ধুমুহা-বৰষুণ-বজ্ৰপাতে একেদিনাই প্ৰাণ ল’লে ২০ ৰো অধিক লোকৰ
প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে প্ৰাণ ল’লে কেইবাগৰাকীও ব্যক্তিৰ ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা নিহতৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ ৪ লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে ৷
Published : May 5, 2026 at 4:19 PM IST
কাটিহাৰ(বিহাৰ): প্ৰকৃতিৰ ৰোষত বিহাৰ ৷ বিহাৰত সঘনাই সলনি হৈছে বতৰ ৷ ৰাজ্যখনৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত হোৱা প্ৰচণ্ড ধুমুহা, বৰষুণ আৰু বজ্ৰপাতত প্ৰাণ গ’ল বিশগৰাকীৰো অধিক লোকৰ ৷ আহত হৈছে বহুকেইগৰাকী ৷
বিশেষকৈ বিগত ২৪ ঘণ্টাত হোৱা প্ৰবল বৃষ্টিপাতে সাধাৰণ জীৱনযাত্ৰা স্তব্ধ কৰি তুলিছে ৷ ৰাজ্যখনৰ গয়া আৰু ঔৰংগাবাদ জিলাত নিহতৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা নিহতৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ ৪ লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে ৷
বৰষুণ হৈ পৰিল ঘাতক
সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা বিহাৰৰ কেইবাখনো জিলাত প্ৰচণ্ড গৰম অনুভূত হয় ৷ তাৰপিছতে আকস্মিকভাৱে সলনি হয় ৰাজ্যখনৰ বতৰ ৷ আবেলি চাৰি বজাৰ পিছত ক’লা ডাৱৰে ছানি ধৰে বিহাৰৰ আকাশ ৷ সন্ধিয়ালৈ ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰ পৰে ৷
May 4, 2026
এদিনতে ২৪ গৰাকীয়ে হেৰুৱালে প্ৰাণ
পাটনা জিলাত বৰষুণে কালৰূপ ধাৰণ কৰে ৷ বহু অঞ্চলত গছ-গছনি উভালি পৰাৰ লগতে কোনো কোনো অঞ্চলত দেৱাল পৰ্যন্ত খহি পৰে ৷ পাটনাত দেৱাল খহি দুগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটে ৷ পূব চম্পাৰণ জিলাত ৫ গৰাকী, গয়াজীত ৪ গৰাকী আৰু ঔৰংগাবাদত বজ্ৰ পৰি ৩ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটে ৷ একেদৰে, গয়াৰ শ্বেৰঘাটী, টিকাৰী আৰু কঞ্চত ৫ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ ৰোহতাছ জিলাত এজন, বৈশালীৰ লালগঞ্জত এগৰাকী মহিলা আৰু সন্দেশ থানা এলেকাত এজন যুৱক আৰু সীতামৰ্হীত দুজনৰ মৃত্যু ঘটাৰ খবৰো পোৱা গৈছে ।
May 4, 2026
কাটিহাৰত বৃহৎ দুৰ্ঘটনা ৰোধ
ধুমুহাৰ ফলত কাটিহাৰ ৰে’ল সংমণ্ডলৰ আজমনগৰ ষ্টেচনৰ এক নং প্লেটফৰ্মৰ সমীপত থকা ২৫ হাজাৰ ভল্ট পৰিবাহী এডাল বিদ্যুতৰ তাঁৰ ছিগি গৈ এডাল গছৰ ডালত পৰাত জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটে ৷ গছৰ ডালটোৰ পৰা ধোঁৱা ওলাবলৈ ধৰাত ষ্টেচনটোত উপস্থিত থকা যাত্ৰীসকল আতংকিত হৈ পৰে ৷ অৱশ্যে তাৎক্ষণিক প্ৰচেষ্টাৰে এই জুই নিৰ্বাপিত কৰা হয় ৷
ৰে’ল চলাচলত এঘণ্টা পলম
ৰে’ল চলাচলত এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ প্ৰভাৱ পৰে ৷ যাৰ বাবে ৫৫৭০৮ নং কাটিহাৰ-ৰাধিকাপুৰ যাত্ৰীবাহী ৰে’লখনে এঘণ্টা পলমকৈ যাত্ৰা কৰে ৷ যাত্ৰীসকলে ষ্টেচনতে অপেক্ষা কৰি থকাৰ সময়তে ৰে’ল বিভাগৰ লোকে ক্ষীপ্ৰতাৰে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ।
