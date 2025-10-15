ETV Bharat / bharat

চলন্ত বাছতে জ্বলি ছাই হৈ গ'ল ২০ গৰাকী: চিনাক্তকৰণৰ কোনো উপায়েই নাই, ডি এন এ পৰীক্ষাই শেষ ভৰসা

বাছখনত আছিল ৫৭ গৰাকী যাত্ৰী ৷ বহু যাত্ৰীয়ে খিৰিকী-দুৱাৰেদি পলায়নৰ বাবে ব্যৰ্থ চেষ্টা চলায় ৷ কেইবাজনো লোকে চলন্ত বাছখনৰ পৰা জপিয়াই নিজৰ প্ৰাণৰক্ষা কৰে ৷

20 DIED IN BUS ACCIDENT
চলন্ত বাছত অগ্নিকাণ্ড (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 15, 2025 at 8:24 AM IST

জয়ছলমেৰ: ৰাজস্থানত মঙলবাৰে বিয়লি জয়ছলমেৰৰ পৰা যোধপুৰলৈ যোৱা এখন বাছত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ ফলত বিশজন যাত্ৰীৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে তিনিটি শিশু আৰু চাৰিগৰাকী মহিলাকে ধৰি কেইবাজনো যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে অগ্নিদগ্ধ হয় ৷

জয়ছলমেৰৰ পৰা প্ৰায় ২০ কিলোমিটাৰ নিলগত থাইয়াত গাঁৱৰ সমীপত বিয়লি সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাই ব্যস্ত পথত বিশৃংখল আৰু আতংকৰ সৃষ্টি কৰে ৷ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে, ৫৭ জন যাত্ৰী লৈ বাছখন জয়ছলমেৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল ৷ থাইয়াত গাঁও পাৰ হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে যাত্ৰীসকলে গাড়ীখনৰ পিছফালৰ অংশৰ পৰা ধোঁৱা ওলোৱা লক্ষ্য কৰিলে আৰু ক্ষন্তেকতে জুইৰ শিখা বিয়পি সমগ্ৰ বাছখনক আগুৰি ধৰে ৷

ইফালে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে গাঁৱৰ মানুহ আৰু পথচাৰী ততাতৈয়াকৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জৰুৰীকালীন সেৱা অহাৰ পূৰ্বেই উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷ মানুহে ওচৰৰ উৎস পৰা পানী আৰু বালি নিক্ষেপ কৰি জুই নিৰ্বাপন কৰি আবদ্ধ যাত্ৰীসকলক উলিয়াই আনিছিল ৷

ইফালে তৎকালীনভাবে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী আৰু আৰক্ষীয়ে সেই স্থানত উপস্থিত হৈ তিনিখন এম্বুলেন্সত আহতসকলক জয়ছলমেৰৰ জৱাহৰ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় ৷ চিকিৎসালয়খনৰ চিকিৎসকে প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে গুৰুতৰভাৱে অগ্নিদগ্ধ লোকসকলক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যোধপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷

কাষৰীয়া সেনা যুদ্ধ সংগ্ৰহালয়ৰ সেনা জোৱানসকলে উদ্ধাৰ আৰু সাহায্যত সহায় কৰিবলৈ সেই স্থানত উপস্থিত হয় ৷ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ প্ৰায় এঘণ্টীয়া চেষ্টাৰ অন্তত নিয়ন্ত্ৰিত হয় অগ্নিকাণ্ড ৷ বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, জুইৰ সঠিক কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও প্ৰাথমিক প্ৰতিবেদনত সম্ভাব্য শ্বৰ্ট চাৰ্কিট বা ইঞ্জিন অতি গৰম হোৱাৰ কথা প্ৰকাশ পাইছে ৷ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷ জিলা আয়ুক্ত প্ৰতাপ সিঙে আহত যাত্ৰীসকলক তাৎক্ষণিকভাৱে চিকিৎসা সেৱা নিশ্চিত কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিছে ৷

অগ্নিদগ্ধ হৈ ২০ জন লোকৰ মৃত্যু

এই ঘটনাত অগ্নিদগ্ধ হৈ ২০ জন যাত্ৰীৰ মৃত্যু হয় ৷ গুৰুতৰভাৱে আহত ৭৯ বছৰীয়া হুছেইন খানৰ যোধপুৰত মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে বাকী ১৯ যাত্ৰীক জয়ছলমেৰত মৃত ঘোষণা কৰা হয় ৷ মঙলবাৰে গভীৰ নিশা জয়ছলমেৰত উপস্থিত হয় ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভজন লাল শৰ্মা ৷

