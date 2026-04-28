ক্ৰেন খহি ৫ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু, কেইবাজনো আহত

বৰষুণৰ সময়ত শ্ৰমিকসকলে আশ্ৰয় লোৱা চালিৰ ওপৰত ক্ৰেন খহি পৰে

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 28, 2026 at 2:44 PM IST

হায়দৰাবাদ: হায়দৰাবাদৰ উপকণ্ঠৰ ৰঙ্গাৰেড্ডী জিলাৰ শংকৰপল্লী মণ্ডলৰ সমীপৰ এটা চিমেণ্ট-ইটা নিৰ্মাণ শাখাৰ চালিত সোমবাৰে সন্ধিয়া এখন গধুৰ ক্ৰেন খহি পৰাত প্ৰায় ৫ জন প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিক নিহত হোৱাৰ লগতে ১২ জন আহত হয় ৷ নিহত শ্ৰমিককেইজনক ঝাৰখণ্ডৰ মুকেশ আৰু নাগেন্দ্ৰ মাথুৰ, বিহাৰৰ আলী হুছেইন আৰু সাজিন আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ চনু বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷

চেভেলাৰ উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত যোগেশ গৌতম আৰু আৰ ডি অ’ পাৰ্থসিংহ ৰেড্ডীয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি শংকৰপল্লী মণ্ডলৰ মহালিংগপুৰম গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৷ দুপৰীয়া প্ৰচণ্ড বতাহ আৰু বৰষুণৰ বাবে এন চি চি কোম্পানীটোত কৰ্মৰত প্ৰায় ১৭ জন শ্ৰমিকে চালিখনৰ তলত আশ্ৰয় লৈছিল ৷

কোম্পানীটোৱে ফ্লাইঅভাৰ, ৰে’লৱে প্লেটফৰ্ম, ৰে’লত ব্যৱহাৰ কৰা লোহাৰ চাদ নিৰ্মাণ কৰে আৰু চাদবোৰ পৰিবহণৰ বাবে ক্ৰেন ব্যৱহাৰ কৰি বাহনত ভৰোৱা হৈছিল ৷ প্ৰচণ্ড বতাহৰ বাবে ওচৰতে ৰখাই থোৱা দুখন ক্ৰেন সংঘৰ্ষ হয় আৰু ইয়াৰে এখন ক্ৰেন চালিখনৰ ওপৰত খহি পৰে ৷ যাৰবাবে শ্ৰমিকসকল চালিখনৰ তলত আবদ্ধ হৈ পৰে ৷

দুৰ্ঘটনাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৱদ্ধ লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰে আৰু শংকৰপল্লী আৰু চেভেলাৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷ চিকিৎসালয়লৈ যোৱাৰ পথত তিনিজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আন দুজন শ্ৰমিকৰ চিকিৎসাৰ সময়ত মৃত্যু হয় ৷ বৰ্তমান ১২ জন শ্ৰমিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷ ইয়াৰে দুজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত যোগেশ গৌতমে ঘটনা সংক্ৰান্তত গোচৰ ৰুজু কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷

স্থানীয় বিধায়ক কালে যাদৈয়া আৰু তেলেংগানাৰ শ্ৰম মন্ত্ৰী বিবেক ভেংকটস্বামীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ৷ শ্ৰম মন্ত্ৰী বিবেক ভেংকটস্বামীয়ে কোম্পানী প্ৰতিনিধিৰ সৈতে কথা পাতি প্ৰতিজন মৃতকৰ পৰিয়ালৰ এজন সদস্যক স্থায়ী নিয়োগ প্ৰদানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, “কোম্পানীয়ে ইতিমধ্যে ইংগিত দিছে যে মৃতকৰ পৰিয়ালৰ বাবে আয়ৰ স্থায়ী উৎস নিশ্চিত কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷”

তেওঁ লগতে কয়, “আহতসকল সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হৈ নুঠা পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ সকলো খৰচ কোম্পানীয়ে বহন কৰিব ৷”

লগতে পঢ়ক : মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ নাপালে, আদবাটতে যমে নিলে ৮ ভক্তৰ প্ৰাণ, চিকিৎসালয়ত জীৱন-মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজ ১২ জনৰ