ৰে’ল বিভাগৰ শীৰ্ষ ডিচিএম অনুপ কুমাৰ সিঙে জনোৱা মতে, ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু ধুমুহাৰ বাবেই এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । বিভাগৰ অভিযান্ত্ৰিক দলৰ তৎপৰতাত জুই নিয়ন্ত্ৰণলৈ অনা হয় ৷ ইয়াৰ পিছতে ৰে’লৰ চলাচল স্বাভাৱিক হৈ পৰে ৷ এই ঘটনাত কাৰো একো হানি-বিঘিনি নঘটা বুলিও আশ্বাস প্ৰদান কৰে ৰে’ল বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াগৰাকীয়ে ৷
বিষয়া সিঙে কয়, ‘‘প্ৰাৰম্ভিক তথ্য অনুসৰি ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু ধুমুহাৰ ফলত গছৰ ডাল উভালি পৰি বৈদ্যুতিক তাঁৰত পৰে ৷ যাৰ বাবে জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটিছিল ৷ তৎক্ষণাত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ অনাৰ লগতে ৰে’ল চলাচল নিয়মীয়া কৰা হয় ৷’’
May 4, 2026
সীতামৰ্হীত দুগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু
প্ৰচণ্ড ধুমুহা-বৰষুণৰ ফলত সীতামৰ্হী জিলাত ব্যাপক বিধ্বংসী পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । জিলাখনৰ মালিপুৰ পাকৰি চ’কত বিদ্যুতৰ খুঁটা উভালি পৰাত থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱাই দুগৰাকী মহিলাই ৷ আন এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷ নিহত মহিলা দুগৰাকীৰ নাম ৰকিবা খাতুন আৰু নিখত পাৰবীন । ৰকিবা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাতে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । বিদ্যুৎ বিভাগৰ গাফিলতিক লৈ ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।
জৰাজীৰ্ণ আন্তঃগাঁথনিৰ বিষয়ত প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা
ধুমুহা-বৰষুণত সীতামৰ্হীৰ কেইবাটাও স্থানত গছ-গছনিৰ লগতে বিদ্যুতৰ খুঁটাসমূহো উভালি পৰে ৷ যাৰ বাবে বহুসময়লৈকে অন্ধকাৰত ডুব যায় অঞ্চলটো ৷ বিদ্যুতৰ বিধ্বস্ত খুঁটাবোৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰি অহাত স্থানীয় ৰাইজ ক্ষুব্ধ হৈ পৰে যদিও বিভাগটোৱে বৰ্তমানলৈকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই । আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ দুটা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে স্থানীয় চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । এই ঘটনাত আহত গুলাম হুছেইন সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।
ৰোহতাছত বজ্ৰপাত
ৰোহতাছ জিলাৰ ডেহৰী মুফাছিলৰ পাহেলিজাত কয়লাখনিৰ স্থানত বজ্ৰ পৰি এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু ঘটে । নিহত শ্ৰমিকজন পাৰ্মেশ্বৰ বিঘা নিবাসী ২৫ বছৰীয়া বলৱন্ত পাছোৱান ৷ আন চাৰিজন শ্ৰমিক ক্ৰমে মুকেশ কুমাৰ, ভগৱান পাছোৱান, কামতা চৌৰাচিয়া আৰু গোৰখ চৌৰাচিয়া এই ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ৷ আহত আটাইকেইজনক স্থানীয় মহকুমা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ।