জয়ছলমেৰত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত ধ্বংস হোৱা বাছখনো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিদৰ্শন কৰা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে ৷ দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত সহায় আৰু সহযোগ আগবঢ়োৱা সকলো সেনা জোৱান আৰু স্থানীয় নাগৰিকক তেওঁ কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ৷ তেওঁৰ লগত পোখৰাণৰ বিধায়ক প্ৰতাপ পুৰী আৰু বিধায়ক সাং সিং ভাটিৰ লগতে প্ৰশাসনিক বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ইয়াৰ পাছত যোধপুৰত উপস্থিত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ থকা আহতসকলক সাক্ষাৎ কৰে ৷

শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড

বাছখনৰ পিছফালৰ পৰা হঠাৎ সংঘটিত হোৱা অগ্নিকাণ্ড শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত হোৱা বুলি অনুমান কৰা হৈছে ৷ জুইৰ শিখাই সমগ্ৰ বাছখন নিমিষতে আগুৰি ধৰে ৷ দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত বাছখনত ৫৭ জন যাত্ৰী আছিল ৷ বহু যাত্ৰীয়ে খিৰিকী-দুৱাৰেদি পলায়নৰ বাবে ব্যৰ্থ চেষ্টা চলায় ৷ কেইবাজনো লোকে চলন্ত বাছখনৰ পৰা জপিয়াই নিজৰ প্ৰাণৰক্ষা কৰে ৷

আঘাতপ্ৰাপ্তক অনা-নিয়াৰ বাবে সেউজ কৰিডৰ

চাৰিগৰাকী মহিলা আৰু দুটি শিশুকে ধৰি পোন্ধৰগৰাকী যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে অগ্নিদগ্ধ হয় ৷ কিছুমান যাত্ৰী ৭০ শতাংশ পৰ্যন্ত অগ্নিদগ্ধ হয় ৷ তেওঁলোকক প্ৰথমে তিনিখন এম্বুলেন্সৰ জৰিয়তে জয়ছলমেৰৰ জৱাহৰ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু পিছত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যোধপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷ জৰুৰী অৱস্থাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ১২৫ত এটা সেউজ কৰিডৰ সৃষ্টি কৰা হৈছিল, য’ত আঠখন এম্বুলেন্সক আৰক্ষীয়ে এস্কৰ্ট কৰিছিল ৷

ডি এন এ পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা কৰা হ’ব চিনাক্ত

জিলা আয়ুক্ত প্ৰতাপ সিঙে নিশ্চিত কৰে যে বাছখন সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হৈ পৰিছে আৰু বহু ভুক্তভোগী চিনাক্ত কৰিব নোৱৰাকৈ অগ্নিদগ্ধ হৈছে ৷ তেওঁলোকৰ চিনাক্তকৰণত সহায় কৰিবলৈ যোধপুৰৰ ডি এন এ আৰু ফৰেনছিক দল উপস্থিত হৈছে ৷ তেওঁ লগতে জিলা প্ৰশাসনে স্থাপন কৰা হেল্পলাইনত যোগাযোগ কৰিবলৈ মৃতকৰ পৰিয়ালক আহ্বান জনাইছে ৷

তেওঁ কয়, “আহমেদাবাদৰ বিমান দুৰ্ঘটনাত মানি চলা প্ৰট’কলৰ দৰেই ডি এন এ পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে মৃতকৰ পৰিচয় নিশ্চিত কৰা হ’ব ৷ তাৰ পাছতহে মৃতদেহসমূহ পৰিয়ালৰ হাতত গতাই দিয়া হ’ব ৷” দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বাছখন মাত্ৰ পাঁচ দিন পূৰ্বে ক্ৰয় কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

নিহতসকলৰ ভিতৰত জয়ছলমেৰ কেমিষ্ট এছ’চিয়েশ্যনৰ সদস্য মনোজ ভাটিয়াৰ সৈতে মেডিকেল ষ্ট’ৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ বাবে পোখৰাণলৈ গৈ থকা স্থানীয় সাংবাদিক ৰাজেন্দ্ৰ সিং চৌহানো আছিল ৷ ভাটিয়া জ্বলি যোৱা বাছখনৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ পৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু অন্যান্যৰ শোক প্ৰকাশ

ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে এই ঘটনা অত্যন্ত হৃদয়বিদাৰক বুলি উল্লেখ কৰি আহতসকলৰ আশু আৰোগ্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনায় ৷ সামাজিক মাধ্যম X ত তেওঁ কয়, "ৰাজস্থানৰ জয়ছলমেৰত এখন বাছত অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰটো অত্যন্ত হৃদয়বিদাৰক ৷ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে আহতসকলৰ আশু আৰোগ্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছো ৷"

