ছত্তীশগড়ত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা : ৬ জনৰ মৃত্যু, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শোকপ্ৰকাশ
দুৰ্ঘটনাটো ইমানেই ভয়াৱহ আছিল যে দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা দুয়োখন বাহন সম্পূৰ্ণৰূপে চূৰ্ণ-বিচূৰ্ণ হৈ পৰে ।
Published : September 25, 2026 at 8:42 PM IST
বালোদা(ছত্তীশগড়): ছত্তীশগড়ৰ বালোদা জিলাৰ পুৰুৰ থানাৰ নিকটৱৰ্তী ৩০নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৱে ৰাজধানী চহৰ ৰায়পুৰক বস্তৰৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযোগ কৰিছে ৷ এই ঘাইপথটোতে শুকুৰবাৰে এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷
পথটোৰ মাৰ্কাটোলা ঘাটত সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনাত ৬ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় ৷ থিতাতে দুজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে চিকিৎসালয়ত বাকী চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু ঘটে ৷
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, নিহত আটাইকেইজনেই কাৱৰ্ধৰ বাসিন্দা । ‘ধূমল বাজা’ (সংগীতৰ এটা দল) বজাবলৈ জগদলপুৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত মাৰ্কটোলা ঘাটৰ সমীপত তেওঁলোকৰ বাহনখন বিকল হৈ পৰে । ফলত তেওঁলোকে বাহনখন পথৰ মাজতে ৰখাই মেৰামতি কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল ৷
তাৰে দুজনমানে বাহনখন ঠিক কৰিবলৈ মেকানিক বিচাৰি গৈছিল । আনহাতে, সেই পথটোৰে এখন শস্য ভৰ্তি ট্ৰাকে তীব্ৰবেগত আহি বিকল হোৱা বাহনখনত খুন্দা মাৰি প্ৰায় ৫০ মিটাৰ দূৰলৈ বাহনখন চোঁচৰাই নিয়ে ৷
প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, এই দুৰ্ঘটনাত নিহতসকলৰ লগতে আহতসকলো শস্য ভৰ্তি বস্তাসমূহৰ তলত সোমাই পৰে ৷ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে অঞ্চলটোত হাহাকাৰ লাগে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী তাত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ৷
এই খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে দুখনকৈ আৰক্ষী থানাৰ পৰা আৰক্ষীৰ দল আহি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান চলায় । বালোদা জিলাত বিগত ৩৬ ঘণ্টা ধৰি নেৰানেপেৰাকৈ বৰষুণ দি থকাৰ পাছতো দুৰ্ঘটনাস্থলীত আবদ্ধ লোকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে আৰক্ষীয়ে সম্ভৱপৰ সকলো প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰে ৷
জিলাখনৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী অধীক্ষক চন্দ্ৰকান্ত গাৱৰ্ণই ঘটনাস্থলীত দুজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে ধমটাৰীত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আন চাৰিজনৰ মৃত্যু ঘটে বুলি জানিবলৈ দিয়ে । বৰ্তমানেও আন এঘাৰজন আহত ব্যক্তি চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷ আনহাতে, গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্তসকলক উন্নত মানৰ চিকিৎসাৰ বাবে অন্যান্য চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷
ঘটনাটোক লৈ ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শোকপ্ৰকাশ কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণুদেৱ ছাইয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যম এক্সত পোষ্ট প্ৰকাশ কৰি শোক ব্যক্ত কৰে ৷
बालोद जिले के मरकाटोला घाट में हुई भीषण सड़क दुर्घटना में कई लोगों के असामयिक निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। इस हृदयविदारक घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोकाकुल परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। घायलों के समुचित उपचार के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। दुःख की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है।— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) September 25, 2026
তেওঁ লিখিছে, ‘‘বালোদা জিলাৰ মাৰ্কাটোলা ঘাটত সংঘটিত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনাত কেইবাজনো লোকৰ অকাল মৃত্যুৰ খবৰটো অত্যন্ত মৰ্মান্তিক । এই হৃদয় বিদাৰক ঘটনাত আপোনজনক হেৰুওৱা শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ মোৰ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । বিদেহী আত্মাৰ চিৰশান্তি আৰু আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য লাভৰ বাবে সৰ্বশক্তিমান ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো ।’’
মুখ্যমন্ত্ৰী ছাইয়ে আহতসকলৰ যথোচিত চিকিৎসা ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিছে ৷ এই শোকৰ সময়ত ছত্তীশগড় চৰকাৰে ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালসমূহৰ সৈতে থিয় দিছে ।
লগতে পঢ়ক: হায়দৰাবাদৰ হুছেইন সাগৰত খৈৰাতাবাদৰ ৬৯ ফুট উচ্চতাৰ গণেশ মূৰ্তি বিসৰ্জন