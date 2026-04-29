বাছ-ভেনৰ সংঘৰ্ষত মৃত্যুক সাবটিলে ৮ জন লোকে
৪৮ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এই পথ দুৰ্ঘটনা ৷ এখন ভেনত এখন বাছে পিছফালৰ পৰা খুন্দিওৱাৰ ফলত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷
Published : April 29, 2026 at 6:57 PM IST
সৱৰকান্থা(গুজৰাট): পুনৰ এক পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত ৷ এই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যুক সাবটিছে ৮ জনকৈ লোকে ৷ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে গুজৰাটৰ সৱৰকান্থা জিলাত ৷
কেইবাগৰাকীও মহিলাক কঢ়িয়াই অনা এখন ভেনত এখন ব্যক্তিগত বাছে পিছফালৰ পৰা খুন্দিওৱাত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ দুৰ্ঘটনাটো সম্পৰ্কে সকলো তথ্য সদৰী কৰিছে স্থানীয় আৰক্ষীয়ে ৷
জিলাখনৰ উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক এ কে পেটেলে এনেদৰে কয়, ‘‘এখন ভানে আৰাৱলী জিলাৰ মোদাছাৰ পৰা কেইবাগৰাকীও মহিলাক কঢ়িয়াই লৈ আহি আছিল ৷ ভেনখনে জিলাখনৰ শমলাজীৰ পৰা হিম্মতনগৰলৈ সংযোগ কৰা ৪৮ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে আহি থকা অৱস্থাতে পিছফালৰ পৰা এখন তীব্ৰবেগী বাছে খুন্দা মাৰে । যাৰ ফলতে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷’’
এই দুৰ্ঘটনাত কেইবাজনো লোক আহত হৈছে ৷ আহত লোকসকলক চিকিৎসাৰ বাবে গম্ভোই আৰু হিম্মৎনগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷ ভেনখনত থকা মহিলাকেইগৰাকী স্থানীয় সামাজিক অনুষ্ঠানৰ বাবে যোগনিয়াৰ হিচাপে থকা কেটাৰিং টীমৰ অংশ আছিল । চুবুৰীয়া আৰাৱলী জিলাৰ মোদাছাৰ পৰা হিম্মৎনগৰৰ হুঞ্জ গাঁৱত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ মহিলাকেইগৰাকী আহি থকা অৱস্থাতে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় বুলি আৰক্ষীয়ে সদৰী কৰিছে ।
স্থানীয় চিকিৎসা বিষয়া কে বি বাৰ্মাই দুৰ্ঘটনাটো সম্পৰ্কত এনেদৰে কয়, ‘‘আজি পুৱা গম্ভোই গাঁৱৰ সমীপত এখন বাছ আৰু ভেনৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষৰ বাবে এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছত এম্বুলেন্সত ৭ জন লোকক আমাৰ চিকিৎসালয়লৈ অনা হয় । ইয়াৰে পাঁচজন লোক সামান্য আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ৷ বাকী দুজন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে । বৰ্তমান তেওঁলোকৰ চিটি স্কেন সম্পন্ন কৰা হৈছে ।’’
এই দুৰ্ঘটনাত নিহত লোককেইজন হৈছে ক্ৰমে - নায়ক অঞ্জুবেন(৪৫), ভোই নীতাবেন(৩৬), নায়ক মীনাক্ষীবেন(৫০), পেটেল কামিনীবেন(৫৬), নায়ক কাঞ্চনবেন(৬০), প্ৰজাপতি নীতাবেন(৫৫), গোস্বামী ৰেখাবেন(৬০) আৰু ৰাৱল অনিল কুমাৰ(২৫), যি ভেনখনৰ চালক আছিল । আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰি দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । লগতে নিহত লোককেইজনৰ মৃতদেহসমূহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