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই ঘটনাত শোক প্ৰকাশ কৰি মৃতকৰ নিকটাত্মীয়ক ২ লাখ টকা আৰু আহত লোকসকলক ৫০ লাখ টকাৰ এককালীন সাহাৰ্য প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷ তেওঁ কয়, "ৰাজস্থানৰ জয়ছলমেৰত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ-সম্পত্তি হেৰুৱাত দুখী ৷ এই কঠিন সময়ত মোৰ সমবেদনা ক্ষতিগ্ৰস্ত লোক আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে আছে৷ আহতসকলৰ আশু আৰোগ্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছো৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাহায্য পুঁজিৰ পৰা প্ৰতিজন মৃতকৰ নিকটাত্মীয়ক ২ লাখ টকা আৰু আহত লোকসকলক ৫০ লাখ টকাৰ এককালীন সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হ’ব ৷"

মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মাই এই দুর্ঘটনাক লৈ শোক প্রকাশ কৰি জিলা আয়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতে বার্তালাপ কৰি নিহতসকলক সকলো ধৰণৰ সাহায্য প্রদান কৰিবলৈ নির্দেশ দিয়ে ৷ X ত তেওঁ কয় "জয়ছলমেৰত এখন বাছত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱা ঘটনাটো অত্যন্ত হৃদয় বিদাৰক ৷ এই কৰুণ দুৰ্ঘটনাত ক্ষতিগ্ৰস্ত নাগৰিকসকলৰ প্ৰতি গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছো ৷ আহতসকলৰ উপযুক্ত চিকিৎসা নিশ্চিত কৰাৰ লগতে ক্ষতিগ্ৰস্তসকলক সকলো ধৰণৰ সাহায্য প্ৰদান কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে ৷"

পোষ্টটোত আৰু কোৱা হৈছে, "ভগৱান শ্ৰীৰামে বিদেহী আত্মাক তেওঁৰ ঐশ্বৰিক চৰণত স্থান প্ৰদান কৰক ৷ ৰাজ্য চৰকাৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ সৈতে থিয় দিছে আৰু তেওঁলোকক সকলো ধৰণৰ সহায় আগবঢ়াবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ৷"

উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী দিয়া কুমাৰীয়ে X ত আহতসকলৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰি কয়, "জয়ছলমেৰৰ থাইয়াত অঞ্চলত এখন ব্যক্তিগত যাত্ৰীবাহী বাছত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰটো অত্যন্ত হৃদয়বিদাৰক ৷ বাছখনৰ সকলো যাত্ৰী সুৰক্ষিত হওক আৰু আহতসকলৰ শীঘ্ৰে আৰোগ্য লাভৰ কামনা কৰি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো ৷"

ইফালে এই ঘটনাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে কংগ্ৰেছ নেতা শচীন পাইলটে ৷ "জয়ছলমেৰৰ পৰা যোধপুৰলৈ যোৱা বাছত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা দুখজনক খবৰ পোৱা গৈছে ৷ এই দুৰ্ঘটনাত অগ্নিদগ্ধ আৰু আহত হোৱা লোকসকলৰ শীঘ্ৰে আৰোগ্য লাভৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো ৷" তেওঁ কয় ৷

প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলটেও এই কৰুণ দুৰ্ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰে ৷ তেওঁ কয়, "বাছত জুই লাগি ২০ জন লোকৰ প্ৰাণ হেৰুৱাই পেলোৱাটো হৃদয়বিদাৰক ৷ এই শোকাৱহ ঘটনাৰ খবৰ গভীৰভাৱে আমনিদায়ক ৷ বিদেহী আত্মাক শান্তি প্ৰদান কৰাৰ লগতে আহতসকলক শীঘ্ৰে আৰোগ্য লাভ কৰিবলৈ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো ৷" তেওঁ লগতে এই দুখজনক ঘটনাৰ বাবেই কাইলৈ ​​পাটনাত মুখ্যমন্ত্ৰী ভজন লাল শৰ্মাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ স্থগিত ৰাখিছে ৷

ইফালে জিলা প্ৰশাসনে যাত্ৰীসকলৰ আত্মীয়ক শেহতীয়া সকলো তথ্য প্ৰদান কৰিবলৈ ৯৪১৪৮০১৪০০, ৮০০৩১০১৪০০, ০২৯৯২-২৫২২০১, আৰু ০২৯৯২-২৫৫০৫৫ হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক : হাস্পতালৰ ICU-ত লাগিল জুই; জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু ৮ জন ৰোগী

নদীত সোমাল আৰক্ষীৰ বাহন, ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ মৃত্যু

চেন্নাইৰ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰত অঘটন: প্ৰাণ হেৰুৱালে ৯ জন অসমীয়া শ্ৰমিকে

