পহিলা ব’হাগৰ দিনাই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ভক্তৰে ভৰা বাছ : নিহত ৭, আহত ২৫
পহিলা ব’হাগ উপলক্ষ্যে শ্ৰী আনন্দপুৰ চাহেব দৰ্শন কৰি উভতি অহাৰ সময়তে কাৰিকৰী বিজুতি ঘটি বাছখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় ।
Published : April 15, 2026 at 1:51 PM IST
ফতেহগড় চাহেব (পঞ্জাৱ) : পঞ্জাৱৰ হালকা বছি পাথানাৰ গাঁও মেইনমাজৰাৰ সমীপত ভক্তৰে ভৰা এখন বাছ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাত ৭ গৰাকী ভক্তৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে ২৫ জন ভক্ত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । বৈশাখী উপলক্ষে শ্ৰী আনন্দপুৰ চাহেব দৰ্শন কৰি উভতি অহা সময়তে ভক্তৰে ভৰা বাছখন নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰে ।
দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে কাষৰীয়া অঞ্চলৰ লোক সহায়ৰ বাবে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ ফাতেহগড় চাহেব, বছি পাথানা আৰু মৰিণ্ডাৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । গুৰুতৰভাৱে আহত কেইবাজনো লোকক সংকটজনক অৱস্থাত পি জি আই চণ্ডীগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত অব্যাহত ৰখাৰ লগতে উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযান আৰম্ভ কৰে ।
বৰ্তমানলৈ মুঠ ৭ জন লোকৰ মৃত্যু, আহত বহুত
বাছি পাথানা আৰক্ষী থানাৰ মুৰব্বী বলবীৰ সিঙে কয় যে, "নিশা ১০ বজাৰ পৰা ১০:১৫ বজাৰ ভিতৰত বাছখন বাগৰি যোৱাৰ তথ্য লাভ কৰা হয় । বাছখনত শিশুসহ প্ৰায় ৩৫ জন যাত্ৰী আছিল । এতিয়ালৈকে ৭ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি নিশ্চিত হৈছে আৰু ২০ৰ পৰা ২২ জন আহত হোৱা বুলি নিশ্চিত হৈছে । মৃত্যু হোৱা লোকৰ ভিতৰত দুগৰাকী মহিলাও আছে ।"
কেনেকৈ সংঘটিত হ’ল দুৰ্ঘটনাটো ?
দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই ফাতেহগড় চাহিবৰ এছ এছ পি শুভম আগৰৱালাই কয়, "বৈশাখীৰ উপলক্ষ্যে শ্ৰীআনন্দপুৰ চাহেব দৰ্শন কৰি ভক্তসকলে বাছখনত মেইনমাজৰালৈ উভতি আহিছিল । বাছখনত প্ৰায় ৪০ জন ভক্ত আছিল । আঘাতপ্ৰাপ্ত প্ৰায় ১৫ জন ভক্তক মৰিন্দা আৰু শ্ৰী ফতেহগড় চাহিবৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ।" শুভম আগৰৱালাই জনোৱা মতে, মুঠ ৬ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।
বৈশাখীৰ পুৱা (১৪ এপ্ৰিল, মঙলবাৰ) প্ৰায় ৪০ জন ভক্ত শ্ৰী আনন্দপুৰ চাহেব দৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিল । নিশা উভতি আহোঁতে গাঁও পাবলৈ প্ৰায় ২-৩ কিলোমিটাৰ থকা সময়তে বাছখনত কাৰিকৰী বিজুতি ঘটি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় ।
ইফালে শ্ৰী ফতেহগড় চাহিবৰ এজন চিকিৎসকে কয়, "চুন্নী মৰিন্দা পথত বাছ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে । এতিয়ালৈকে আমি এই দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৯ জন ৰোগীক লাভ কৰিছো, ইয়াৰে দুজনক পিজিআইলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু বাকীসকলক ইয়াতেই চিকিৎসা কৰা হৈছে । তেওঁলোকৰ কোনো গুৰুতৰ আঘাত পোৱা নাই ।"
এতিয়ালৈকে ৬ জন লোকৰ মৃত্যু নিশ্চিত কৰা হৈছে । ৩ টা মৃতদেহ বাছি পাথানাত আৰু ৩ টা মৃতদেহ মৰিণ্ডাত আছে ।"
Pained to hear about the mishap in Fatehgarh Sahib district, Punjab. I extend my condolences to those who have lost their loved ones. Praying for the speedy recovery of those injured: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) April 15, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শোক প্ৰকাশ
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই বাছ দুৰ্ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ কয়, "পঞ্জাৱৰ ফাতেহগড় চাহেব জিলাত সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাটোৰ কথা শুনি দুখ লাগিল । যিসকলে আপোনজনক হেৰুৱাইছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো । আহতসকলৰ আশু আৰোগ্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছো ।"
ਦੁੱਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ - ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ 6 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ।— Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) April 15, 2026
সাংসদ হৰচিমৰৎ কৌৰ বাদলৰ শোক প্ৰকাশ
সাংসদ হৰসিমৰৎ কৌৰ বাদলে এই দুৰ্ঘটনাত শোক প্ৰকাশ কৰে ৷ সামাজিক মাধ্যম এক্সৰ এটা পোষ্ট কয়, "দুখৰ খবৰ - শ্ৰী আনন্দপুৰ চাহেবৰ পৰা তীৰ্থযাত্ৰী কঢ়িয়াই অনা বাছখন উলটি যোৱাৰ ফলত ৬ জন তীৰ্থযাত্ৰীৰ মৃত্যুৰ খবৰ শুনি বৰ দুখ লাগিল । গুৰু চাহেবে বিদেহী আত্মাক তেওঁৰ চৰণত বিশ্ৰাম দিয়ক আৰু আহতসকলক শীঘ্ৰে আৰোগ্য প্ৰদান কৰক ।"