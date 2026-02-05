মেঘালয়ৰ কয়লাখনিত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ, ১৮ গৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ

মেঘালয়ৰ কয়লাখনিত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ, ১৮ গৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ
মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমা আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমযোগে শোকপ্ৰকাশ প্ৰকাশ কৰিছে ৷
Published : February 5, 2026 at 10:59 PM IST
শিলচৰ: মেঘালয়ৰ কয়লাখনিত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ ৷ পূব জয়ন্তীয়া পাহাৰ জিলাৰ টাসখাই অঞ্চলৰ এটা কয়লাখনিত বৃহস্পতিবাৰে সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ ৷
প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি এতিয়ালৈকে ১৮ জন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰে ৯ জন লোক অসমৰ কাছাৰ জিলাৰ কাটিগড়া অঞ্চলৰ ৷ বৰ্তমানলৈকে ৪ জনক চিনাক্ত কৰা গৈছে ৷ তেওঁলোক হৈছে ক্ৰমে কাটিগড়াৰ বিহাড়া অঞ্চলৰ ফাৰুক আহমেদ, সৰিষাকুড়িৰ দিলদাৰ হুছেইন আৰু আনোৱাৰ হুছেইন আৰু ৰাজপুৰৰ নিমান উদ্দিন ৷
প্ৰশাসনে ক্ষিপ্ততাৰে আৰম্ভ কৰিছে উদ্ধাৰ অভিযান ৷ নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ অধীক্ষক ডাঃ বিকাশ শাণ্ডিল্যই জনোৱা মতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা মেঘালয়ৰ কয়লাখনিৰ পৰা ৫ টা অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ অনা হৈছে ৷ আটাইকেইজন সম্প্ৰতি জীৱিত অৱস্থাত আছে ৷
ইতিমধ্যে ঘটনাটোত শোকপ্ৰকাশ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ সামাজিক মাধ্যম এক্সত শোকপ্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেদৰে লিখিছে, ‘‘পূব জয়ন্তীয়া পাহাৰৰ কয়লাখনিৰ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকসকলৰ প্ৰতি গভীৰ শোকপ্ৰকাশ কৰিছো । এই শোকৰ সময়ত ভুক্তভোগী পৰিয়াললৈ মোৰ আন্তৰিক সমবেদনা । আমি মেঘালয় চৰকাৰ আৰু পূব জয়ন্তীয়া পাহাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে অহৰহ কাম কৰি আছো । ইয়াৰে কিছুসংখ্যক অসমৰ হ’ব পাৰে বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছো যদিও সেয়া নিশ্চিত নহয় ৷ এই শোকৰ সময়ত আমাৰ চিন্তা আৰু প্ৰাৰ্থনা এই দুৰ্ঘটনাত ক্ষতিগ্ৰস্ত সকলোৰে লগত আছে । যদি এই কথা সত্য, তেন্তে অসমৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক আমি সকলো ধৰণৰ সহায় আগবঢ়াম ।’’
I am deeply saddened by the tragic loss of lives in the coal mine accident in East Jaintia Hills. My heartfelt condolences to the bereaved families during this moment of immense grief.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) February 5, 2026
We are in close coordination with the Government of Meghalaya, and the district administration…
আনহাতে, মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমায়ো এক্সৰ জৰিয়তে শোকপ্ৰকাশ কৰে ৷ চাংমাৰ প্ৰকাশিত পোষ্টটো এনেধৰণৰ, ‘‘পূব জয়ন্তীয়া পাহাৰৰ কয়লাখনিৰ দুৰ্ঘটনাটোত মই গভীৰ শোকপ্ৰকাশ কৰিছো । এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাত আপোনজনক হেৰুওৱা পৰিয়ালসমূহলৈ মোৰ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ৷ এই ঘটনাৰ পুংখানুপুংখ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে মেঘালয় চৰকাৰে । দোষীক শাস্তি দিয়াৰ লগতে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব । জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আপোচ নহ’ব । এই শোকৰ সময়ত ৰাজ্যখনে ক্ষতিগ্ৰস্ত সকলোৰে সৈতে একেলগে থিয় দিছে ।’’
Profoundly saddened by the tragic coal mine incident in East Jaintia Hills. My deepest sympathies are with the families who have lost their loved ones in this unfortunate tragedy.— Conrad K Sangma (@SangmaConrad) February 5, 2026
The Government of Meghalaya has ordered a comprehensive inquiry into the incident. Accountability…
অধিক তথ্যৰ অপেক্ষাত...
