা স্থাপন কৰি খোজ কঢ়া পথ নিৰ্মাণ কৰা হ’ব বুলিও কয় শৈলজা কিৰণে । তেওঁ লগতে কয় যে, পুখুৰীটোৰ চাৰিওফালে এক বিস্তৃত সেউজীয়া আৱৰণ গঢ়ি তোলা হ’ব । উন্নয়নৰ কাম চলি থকা এই ৰাজহুৱা স্থানে চিট্টুৰ চহৰৰ জনসাধাৰণৰ বাবে সেৱা আগবঢ়াব বুলি তেওঁ দৃঢ়তা প্ৰকাশ কৰে ।
এই প্ৰকল্পই তেওঁলোকক এটা স্থান প্ৰদান কৰিব, য’ত তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ সৈতে এক সুখকৰ পৰিৱেশত সুন্দৰভাৱে সময় কটাব পাৰিব । মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডৰ পৰিচালন সঞ্চালক শৈলজা কিৰণে ঘোষণা কৰে যে ৰামোজী ফাউণ্ডেচনে এবছৰৰ ভিতৰত পুখুৰী উন্নয়ন প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰৰ হৈ সুমিত কুমাৰে সম্পূৰ্ণ সহযোগিতাৰ আশ্বাস দিয়ে । এই উপলক্ষে চিট্টুৰৰ সাংসদ দগ্গুমল্ল প্ৰসাদ ৰাও, চন্দ্ৰগিৰি, পুথালাপট্টু আৰু চিট্টুৰৰ বিধায়ক পুলিৱৰ্তী নানি, মুৰালীমোহন আৰু গুৰাজলা জগন মোহন, এন ই চি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সদস্য ৰমেশ বাবু, বালাজী হেচাৰীজৰ এম ডি নীৰজা, সঞ্চালক প্ৰনীত আদি উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক: পূজা বিশেষ: দুৰ্গা উৎসৱৰ প্ৰাকক্ষণত সোণৰ ২,৬০০ টকা, ৰূপৰ ৫,০০০ টকাকৈ মূল্য হ্ৰাস