বিজয়ৱাৰাৰ শ্ৰীদুৰ্গা মল্লেশ্বৰ স্বামীভাৰলা মন্দিৰত দুটা সোণৰ পদুম ফুল দান শৈলজা কিৰণ, বিজয়েশ্বৰীৰ
নৱৰাত্ৰি উপলক্ষে দুৰ্গাষ্টমীৰ পৱিত্ৰ ক্ষণত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিজয়ৱাৰাৰ শ্ৰীদুৰ্গা মল্লেশ্বৰ স্বামীভাৰলা মন্দিৰ দৰ্শন মাৰ্গদৰ্শীৰ পৰিচালন সঞ্চালক, আৰএফছিৰ সঞ্চালকৰ ৷
Published : October 18, 2026 at 9:00 PM IST
বিজয়ৱাৰা (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ) : নৱৰাত্ৰি উপলক্ষে দুৰ্গাষ্টমীৰ পৱিত্ৰ ক্ষণত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিজয়ৱাৰাৰ শ্ৰীদুৰ্গা মল্লেশ্বৰ স্বামীভাৰলা দেৱস্থানত ভক্তৰ ব্যাপক বীৰ হয় ৷ এই পৱিত্ৰ ক্ষণত ইন্দ্ৰকীলাদ্ৰিয়ে এক বিশেষ আধ্যাত্মিক মহিমাৰ সাক্ষী হৈ ৰয়, য’ত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই ভিৰ কৰেহি ।
এই উপলক্ষে মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডছ প্ৰাইভেট লিমিটেডে দুটা সোণৰ পদুম ফুল দান কৰে । মাৰ্গদৰ্শীৰ পৰিচালন সঞ্চালক শৈলজা কিৰণ আৰু ৰাম'জী ফিল্ম চিটিৰ পৰিচালন সঞ্চালক বিজয়েশ্বৰীয়ে দেওবাৰে পুৱা মন্দিৰ দৰ্শন কৰি অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱীৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা জনায় ।
উল্লেখ্য যে, ২২ কেৰেট সোণেৰে স্বৰ্ণকাৰৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত এই সোণৰ পদুম দুটাৰ মুঠ ওজন ২৮০.২৫ গ্ৰাম । মাংগলিক পৰিৱেশৰ মাজতে সোণৰ পদুম ফুল দুটা মন্দিৰৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী কনক দুৰ্গাৰ সন্মুখত অৰ্পণ কৰা হয় ।
ইয়াৰ পিছত শৈলজা কিৰণ আৰু বিজয়েশ্বৰীয়ে মন্দিৰ প্ৰাংগণৰ আশীৰ্বাদ মণ্ডপমত মন্দিৰৰ কাৰ্যবাহী বিষয়া সীনা নায়কক ৰচিদৰ সৈতে ফুল দুটা হস্তান্তৰ কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত শৈলজা কিৰণে কয় যে, সোণৰ পদুম দুটা বিশেষভাৱে তৈয়াৰ কৰা হৈছিল । সীনা নায়কে ভক্তিৰে দেৱী কনক দুৰ্গাক সোণৰ ফুল উপহাৰ দিয়াৰ বাবে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে কিৰণে ।
উল্লেখ্য যে, শনিবাৰে নৱৰাত্ৰিৰ সপ্তম দিনা মহালক্ষ্মী দেৱীৰ ৰূপত সজোৱা দেৱী কনক দুৰ্গাক প্ৰায় এক লাখ ভক্তই দৰ্শন কৰে । শুকুৰবাৰে মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন যাদৱে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ ভ্ৰমণৰ সময়ত বিজয়ৱাৰা উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু শ্ৰীদুৰ্গা মল্লেশ্বৰ স্বামীভাৰলা মন্দিৰত সেৱা গ্ৰহণ কৰিছিল ৷
লগতে পঢ়ক: অ'চিআই কাৰ্ড থাকিলেই ভাৰতীয় নাগৰিক হয়নে ? প্ৰবাসী ভাৰতীয়তকৈ ই কিমান পৃথক ?