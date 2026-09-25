ETV Bharat / bharat

ছত্তীশগড়ত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা : ৬ জনৰ মৃত্যু, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শোকপ্ৰকাশ

দুৰ্ঘটনাটো ইমানেই ভয়াৱহ আছিল যে দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা দুয়োখন বাহন সম্পূৰ্ণৰূপে চূৰ্ণ-বিচূৰ্ণ হৈ পৰে ।

road accident in Chhattisgarh
দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ দৃশ্য (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 25, 2026 at 8:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বালোদা(ছত্তীশগড়): ছত্তীশগড়ৰ বালোদা জিলাৰ পুৰুৰ থানাৰ নিকটৱৰ্তী ৩০নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৱে ৰাজধানী চহৰ ৰায়পুৰক বস্তৰৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযোগ কৰিছে ৷ এই ঘাইপথটোতে শুকুৰবাৰে এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷

পথটোৰ মাৰ্কাটোলা ঘাটত সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনাত ৬ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় ৷ থিতাতে দুজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে চিকিৎসালয়ত বাকী চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু ঘটে ৷

আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, নিহত আটাইকেইজনেই কাৱৰ্ধৰ বাসিন্দা । ‘ধূমল বাজা’ (সংগীতৰ এটা দল) বজাবলৈ জগদলপুৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত মাৰ্কটোলা ঘাটৰ সমীপত তেওঁলোকৰ বাহনখন বিকল হৈ পৰে । ফলত তেওঁলোকে বাহনখন পথৰ মাজতে ৰখাই মেৰামতি কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল ৷

তাৰে দুজনমানে বাহনখন ঠিক কৰিবলৈ মেকানিক বিচাৰি গৈছিল । আনহাতে, সেই পথটোৰে এখন শস্য ভৰ্তি ট্ৰাকে তীব্ৰবেগত আহি বিকল হোৱা বাহনখনত খুন্দা মাৰি প্ৰায় ৫০ মিটাৰ দূৰলৈ বাহনখন চোঁচৰাই নিয়ে ৷

প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, এই দুৰ্ঘটনাত নিহতসকলৰ লগতে আহতসকলো শস্য ভৰ্তি বস্তাসমূহৰ তলত সোমাই পৰে ৷ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে অঞ্চলটোত হাহাকাৰ লাগে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী তাত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ৷

এই খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে দুখনকৈ আৰক্ষী থানাৰ পৰা আৰক্ষীৰ দল আহি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান চলায় । বালোদা জিলাত বিগত ৩৬ ঘণ্টা ধৰি নেৰানেপেৰাকৈ বৰষুণ দি থকাৰ পাছতো দুৰ্ঘটনাস্থলীত আবদ্ধ লোকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে আৰক্ষীয়ে সম্ভৱপৰ সকলো প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰে ৷

জিলাখনৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী অধীক্ষক চন্দ্ৰকান্ত গাৱৰ্ণই ঘটনাস্থলীত দুজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে ধমটাৰীত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আন চাৰিজনৰ মৃত্যু ঘটে বুলি জানিবলৈ দিয়ে । বৰ্তমানেও আন এঘাৰজন আহত ব্যক্তি চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷ আনহাতে, গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্তসকলক উন্নত মানৰ চিকিৎসাৰ বাবে অন্যান্য চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷

ঘটনাটোক লৈ ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শোকপ্ৰকাশ কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণুদেৱ ছাইয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যম এক্সত পোষ্ট প্ৰকাশ কৰি শোক ব্যক্ত কৰে ৷

তেওঁ লিখিছে, ‘‘বালোদা জিলাৰ মাৰ্কাটোলা ঘাটত সংঘটিত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনাত কেইবাজনো লোকৰ অকাল মৃত্যুৰ খবৰটো অত্যন্ত মৰ্মান্তিক । এই হৃদয় বিদাৰক ঘটনাত আপোনজনক হেৰুওৱা শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ মোৰ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । বিদেহী আত্মাৰ চিৰশান্তি আৰু আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য লাভৰ বাবে সৰ্বশক্তিমান ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো ।’’

মুখ্যমন্ত্ৰী ছাইয়ে আহতসকলৰ যথোচিত চিকিৎসা ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিছে ৷ এই শোকৰ সময়ত ছত্তীশগড় চৰকাৰে ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালসমূহৰ সৈতে থিয় দিছে ।

লগতে পঢ়ক: হায়দৰাবাদৰ হুছেইন সাগৰত খৈৰাতাবাদৰ ৬৯ ফুট উচ্চতাৰ গণেশ মূৰ্তি বিসৰ্জন

TAGGED:

বালোদাত পথ দুৰ্ঘটনা
বালোদা আৰক্ষী
মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণুদেৱ ছাই
ইটিভি ভাৰত অসম
ROAD ACCIDENT IN CHHATTISGARH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.