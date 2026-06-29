ETV Bharat / bharat

তেলেংগানাৰ কামাৰেড্ডীত মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডৰ নতুন শাখা মুকলি

কোম্পানীটোৰ ১৩১ সংখ্যক শাখাটো মুকলি কৰে মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডৰ পৰিচালন সঞ্চালক চেৰুকুৰি শৈলজা কিৰণে ৷

MARGADARSI CHIT FUND
কামাৰেড্ডীত মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডৰ নতুন শাখা মুকলি (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 29, 2026 at 9:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কামাৰেড্ডী(তেলেংগানা): তেলেংগানাৰ কামাৰেড্ডীত মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডৰ নতুন শাখা মুকলি ৷ এই শাখাটো মুকলি কৰে মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডৰ পৰিচালন সঞ্চালক চেৰুকুৰি শৈলজা কিৰণে ৷ সোমবাৰে নতুনকৈ মুকলি হোৱা এই শাখাটো কোম্পানীটোৰ ১৩১ সংখ্যক শাখা ৷

শাখা মুকলি অনুষ্ঠানৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত বিশেষ পূজাত কোম্পানীটোৰ একাংশ শীৰ্ষ বিষয়াৰ লগতে কৰ্মচাৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে । কোম্পানীটোৰ পৰিচালন সঞ্চালক শৈলজা কিৰণে এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি কয়, ‘‘চিট ফাণ্ডে কম পৰিমাণে ধন উপাৰ্জন কৰা পৰিয়ালসমূহক আৰ্থিক অনুশাসন আৰু নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰে । মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডে আগবঢ়োৱা সেৱাসমূহে মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ বাবে আৰ্থিক সহায়ক হিচাপে কাম কৰে ।’’ কৃষি আৰু ঔদ্যোগিক অঞ্চল কামাৰেড্ডীত নতুন শাখা মুকলি কৰি আনন্দ প্ৰকাশ কৰে কিৰণে ৷

শৈলজা কিৰণে কয় যে, ৰাজামৌলি হৈছে কামাৰেড্ডী শাখাৰ প্ৰথমগৰাকী গ্ৰাহক ৷ ৰাজামৌলিৰ পৰা কিৰণে এখন ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট লাভ কৰে ৷ পিছত তেওঁ কৰ্মচাৰীসকলক সাক্ষাৎ কৰি চিট ফাণ্ডৰ পৰিচালনাৰ সন্দৰ্ভত কেইবাটাও পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ।

পৰিচালন সঞ্চালক কিৰণে এনেদৰে অনুভৱ ব্যক্ত কৰে, ‘‘কামাৰেড্ডীবাসীলৈ অভিনন্দন । কামাৰেড্ডীত এটা নতুন শাখা মুকলি কৰি মই সুখী, যিটো এটা কৃষি আৰু ঔদ্যোগিক অঞ্চল । মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডৰ সেৱাই মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ বাবে আৰ্থিক সহায় ব্যৱস্থা হিচাপে কাম কৰে । মাৰ্গদৰ্শীয়ে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকক সহায় কৰে ৷ কম আয়ৰ পৰিয়ালৰ বাবে আৰ্থিক অনুশাসন আৰু পৰিকল্পনা অতি প্ৰয়োজনীয় । চিট ফাণ্ডে আৰ্থিক অনুশাসনৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলাত সহায় কৰে ৷ এই পৰিয়ালসমূহক অনুশাসন আৰু আৰ্থিক নিৰাপত্তা দুয়োটাই প্ৰদান কৰে । আমি কামাৰেড্ডীৰ দৰে অঞ্চলত ২.৫ লাখৰ পৰা ৫০ লাখ টকালৈকে গোট চলাইছো ।’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডে আপোনালোকক প্ৰয়োজন সাপেক্ষে নিজৰ সঞ্চিত ধন উলিয়াবলৈ সুযোগ দিয়ে । যদি আপুনি উপযুক্ত নথি-পত্ৰ জমা দিয়ে, তেন্তে আমি তিনিদিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ হাতত ধন তুলি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো ।’’

উল্লেখ্য যে, তেলেংগানাৰ বাহিৰৰো বহুসংখ্যক গ্ৰাহকে বিগত কেইবাবছৰো ধৰি মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডত ধন সঞ্চয় কৰি আহিছে ৷ ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰা হৈছে বুলি জানি পৰিচালন সঞ্চালকগৰাকীয়ে সুখ প্ৰকাশ কৰে ।

এই অনুষ্ঠানত মাৰ্গদৰ্শীৰ মুৰব্বী সত্যনাৰায়ণ ৰাও, সঞ্চালক ভেংকটস্বামী, উপ-সভাপতি ৰাজাজী আৰু বলমকৃষ্ণ, জেনেৰেল মেনেজাৰ চন্দ্ৰয়া, কামাৰেড্ডী আৰু নিজামাবাদৰ শাখা পৰিচালক দুগৰাকীৰ লগতে কোম্পানীটোৰ কৰ্মচাৰী আৰু গ্ৰাহকসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

আনহাতে, মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডৰ একাংশ গ্ৰাহকে এনেদৰে কয়, ‘‘মাৰ্গদৰ্শী এটা ভাল আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য কোম্পানী । কামাৰেড্ডীত নতুন শাখাটো মুকলি কৰাত আমি সুখী । পূৰ্বে আমি কম পৰিমাণৰ ধন চিটত বিনিয়োগ কৰিছিলো ৷ এতিয়াৰে পৰা মাৰ্গদৰ্শীত আমি অধিক পৰিমাণৰ ধন বিনিয়োগ কৰিম ৷’’

লগতে পঢ়ক: তিনিটা ভাষা অধ্যয়ন কৰাটো বাধ্যতামূলক ! চিবিএছইৰ নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি

TAGGED:

মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ড
মাৰ্গদৰ্শীৰ কামাৰেড্ডী শাখা
MARGADARSI CHIT FUNDS
ইটিভি ভাৰত অসম
MARGADARSI CHIT FUNDS 131ST BRANCH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.