অৰুণাচলৰ ছয় জিলাত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, ভূমিস্খলনৰ ফলত ৫ জন নিৰুদ্দেশ, ১৭জন আহত
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত ছখন জিলাৰ কেইবাটাও অঞ্চল দুৰ্গম হৈ থকাৰ বাবে সামগ্ৰিক ক্ষতিৰ মূল্যায়ন এতিয়াও চলি আছে ।
Published : June 25, 2026 at 11:06 AM IST
কেয়ী পানীয়ৰ (অৰুণাচল প্ৰদেশ) : ক্ৰমাৎ প্ৰকৃতিয়ে বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে অৰুণাচল প্ৰদেশত ৷ শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি, বুধবাৰে সমগ্ৰ পশ্চিম অৰুণাচল প্ৰদেশত অবিৰতভাৱে ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ হোৱাৰ ফলত ৫ জন লোক নিৰুদ্দেশ হৈছে ৷
আনকি ভূমিস্খলন আৰু বানৰ ফলত একাধিক স্থানত পথৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে ৷ ফলত ছয়খন জিলাত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে । কেয়ী পানীয়ৰ জিলাত হোৱা বানত প্ৰায় ২০টা ঘৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।
আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত কেয়ী পানীয়ৰৰ প’ছা অঞ্চলৰ নীপকো কলনীত ১৭ জন লোক আহত হয়, য’ত তিনিজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে । আহতসকলক চিকিৎসাৰ বাবে জিৰ’ৰ এখন চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । বান আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত পিটাপুলত পথ বন্ধ হৈ যোৱাৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে আহতসকলক এম্বুলেন্সেৰে কঢ়িয়াই নিয়াৰ পূৰ্বে ক্ষতিগ্ৰস্ত স্থানৰ পৰা কান্ধত কঢ়িয়াই নিবলগীয়া হৈছিল ।
জিলা আৰক্ষী, ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনী (SDRF) আৰু অন্যান্য সংস্থাসমূহৰ সৈতে গঠিত উদ্ধাৰকাৰী দলে ইয়াজালি জলাশয়ৰ এজন লোক আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত ঘাইপথৰ পৰা ভাৰতীয় ভূতাত্ত্বিক জৰীপ বাহিনী (GSI)ৰ এজন বিজ্ঞানীকে ধৰি কেইবাজনো আৱদ্ধ লোকক উদ্ধাৰ কৰিছে ।
কৰ্তৃপক্ষই নিশ্চিত কৰিছে যে নীপকো কলনীত হোৱা বানৰ ফলত বৰ্তমানো পাঁচজন লোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে । নিৰুদ্দেশ হোৱা ব্যক্তি কেইজন হৈছে এলেশ মৰাক (১৩), বালাৰী মৰাক (৩০), টাও অঞ্জিনা (৪৬), নিৰ্মলা গুপ্ত (৩৫) আৰু সৌৰভ কুমাৰ । অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে ।
কেয়ী পানীয়ৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে এক বিবৃতিত কয় যে কেয়ী পানীয়ৰৰ উপৰিও আন পাঁচখন জিলা - উচ্চ সোৱণশিৰি, কমলে, নিম্ন সোৱণশিৰি, কুৰুং কুমে, আৰু ক্ৰা দাদি-ও ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।
কিমিন পথৰ কাষেৰে ১৫ কিলোমিটাৰ, ২১ কিলোমিটাৰ আৰু ২৩ কিলোমিটাৰত বৃহৎ ভূমিস্খলনৰ বাতৰি পোৱাৰ বিপৰীতে আইচিআৰ-হোজ-য়াজালি (ICR-Hoj-Yazali) ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কেইবাটাও অংশ গুৰুতৰভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । পাক্কে কেছাং আৰু ইষ্ট কামেং জিলাক সংযোগ কৰা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সংযোগস্থল হোজ দলং আৰু জংচন বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে ।
সীমান্ত পথ সংস্থা (BRO) আৰু ঘাইপথ বিভাগে সংযোগ পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে ২৪ ঘণ্টাই কাম কৰি আছে ৷ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে, বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি বা সন্ধিয়াৰ ভিতৰত মূল পথসমূহ আংশিকভাৱে পুনৰুদ্ধাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা সকলো লোককে অপ্ৰয়োজনীয় ভ্ৰমণ পৰিহাৰ কৰাৰ লগতে সজাগ হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছে । সমগ্ৰ অঞ্চলটোত পুনৰুদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে ৷ লগতে সকলো নাগৰিককে আতংকিত নহ’বলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ৷
আনহাতে কেইবাটাও ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চল দুৰ্গম হৈ থকাৰ বাবে এতিয়াও সামগ্ৰিক ক্ষতিৰ মূল্যায়ন চলি আছে । পটিন-পোছা পথৰ কাষত একাধিক ভূমিস্খলন হোৱাৰ ফলত যান-বাহনৰ চলাচল বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ৷ যাৰ ফলত গাঁও আৰু ওচৰৰ চহৰসমূহৰ মাজৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে । উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰখাৰ লগতে জিলা কৰ্তৃপক্ষই সম্পূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিবিড়ভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আছে ।