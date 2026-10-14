বিহাৰত গংগা নদীত নাও ডুবি ১৩ নাবালকৰ মৃত্যু, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শোক প্ৰকাশ
নাৱেৰে ভোজত অংশ ল’বলৈ যোৱাৰ সময়তে নাওখন ডুব যায় ৷ কেইবাজনো লোক বৰ্তমানো সন্ধানহীন হৈ আছে ৷
Published : October 14, 2026 at 6:44 AM IST|
Updated : October 14, 2026 at 7:48 AM IST
বৈশালী (বিহাৰ) : বিহাৰৰ বৈশালী জিলাৰ ৰাঘোপুৰৰ সমীপত মঙলবাৰৰ মাজনিশা এখন নাও ডুবি ১৩টি নাবালকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে কেইবাজনো লোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৷ বৈশালী জিলা দণ্ডাধীশ বৰ্ষ সিঙে এই কথা নিশ্চিত কৰিছে । নাৱেৰে ওচৰৰ গাঁৱৰ এঘৰত ভোজ খাবলৈ যোৱাৰ সময়তে নাওখন নদীত ডুব যায় ৷ আন কেইবাজনকো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই দুৰ্ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰি শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য লাভৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে এক্সত শ্বেয়াৰ কৰা এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় সাহায্য পুঁজিৰ পৰা প্ৰতিজন মৃতকৰ নিকটাত্মীয়ৰ বাবে ২ লাখ টকাৰ আৰু আহতসকলৰ বাবে ৫০ হাজাৰ টকাৰ এককালীন আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
The loss of lives in the boat capsizing incident in Vaishali, Bihar, is deeply painful. My thoughts are with the bereaved families in this difficult time. I pray for the speedy recovery of all those injured. The local administration is assisting those affected. An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each of those who lost their lives. The injured would be given Rs. 50,000: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) October 13, 2026
বৈশালী জিলা দণ্ডাধীশ বৰ্ষা সিঙে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি নিশা প্ৰায় ৮:৩০ বজাত ২০টি নাবালকে এখন ব্যক্তিগত সৰু নাৱেৰে চুবুৰীয়া গাঁৱলৈ ভোজ খাবলৈ গৈ থকা সময়তে নাওখন উলটি যায় ৷ এই ঘটনাত ১৩টি নাবালকৰ মৃত্যু হয় আৰু সাতজন লোকক উদ্ধাৰ কৰি এনএমচিএইচলৈ লৈ যোৱা হয় । আটাইকেইজনেই বৰ্তমান বিপদমুক্ত । পুৱাও উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা হ'ব ।"
স্থানীয় ৰাইজে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, মঙলবাৰৰ মাজনিশা ৰাঘোপুৰ থানা এলেকাৰ ৰামপুৰ শ্যামচান্দ গাঁৱৰ সমীপৰ গংগা নদীত এখন নাও ভাৰসাম্য হেৰুৱাই ওলটি পৰে । জাহাজখনত প্ৰায় ১৫ৰ পৰা ২০জন লোক আছিল । নদীৰ মাজত হঠাৎ উলটি যোৱাত আতংকৰ সৃষ্টি হয় । সহায়ৰ বাবে সকলোৱে চিঞৰ-বাখৰ কৰিবলৈ ধৰে ৷ ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ওচৰৰ গাঁওবাসীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ।
STORY | At least 13 dead as boat capsizes in Ganga in Bihar's Vaishali At least 13 people died after a boat capsized in the Ganga river in Bihar's Vaishali district on Tuesday evening, officials said. According to sources, most of those on the ill-fated boat were children. READ: https://t.co/tr53crioRu— Press Trust of India (@PTI_News) October 13, 2026
ঘটনা সন্দৰ্ভত তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে বৈশালী জিলা দণ্ডাধীশ বৰ্ষা সিং আৰু এছ এছ পি শুভাংক মিশ্ৰৰ লগতে অন্যান্য বিষয়াসকল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । স্থানীয় আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ দলো ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থাকে । প্ৰশাসন আৰু ডুবাৰুৰ সহযোগত উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে । স্থানীয় আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সম্ৰাট চৌধুৰীয়ে এই দুৰ্ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ সামাজিক মাধ্যম এক্সত কয়, "বৈশালীৰ ৰাঘোপুৰত সংঘটিত নাও দুৰ্ঘটনাত নিৰীহ লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰটো অত্যন্ত দুখজনক আৰু হৃদয়বিদাৰক । এই বিপদৰ সময়ত শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ মোৰ গভীৰ সমবেদনা । ভগৱানে বিদেহী আত্মাক শান্তি প্ৰদান কৰক আৰু পৰিয়ালটোক এই প্ৰচণ্ড ক্ষতি সহ্য কৰিবলৈ শক্তি প্ৰদান কৰক ।"
वैशाली के राघोपुर में नाव हादसे में मासूमों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है। इस कठिन समय में मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दें एवं परिजनों को यह भारी दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को ₹4-4 लाख की आर्थिक सहायता (अनुग्रह राशि) दी जाएगी। प्रशासन को राहत-बचाव कार्य तेजी से पूरा करने और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं। ॐ शांति! 🙏— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) October 13, 2026
তেওঁ মৃতকৰ পৰিয়ালক ৰাজ্য চৰকাৰে ৪ লাখ টকাকৈ এককালীন আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান ক্ষিপ্ৰ কৰাৰ লগতে আহতসকলক উন্নত চিকিৎসা প্ৰদান কৰিবলৈ প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিয়ে ।
ইফালে বিৰোধী দলৰ নেতা তেজস্বী যাদৱে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত লিখিছে, "ৰাঘোপুৰ ডায়াৰা অঞ্চলত এখন নাও উলটি যোৱাৰ দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ পাইছো । ডুব যোৱাসকলৰ অধিকাংশই নাবালক । ভগৱানে সকলোকে সুৰক্ষিত ৰাখক । মই স্থানীয় লোক, প্ৰশাসন, আৰু বিষয়াসকলৰ সৈতে কথা পাতি উদ্ধাৰ আৰু চিকিৎসাৰ প্ৰচেষ্টা ক্ষিপ্ৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিলোঁ ।"
राघोपुर में नाव पलटने की हृदयविदारक घटना से मर्माहत हूँ। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति तथा शोकाकुल परिवारों को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। https://t.co/osi52CLqGc— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) October 13, 2026
আৰজেডি নেতাগৰাকী সম্প্ৰতি মুখ্য নিৰ্বাচন আযুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত আৰু এছ আই আৰ বিৰোধী প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণৰ বাবে দিল্লীত আছিল ৷ তেওঁ এই দুৰ্ঘটনাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ পাছত বুধবাৰে পাটনালৈ উভতি আহি ৰাঘোপুৰ ভ্ৰমণ কৰি নাও দুৰ্ঘটনাত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰাৰ কথা ব্যক্ত কৰে ।
লগতে পঢ়ক : ভিয়েটনামত নাও দুৰ্ঘটনা : মুঠ ১৫ জন ভাৰতীয় পৰ্যটকৰ মৃত্যু