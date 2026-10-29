মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডৰ নতুন অভিলেখ : তামিলনাডুত মাহিলী ব্যৱসায়ে অতিক্ৰম কৰিলে ১০০ কোটি টকা
পৰিচালন সঞ্চালক শৈলজা কিৰণৰ দ্বাৰা পৰিচালিত মাৰ্গদৰ্শীয়ে ছয় দশকৰো অধিক সময় ধৰি এই খণ্ডত আগশাৰীৰ কোম্পানী হিচাপে কাম কৰি আহিছে ।
Published : October 29, 2026 at 2:04 PM IST
চেন্নাই : শেহতীয়াকৈ তামিলনাডুৰ শাখাসমূহৰ জৰিয়তে মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডে মাহিলী ১০০ কোটি টকাৰ ব্যৱসায় লাভ কৰি অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে । ছয় দশকৰো অধিক সময় ধৰি চিট ফাণ্ড খণ্ডত আগশাৰীৰ কোম্পানী হিচাপে কাম কৰি আহিছে মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডে । ই দক্ষিণ ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ মাজত ভৰসাৰ প্ৰতীক হিচাবে বিবেচিত হৈ আহিছে ।
১৯৬২ চনত স্থাপিত মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডে তেলেংগানা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, তামিলনাডু আৰু কৰ্ণাটকৰ জনসাধাৰণক সেৱা আগবঢ়ায়ই আহিছে । এই উপলক্ষে মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডে তামিলনাডুত মাহে ১০০ কোটি টকাৰ লেনদেনৰ অভিলেখ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
এই কৃতিত্বৰ বাবে তামিলনাডুৰ শাখা আৰু ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ কৰ্মচাৰীসকলে চেন্নাইৰ নুংগম্বাক্কামত থকা মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডৰ তামিলনাডু মুখ্য কাৰ্যালয়ত একত্ৰিত হৈ উদযাপন কৰে ।
এই অনুষ্ঠানত মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডৰ তামিলনাডু সংমণ্ডল সঞ্চালক শ্ৰীধৰে কেক কাটি কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰে । ইয়াৰ পিছতে তেওঁ সভাখন সম্বোধন কৰে । তেওঁ কয় যে তামিলনাডুত মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডৰ ১৮টা শাখা আছে ৷ এই শাখা কেইটাই ভালদৰে কাম কৰি আছে ।
তেওঁ কয় যে এই শাখাসমূহৰ সংখ্যা ২০টালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলি আছে । এই পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে নৱেম্বৰ মাহত চেন্নাইৰ কুডুভাঞ্চেৰী আৰু তিৰুভাল্লুৰত আৰু দুটা নতুন শাখা মুকলি কৰা হ’ব, যাৰ ফলত মুঠ শাখাৰ সংখ্যা ২০টা হ’ব । ইয়াৰ উপৰিও মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডে পুডুচেৰী আৰু থূথুকুডীত নতুন শাখা মুকলি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছে ।
এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ড কোম্পানীৰ তামিলনাডু শাখাসমূহৰ মাহিলী ব্যৱসায় ১০০ কোটি টকা হৈছেগৈ । ইয়াৰ দ্বাৰা ১,২০০ কোটিৰ নিকা ব্যৱসায়ৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা হৈছে, যিটো চিট ফাণ্ড উদ্যোগত এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব বুলি গণ্য কৰা হয় । যোৱা বছৰ মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ড কোম্পানীয়ে প্ৰায় ২০ শতাংশ বৃদ্ধি লাভ কৰিছিল আৰু এই বছৰো একেধৰণৰ বৃদ্ধি (২০%) হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডৰ তামিলনাডু শাখাসমূহে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ লৈ যাবলৈ সাজু হৈছে । কোম্পানীটোৱে সমগ্ৰ তামিলনাডুতে গ্ৰাহকক উৎকৃষ্ট সেৱা আগবঢ়াই আহিছে । এই কোম্পানীটোৱে গ্ৰাহকক দ্ৰুত ধন প্ৰদানৰ বাবে পৰিচিত ।
গ্ৰাহক সেৱা আৰু অধিক বৃদ্ধিৰ বাবে মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডে নিজৰ সেৱাসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে ডিজিটেলাইজ কৰিছে । লক্ষ্য হৈছে ২৮ মাৰ্চৰ ভিতৰত কেৱল তামিলনাডুতে ২০০০ কোটি টকাৰ ব্যৱসায়ত উপনীত হোৱা । তামিলনাডুকে ধৰি সকলো ৰাজ্যতে মাৰ্গদৰ্শীৰ মুঠ বাৰ্ষিক ব্যৱসায় এই বছৰ ১৬,০০০ কোটি টকাতকৈ অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডৰ তামিলনাডু সংমণ্ডল সঞ্চালক শ্ৰীধৰে কয়, ‘‘দ্ৰুত নথি-পত্ৰ স্থানান্তৰ আৰু পুৰস্কাৰৰ ধনৰ বাবে গ্ৰাহকৰ পৰা অতি ভাল সঁহাৰি লাভ কৰা মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডে ২৮ মাৰ্চৰ ভিতৰত তামিলনাডুত আৰু ১০টা শাখা মুকলি কৰি সেৱা সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।’’