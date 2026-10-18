ETV Bharat / bharat

বিজয়ৱাৰাৰ শ্ৰীদুৰ্গা মল্লেশ্বৰ স্বামীভাৰলা মন্দিৰত দুটা সোণৰ পদুম ফুল দান শৈলজা কিৰণ, বিজয়েশ্বৰীৰ

নৱৰাত্ৰি উপলক্ষে দুৰ্গাষ্টমীৰ পৱিত্ৰ ক্ষণত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিজয়ৱাৰাৰ শ্ৰীদুৰ্গা মল্লেশ্বৰ স্বামীভাৰলা মন্দিৰ দৰ্শন মাৰ্গদৰ্শীৰ পৰিচালন সঞ্চালক, আৰএফছিৰ সঞ্চালকৰ ৷

Margadarsi Donates Two Golden Lotuses
দুটা সোণৰ পদুম ফুল দান শৈলজা কিৰণ, বিজয়েশ্বৰীৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 18, 2026 at 9:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বিজয়ৱাৰা (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ) : নৱৰাত্ৰি উপলক্ষে দুৰ্গাষ্টমীৰ পৱিত্ৰ ক্ষণত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিজয়ৱাৰাৰ শ্ৰীদুৰ্গা মল্লেশ্বৰ স্বামীভাৰলা দেৱস্থানত ভক্তৰ ব্যাপক বীৰ হয় ৷ এই পৱিত্ৰ ক্ষণত ইন্দ্ৰকীলাদ্ৰিয়ে এক বিশেষ আধ্যাত্মিক মহিমাৰ সাক্ষী হৈ ৰয়, য’ত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই ভিৰ কৰেহি ।

এই উপলক্ষে মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডছ প্ৰাইভেট লিমিটেডে দুটা সোণৰ পদুম ফুল দান কৰে । মাৰ্গদৰ্শীৰ পৰিচালন সঞ্চালক শৈলজা কিৰণ আৰু ৰাম'জী ফিল্ম চিটিৰ পৰিচালন সঞ্চালক বিজয়েশ্বৰীয়ে দেওবাৰে পুৱা মন্দিৰ দৰ্শন কৰি অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱীৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা জনায় ।

দুটা সোণৰ পদুম ফুল দান শৈলজা কিৰণ, বিজয়েশ্বৰীৰ (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে, ২২ কেৰেট সোণেৰে স্বৰ্ণকাৰৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত এই সোণৰ পদুম দুটাৰ মুঠ ওজন ২৮০.২৫ গ্ৰাম । মাংগলিক পৰিৱেশৰ মাজতে সোণৰ পদুম ফুল দুটা মন্দিৰৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী কনক দুৰ্গাৰ সন্মুখত অৰ্পণ কৰা হয় ।

ইয়াৰ পিছত শৈলজা কিৰণ আৰু বিজয়েশ্বৰীয়ে মন্দিৰ প্ৰাংগণৰ আশীৰ্বাদ মণ্ডপমত মন্দিৰৰ কাৰ্যবাহী বিষয়া সীনা নায়কক ৰচিদৰ সৈতে ফুল দুটা হস্তান্তৰ কৰে ।

এই সন্দৰ্ভত শৈলজা কিৰণে কয় যে, সোণৰ পদুম দুটা বিশেষভাৱে তৈয়াৰ কৰা হৈছিল । সীনা নায়কে ভক্তিৰে দেৱী কনক দুৰ্গাক সোণৰ ফুল উপহাৰ দিয়াৰ বাবে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে কিৰণে ।

উল্লেখ্য যে, শনিবাৰে নৱৰাত্ৰিৰ সপ্তম দিনা মহালক্ষ্মী দেৱীৰ ৰূপত সজোৱা দেৱী কনক দুৰ্গাক প্ৰায় এক লাখ ভক্তই দৰ্শন কৰে । শুকুৰবাৰে মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন যাদৱে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ ভ্ৰমণৰ সময়ত বিজয়ৱাৰা উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু শ্ৰীদুৰ্গা মল্লেশ্বৰ স্বামীভাৰলা মন্দিৰত সেৱা গ্ৰহণ কৰিছিল ৷

লগতে পঢ়ক: অ'চিআই কাৰ্ড থাকিলেই ভাৰতীয় নাগৰিক হয়নে ? প্ৰবাসী ভাৰতীয়তকৈ ই কিমান পৃথক ?

TAGGED:

বিজয়ৱাৰা
মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডছ
শৈলজা কিৰণ
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ
VIJAYAWADA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.