পৰিয়ালসমূহত কান্দোনৰ ৰোল
এই ঘটনাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত স্থানীয় ৰাজহ বিষয়া তৌকীৰ আলম আৰু আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হয় । মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সাছাৰাম সদৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালৰ লোকে ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰশাসনৰ পৰা ন্যায় বিচাৰে । গাঁওবুঢ়া চন্দন কুমাৰকে ধৰি স্থানীয় ৰাইজে পৰিয়ালটোক সান্ত্বনা দি সম্ভৱপৰ সকলো সহায়ৰ আশ্বাস দিয়ে ।
पटना डॉप्लर वेदर राडार द्वारा दिनांक 04.05.2026 को भीषण मेघ गर्जन वाले बादल का संग्रहित तस्वीर | pic.twitter.com/EwfvzpENag— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) May 4, 2026
গয়াৰ শ্বেৰঘাটীত তিনি নাবালক ছাত্ৰৰ মৃত্যু
গয়াৰ শ্বেৰঘাটী থানাৰ অন্তৰ্গত যোগাপুৰ গাঁৱত আবেলি প্ৰায় ৪ বজাত বজ্ৰপাতত মৃত্যু ঘটে তিনিগৰাকী নাবালক ছাত্ৰৰ ৷ ঘটনাৰ সময়ত নিহত দিলকেশ্বৰ কুমাৰ, সন্দীপ কুমাৰ আৰু গৌতম কুমাৰ নামৰ তিনি নাবালকে আম পাৰিবলৈ বাগিচালৈ গৈছিল ৷ সেই সময়তে আকস্মিকভাৱে বতৰে ৰূপ সলাই আৰু আকাশত তৰ্জন-গৰ্জন কৰি বৰষুণ পৰিবলৈ ধৰে ৷ বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰও পৰাত নাবালক তিনিটিৰ মৃত্যু ঘটে ৷ এই ঘটনাত অঞ্চলজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰে ৷
ভোজপুৰত দুগৰাকীৰ মৃত্যু
আনহাতে, ভোজপুৰ জিলাতো বজ্ৰ পৰি দুজনৰ মৃত্যু ঘটে । ছাহাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত গুলজাৰপুৰ গাঁৱত মৃত্যু ঘটে ৫০ বছৰীয়া ইৰুণ খাতুনৰ । আনগৰাকী নিহত লোক হৈছে সন্দেশ থানাৰ অন্তৰ্গত চেলেমপুৰৰ বাসিন্দা ২০ বছৰীয়া নিৰ্মল কুমাৰ ৷
বৈশালীত গছ উভালি পৰি এজনৰ মৃত্যু
বৈশালী জিলাৰ বেলশৰ থানাৰ অন্তৰ্গত উফৰৌল গাঁৱত হঠাতে অহা এজাক প্ৰচণ্ড ধুমুহাত প্ৰাণ হেৰুৱাই লক্ষ্মণ ৰায় নামৰ এজন লোকে ৷ লোকজনৰ ওপৰত এডাল বৰগছ উভালি পৰাত থিতাতে তেওঁৰ মৃত্যু ঘটে ৷ স্থানীয় আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে হাজীপুৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷ এই খবৰে অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ পেলাইছে ৷
পূব চম্পাৰণত দুটি শিশুৰ মৃত্যু
পূব চম্পাৰণৰ সুগৌলি ব্লকৰ কাইথৱালিয়া গাঁৱত বজ্ৰপাতৰ ফলত থিতাতে নিহত হয় দুটি শিশু ৷ আন এজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । সোমবাৰে সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাই পৰিয়ালৰ লগতে গাঁওবাসীৰ মাজত শোকৰ ছাঁ পেলায় ।
নালন্দাতো দুজনে হেৰুৱালে প্ৰাণ
সোমবাৰে সন্ধিয়া হঠাতে অহা প্ৰচণ্ড ধুমুহা, বৰষুণ, বজ্ৰপাতৰ ফলত নালন্দাত এগৰাকী মহিলাসহ দুজন লোকৰ মৃত্যু ঘটে । টেলমাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত নয়া খাণ্ডাত গৰু চৰাবলৈ গৈ বজ্ৰপাতত প্ৰাণ হেৰুৱাই ৰাজেশ্বৰ গোপৰ পুত্ৰ মন্তু যাদৱে(৫৫) ৷
