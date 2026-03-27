হিমস্খলনত ৬ জনে হেৰুৱালে প্ৰাণ, শ্ৰীনগৰ-কাৰ্গিল ঘাইপথ বন্ধ

হিমস্খলনৰ পিছত এতিয়ালৈকে কমেও ছটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । জম্মু-কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰৰ পৰা কাৰ্গিললৈ যোৱা বাহনসমূহ বৰফৰ তলত পোত গৈছে ।

ZOJILA PASS AVALANCHE
কাশ্মীৰক লাডাখৰ সৈতে সংযোগ কৰা জোজিলা পাছত হিমস্খলন (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 27, 2026 at 11:59 PM IST

গাণ্ডাৰবল(জম্মু-কাশ্মীৰ): শুকুৰবাৰে গাণ্ডাৰবল জিলাৰ জোজিলা পাছৰ সমীপৰ জিৰ’ পইণ্টত সংঘটিত এক হিমস্খলনৰ ঘটনাত কমেও ৬ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে কেইবাজনো আহত হয় । কেইবাখনো বাহন বৰফত পোত যোৱাৰ পিছতে আৰক্ষী আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিষয়াসকলে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে বুলি বিষয়াসকলে জনায় ।

বিষয়াসকলৰ মতে, ‘‘হিমস্খলনৰ পিছত এতিয়ালৈকে কমেও ছটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । জম্মু-কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰৰ পৰা কাৰ্গিললৈ যোৱা বাহনসমূহ বৰফৰ তলত পোত গৈছে ।’’

কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল লাডাখৰ উপ-ৰাজ্যপাল বিনয় কুমাৰ ছাক্সেনাই এই ঘটনাত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰি ইয়াক দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি অভিহিত কৰে । সামাজিক মাধ্যমৰ প্লেটফৰ্ম এক্সত তেওঁ এনেদৰে লিখিছে, ‘‘মই কাৰ্গিলৰ জিলা আয়ুক্ত আৰু জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকক তৎক্ষণাত উক্ত স্থানত উপস্থিত হৈ সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছো । দুৰ্যোগ সাহায্য বাহিনী আৰু সীমান্ত পথ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ (বি আৰ’) কে ধৰি সকলো চৰকাৰী সংস্থাক হাই এলাৰ্টত ৰখা হৈছে । মই ব্যক্তিগতভাৱে পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰি আছো ।’’

কাশ্মীৰ উপত্যকাক লাডাখৰ সৈতে সংযোগ কৰা জোজিলা পাছ হিমস্খলনৰ ফলত সাময়িকভাৱে যাতায়াতৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে । যাতায়াত ব্যৱস্থা পুনৰ সূচল কৰি তুলিবলৈ ক্ষীপ্ৰ গতিত উদ্ধাৰ আৰু চাফাই অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে ।

এই ঘাইপথটো হৈছে যথেষ্ঠ ওখ আৰু প্ৰকৃতিৰ মনোমোহা দৃশ্যৰ বাবে পৰিচিত শ্ৰীনগৰ আৰু কাৰ্গিল সংযোগী দ্বৈতলেনযুক্ত এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু কৌশলগত পথ । ই ১১,৫৭৫ ফুট উচ্চতাৰ জোজিলা পাছৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে, য’ত বৰ্তমান এটা সুৰংগ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে । অঞ্চলটোত সংঘটিত হোৱা হিমস্খলনে পথটোৰে গৈ থকা যান-বাহনসমূহক হেঁচা মাৰি ধৰিছিল ৷ উক্ত স্থানৰ ভৌগোলিক অৱস্থানৰ বাবে এনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অনুমান কৰা হৈছে ৷

