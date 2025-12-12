ছয় শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ দুৰ্গম পাহাৰৰ তলৰ পৰা ওপৰলৈ উঠালে উদ্ধাৰকাৰীয়ে

ছয় শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ দুৰ্গম পাহাৰৰ তলৰ পৰা ওপৰলৈ উঠালে উদ্ধাৰকাৰীয়ে
পাহাৰৰ তলত ১৭ টা মৃতদেহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । এটা মৃতদেহ ওপৰলৈ আনিবলৈ কমেও ৪০ মিনিটৰ প্ৰয়োজন ।
Published : December 12, 2025 at 9:53 PM IST
তেজপুৰ : ভাৰত-চীন সীমান্তৰ অঞ্জাৱ জিলাৰ চাগলাগামত সংঘটিত শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাত নিহত শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে সেনা, এন ডি আৰ এফ আৰু জিলা প্ৰশাসনে । শুকুৰবাৰে প্ৰথম দিনাৰ উদ্ধাৰ কাৰ্য ৪.৩০ বজাত সমাপ্ত কৰিবলগীয়া হয় ।
এই দুৰ্ঘটনাত নিহত ছয়জন শ্ৰমিকৰ মৃতদেহহে আজি পাহাৰৰ তলৰ পৰা ওপৰলৈ উঠাবলৈ সক্ষম হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দলটোৱে । মুঠ ১৭ টা মৃতদেহ বৰ্তমানলৈকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে হায়ুলিয়াঙৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত জুলিটি মিহুয়ে ।
এই সন্দৰ্ভত অতিৰিক্ত উপায়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, "মৃতদেহসমূহ অত্যন্ত কঠিন পৰিৱেশত আছে । সেনা আৰু এন ডি আৰ এফ, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আৰক্ষী আৰু জিলা প্ৰশাসনে মৃতদেহসমূহ তলত ষ্ট্ৰেছাৰত বান্ধি ওপৰলৈ আনিছে । অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ প্ৰশাসনৰ লোক এই উদ্ধাৰৰ সময়ত উপস্থিত আছে ।"
আজি এই মৃতদেহসমূহ হায়ুলিয়াং চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত পৰিয়ালৰ লোকৰ দ্বাৰা চিনাক্ত কৰাৰ অন্তত মাৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰি অসমলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব । অতিৰিক্ত উপায়ুক্তগৰাকীয়ে কয় যে ২২ জন লোকৰ ভিতৰত এজনক যোৱা কালি চিকিৎসাৰ বাবে পঠোৱা হৈছিল আৰু বাকী ২১ জনৰ উদ্ধাৰ অভিযান কৰাৰ বাবে উদ্ধাৰকাৰী দল তললৈ নামি আজি ১৭ টা মৃতদেহ বিচাৰি পাবলৈ সক্ষম হয় ।
Update on Chaglagam, #ArunachalPradesh truck accident. Large-scale rescue efforts underway. Multiple teams from #SpearCorps under #IndianArmy along with #NDRF, civil administration and medical representatives present on site and actively engaged in retrieval operations. A base… pic.twitter.com/eBCovdWF8C— SpearCorps.IndianArmy (@Spearcorps) December 12, 2025
তেওঁ কয় যে সকলোৱে সন্দেহ কৰিছে যে হয়তো সেই ট্ৰাকখনৰ তলটো মৃতদেহ থাকিব পাৰে; কিন্তু সেই ঠাইত বহুতো চেষ্টা কৰি উপস্থিত হ'বলৈ সক্ষম হোৱা নাই উদ্ধাৰকাৰী দলটো । মিহুয়ে জনায় যে সেনাৰ মতে ট্ৰাকখনত বৃহৎ আকাৰৰ ৰছী লগাই গছত বান্ধি আঁতৰ কৰিব পৰা যাব । অত্যন্ত ঠেক পৰিসৰৰ পথ আৰু প্ৰকাণ্ড শিলৰ বাবে ছয়টা মৃতদেহ ওপৰলৈ উঠাবলৈ আজি দিনৰ ১.৪০ বজাত সাজু কৰি ৪ বজাৰ ভিতৰত ওপৰলৈ আনিবলৈ সক্ষম হয় । এটা মৃতদেহ ওপৰলৈ আনিবলৈ কমেও ৪০ মিনিটৰ সময় লাগিছে ।
ইফালে, প্ৰচণ্ড শীতৰ বাবে উদ্ধাৰ কাৰ্যত ব্যাঘাত জন্মিছে । দুৰ্ঘটনাৰ ঠাই হায়ুলিয়াং মহকুমাৰ পৰা ৪৭ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত চাগলাগাম পথত । মিহুয়ে কয় যে শনিবাৰে পুৱা পুনৰ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিব আৰু তাৰ পিছত ট্ৰাকখনৰ তলত মৃতদেহৰ সন্ধান আৰম্ভ কৰা হ'ব । এই প্ৰচেষ্টাৰ বাবে হয়তো আৰু দুদিন সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি তেওঁ কয় । সেনাই উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে সেই ঠাইত এটা কেম্প তৈয়াৰ কৰা বুলি স্পিয়েৰ কৰপছৰ এক্সত ঘোষণা কৰে ।
উল্লেখ্য় যে যোৱা সোমবাৰে তিনিচুকীয়া জিলাৰ পৰা ২২ জনলোক নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বাবে নিয়া হৈছিল এখন ডাম্পাৰত । সেই নিশাই ট্ৰাকখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় । পৰৱৰ্তী সময়ত বুধবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে খবৰ লাভ কৰি বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা উদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টা চলায় ।
হায়ুলিয়াং অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ পৰা ২১৩ কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ অতি পাহাৰীয়া উচ্চতাৰ পথ । আনহাতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজধানী ইটানগৰৰ পৰা প্ৰায় ৫০০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত । এই অঞ্চল অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আঞ্জাও জিলাৰ হাউলিয়াং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ ওচৰত ।