মাৰ্গদৰ্শীৰ পৰিচালন সঞ্চালক শৈলজা কিৰণক তিৰুনক্ষত্ৰম মহোৎসৱত সমতা পুৰাস্কাৰেৰে সন্মানিত
চিন্না জীয়াৰ স্বামীৰ তিৰুনক্ষত্ৰম মহোৎসৱত ৭০গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক সমতা পুৰাস্কাৰেৰে সন্মানিত কৰা হয় ৷ এই বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত আছিল মাৰ্গদৰ্শীৰ পৰিচালন সঞ্চালক শৈলজা কিৰণো...
Published : November 12, 2026 at 6:49 PM IST
হায়দৰাবাদ : ৰংগা ৰেড্ডী জিলাৰ মুচিন্তলস্থিত শ্ৰীৰামনাগৰমত চিন্না জীয়াৰ স্বামীৰ ৭০ সংখ্যক তিৰুনক্ষত্ৰম মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হয় ৷ বুধবাৰে এই অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি ৭০গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক ‘সমতা পুৰাস্কাৰ’ৰে সন্মানিত কৰা হয় ৷ এই ৭০গৰাকী লোকৰ ভিতৰত মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ড প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ পৰিচালন সঞ্চালক শৈলজা কিৰণো আছিল ৷
চামছাবাদ মণ্ডলৰ সমতা প্ৰতিমূৰ্তি (ষ্টেচু অৱ ইকুৱেলিটি) চৌহদত অনুষ্ঠিত হোৱা চাৰিদিনীয়া অনুষ্ঠানত বহু সংখ্যক ভক্তৰ লগতে কেবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ ‘‘সমতা পুৰাস্কাৰ’’ৰ বঁটা প্রাপকসকলৰ ভিতৰত সৈনিক আৰু বিজ্ঞানীসকলৰ উপৰিও ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সমাজ সেৱালৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে স্বীকৃতি লাভ কৰা কৃতী মহিলাসকলো অন্তৰ্ভুক্ত আছিল।
సమతా పురస్కారంతో శైలజా కిరణ్కు ఘన సత్కారం శంషాబాద్ మండలం ముచ్చింతల్లోని శ్రీరామనగరంలో 70వ తిరునక్షత్ర మహోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. నాలుగో రోజున సమతామూర్తి ప్రాంగణంలో నిర్వహించిన ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలకు భక్తుల పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ఈ సందర్భంగా మార్గదర్శి చిట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఎండీ శైలజా కిరణ్తో.. సహా సమాజసేవకు కృషి చేస్తున్న 70 మంది సేవామూర్తులను ప్రత్యేకంగా సమతా పురస్కారాలతో సత్కరించారు. #Muchintal #ThirunakshatraCelebrations #ChinnaJeeyarSwami #SamathaAwards #ShailajaKiran #ETVDigital— ETV Telangana (@etvtelangana) November 11, 2026
চিন্না জীয়াৰ স্বামীৰ ততাৱধানত আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানত বাগেশ্বৰ ধামৰ ধীৰেন্দ্ৰ কৃষ্ণ শাস্ত্ৰীকে ধৰি অন্যান্য লোকসকলো উপস্থিত থাকে । সভাত ভাষণ দি চিন্না জীয়াৰ স্বামীয়ে কয় যে ভাৰতীয় সংস্কৃতিয়ে নাৰীক এক অনন্য সন্মানৰ আসন দিছে ৷ সন্তান জন্ম দিয়াৰ লগতে ডাঙৰ-দীঘল কৰা মাতৃসকলক সন্মান জনোৱাটো এক সামূহিক সামাজিক দায়িত্ব হিচাপে গণ্য কৰা উচিত ৷ এই বুলিও তেওঁ কয় ৷
তেওঁ কয় যে শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ আৰু ভগৱদ ৰামানুজৰ যুগত নাৰীক প্ৰদান কৰা সন্মান আজিও প্ৰাসংগিক হৈ আছে । লগতে তেওঁ কয় যে পিতৃ-মাতৃ আৰু সন্তান, স্বামী-স্ত্ৰী, ভাই-ভনী তথা গুৰু আৰু শিষ্যৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আৰু ত্যাগৰ যি আদৰ্শ ৰামায়ণত বৰ্ণনা কৰা হৈছে, তাৰ পৰা সকলোৱে প্ৰেৰণা ল'ব লাগে ৷ এই বুলি তেওঁ ৰাইজলৈ আহ্বান জনায় ।
ধীৰেন্দ্ৰ কৃষ্ণ শাস্ত্ৰীয়ে কয় যে বাগেশ্বৰ ধাম আশ্ৰমেও নাৰীক সন্মান জনোৱাৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব । তেওঁ ভগৱান হনুমানৰ পূজাৰ বাবে আয়োজিত হ'বলগীয়া এক আগন্তুক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ চিন্না জীয়াৰ স্বামীক আমন্ত্ৰণ জনায়, য'ত এক লাখ নাৰিকল আগবঢ়োৱা হ'ব ।
চিন্না জীয়াৰ স্বামীৰ তিৰুনক্ষত্ৰম মহোৎসৱত সমতা পুৰাস্কাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত শৈলজা কিৰণে কয় যে সন্তানসকলৰো জীৱনজোৰা দায়িত্ব আছে, সেয়া হ’ল নিজৰ মাতৃক মৰম-স্নেহে কৰা আৰু তেওঁলোকৰ যত্ন লোৱা ।
তেওঁ কয়, ‘‘যিগৰাকী মাতৃয়ে জন্ম দি সন্তানক ডাঙৰ-দীঘল কৰিছে, তেওঁক গোটেই জীৱন মৰমেৰে যত্ন লোৱাটো সন্তানৰ দায়িত্ব । যতীন্দ্ৰ সপ্ততি উদযাপনৰ সময়ত চিন্না জীয়াৰ স্বামীৰ দ্বাৰা সন্মানিত হ'বলৈ পাই মই নিজকে সৌভাগ্যৱান বুলি গণ্য কৰিছোঁ ।’’
তেওঁ লগতে কয় যে চিন্না জীয়াৰ স্বামীয়ে জ্যেষ্ঠসকলক সন্মান জনোৱাৰ বিষয়ে অতি মূল্যৱান বাৰ্তা প্ৰদান কৰিছে আৰু তেওঁৰ এই চিন্তা তথা আদৰ্শসমূহ ল’ৰা-ছোৱালীৰ লগতে প্ৰাপ্তবয়স্কসকলেও বুজি পোৱাটো অতি জৰুৰি আৰু এই আদৰ্শবোৰ সকলোৱে অনুসৰণ কৰা উচিত ।