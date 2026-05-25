ETV Bharat / bharat

প্ৰায় ১০০০ ফুট দ’ খাৱৈত পৰিল স্ক’ৰপিঅ’ বাহন, ৮ গৰাকী লোকৰ মৃত্যুৰ আশংকা

মহাৰাষ্ট্ৰত দুৰ্ঘটনাত পতিত হ’ল এখন স্ক’ৰপিঅ’ বাহন ৷ বাহনখনত থকা আটাইকেইজন লোকৰে মৃত্যু হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ৷

Many tourists Killed As Car Plunges Into Gorge In Maharashtra Raigad
দুৰ্ঘটনাত পতিত স্ক’ৰপিঅ’ বাহন (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 25, 2026 at 10:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ৰায়গড় (মহাৰাষ্ট্ৰ) : গাৰ নোম শিঁয়ৰি যোৱা এক পথ দুৰ্ঘটনা ৷ জানিব পৰা মতে, মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰায়গড়ৰ মহাবলেশ্বৰ-পোলাদপুৰ পথত দেওবাৰে মাজনিশা এখন গাড়ী দ’ খাৱৈত পৰি যায় ৷ ফলত ৮ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হয় ৷ এই কথা নিশ্চিত কৰিছে বিভাগীয় বিষয়াসকলে ৷

তথ্য মতে, উক্ত পথছোৱাৰ আম্বেনালি ঘাটৰ সমীপত তীব্ৰ বেগত আহি আছিল দুৰ্ঘটনাত পতিত স্ক’ৰপিঅ’ বাহন ৷ স্থানীয় লোকে অনুমান কৰা মতে, খাৱৈটো প্ৰায় ১০০০ ফুট দ’ । দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে MH11DN2340 ৷ সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত চলোৱা অভিযানত (বাতৰি যুগুত কৰা পৰ্যন্ত) দুটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে ।

মহাৰাষ্ট্ৰৰ পোলাডপুৰ আৰক্ষী, স্থানীয় লোক আৰু উদ্ধাৰকাৰী দলে একেলগে এই অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে । খাৱৈটো বহু দ’ আৰু দেওবাৰে নিশা উক্ত অঞ্চলটোত উদ্ধাৰ অভিযানত যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা যায়, যাৰ ফলত সোমবাৰে পুৱাৰ পৰাহে নিৰন্তৰভাৱে এই উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা হয় ৷

Many tourists Killed As Car Plunges Into Gorge In Maharashtra Raigad
দুৰ্ঘটনাত পতিত স্ক’ৰপিঅ’ বাহন (ETV Bharat)

প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি, দুৰ্ঘটনাত পতিত গাড়ীখন সতৰা জিলাৰ কোৰেগাঁও তালুকাৰ আছগাঁও গাঁৱৰ বুলি আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰিছে । আৰক্ষীৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়াই জনোৱা মতে, ডাপোলিৰ পৰা সতাৰালৈ গৈ থকা অৱস্থাতে গাড়ীখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ৷ এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত স্ক’ৰপিঅ’ গাড়ীখন টুকুৰা-টুকুৰ হৈ পৰে । গাড়ীখনৰ অৱস্থা দেখি স্থানীয় ৰাইজে বাহনখনত থকা আটাইকেইজন লোকৰে মৃত্যু হৈছে আশংকা কৰা হৈছে ।

এই দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোক কেইজন হ’ল ক্ৰমে -

  1. মহেশ অনিল পাৱাৰ (২৫),
  2. আদিত্য অশোক চালুংখে (২১),
  3. ৰিতেশ ৰাজেন্দ্ৰ লোখান্দে (২৫),
  4. সুহাস জিতেন্দ্ৰ লোখাণ্ডে (২০),
  5. অংশ সমীৰ চাৱন (১৮),
  6. উত্তকৰ্শ আনন্দ শিঙে (২১),
  7. অনিল অভিমন্যু শিঙে (৩৫) আৰু
  8. নীতিন কিষাণ নাইকোণ্ডে (৩৫) ।
লগতে পঢ়ক : লাডাখত দুৰ্ঘটনাত পতিত ভাৰতীয় সেনাৰ হেলিকপ্টাৰ

TAGGED:

দুৰ্ঘটনাত পতিত স্ক’ৰপিঅ’ বাহন
মহাৰাষ্ট্ৰত দুৰ্ঘটনা
দ’ খাৱৈত পৰিল বাহন
ইটিভি ভাৰত অসম
MAHARASHTRA RAIGAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.