দ্বিতীয়টো ঘটনা সংঘটিত হৈছে চণ্ডী থানাৰ কাছাৰীয়া গাঁৱত ৷ প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত গছ উভালি ঘৰত পৰাত লীলা দেৱী নামৰ ৬০ বছৰীয়া মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটে ।
माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने राज्य में वज्रपात, आंधी तूफान / तेज वर्षा से पूर्वी चम्पारण में 05, गयाजी में 04 और औरंगाबाद में 03 लोगों की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में वे प्रभावित परिवारों के साथ हैं।— IPRD Bihar (@IPRDBihar) May 4, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰী সম্ৰাটৰ ক্ষতিপূৰণ ঘোষণা
পূব চম্পাৰণ, গয়া, ঔৰংগাবাদকে ধৰি বিহাৰৰ বিভিন্ন জিলাত আকস্মিকভাৱে অহা ধুমুহা, বৰষুণ আৰু বজ্ৰপাতৰ ফলত নিহত লোকসকলৰ পৰিয়ালৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী সম্ৰাট চৌধুৰীয়ে শোকপ্ৰকাশ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিগৰাকী মৃতকৰ পৰিয়াললৈ ৪ লাখ টকাৰ এককালীন সাহায্য ঘোষণা কৰে ৷ লগতে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগক শীঘ্ৰে সাহায্য প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ সতৰ্কবাণী
সোমবাৰে পাটনাৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে বিহাৰৰ কেইবাখনো জিলাত বৰষুণ আৰু বজ্ৰপাতৰ সম্ভাৱনা জাৰি কৰে । ৰাজ্যখনৰ কেইবাটাও স্থানত বতৰ আংশিকভাৱে ডাৱৰীয়া হৈ থকাৰ লগতে ধুমুহাৰ সৈতে লঘুৰ পৰা মধ্যমীয়া বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ৰাজ্যখনত সৰ্বোচ্চ উষ্ণতা প্ৰায় ৩২-৩৩ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছৰ বিপৰীতে সৰ্বনিম্ন উষ্ণতা প্ৰায় ২৩-২৪ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ । তদুপৰি ঘণ্টাত ৪০-৫০ কিলোমিটাৰ বেগত বতাহ বলাৰ লগতে ঠায়ে ঠায়ে বজ্ৰ পৰাৰো সম্ভাৱনা জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ।
১০ খন জিলাত এলাৰ্ট, আগন্তুক ৪৮ ঘণ্টালৈকে সতৰ্কবাণী জাৰি
বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি আৰাৰিয়া, কিষাণগঞ্জ, পূৰ্ণিয়া, সুপৌল, কাটিহাৰ, ৰোহতাছ, ভাবুৱা (কাইমুৰ), ভোজপুৰ, বক্সাৰ, পাটনা, নালন্দা, জেহানাবাদ, ঔৰংগাবাদ, নৱাদা, গয়া, জামুই, মুংগেৰকে ধৰি কেইবাখনো জিলাত প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ লগতে বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ একাংশ অঞ্চলত ঘণ্টাত ৪০-৬০ কিলোমিটাৰ বেগত বতাহ বলাৰ সম্ভাৱনা জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ৷ কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজনীয় কাম অবিহনে ঘৰৰ পৰা বাহিৰ ওলাবলৈ জনসাধাৰণক বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে পৰামৰ্শ জাৰি কৰিছে ৷
