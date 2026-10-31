ETV Bharat / bharat

জোতা কাৰখানাত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত ৪ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু, দুজনৰ অৱস্থা সংকটজনক

আৰক্ষীয়ে কাৰখানাৰ মালিকক চমন জাৰি কৰিছে । অগ্নিকাণ্ডৰ সময়ত কাৰখানাটোৰ ভিতৰত কিমানজন আবদ্ধ হৈ আছিল আৰু অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।

Four Killed In Fire At Delhi Shoe Factory
জোতা কাৰখানাত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত ৪ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 31, 2026 at 8:51 AM IST

|

Updated : October 31, 2026 at 9:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : উত্তৰ-পশ্চিম দিল্লীৰ মংগলপুৰী ঔদ্যোগিক এলেকাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত এটা জোতাৰ কাৰখানাত শুকুৰবাৰে নিশা সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন দুজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷

আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি নিশা প্ৰায় ৯:৩০ বজাত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত । অগ্নিকাণ্ডৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ৷ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ ২০খন বাহনে কেইবা ঘণ্টা ধৰি অভিযান চলাই জুই নিৰ্বাপন কৰে ।

আৰক্ষীৰ মতে, উদ্ধাৰ অভিযানৰ সময়ত কাৰখানাৰ ভিতৰৰ পৰা ছয়জন লোকক অচেতন অৱস্থাত উলিয়াই অনা হয় । তেওঁলোকক লগে লগে মংগলপুৰীৰ সঞ্জয় গান্ধী মেম’ৰিয়েল চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।

চিকিৎসালয়খনৰ চিকিৎসকে ইয়াৰে চাৰিজনক মৃত ঘোষণা কৰাৰ বিপৰীতে দুজন চিকিৎসাধীন হৈ আছে । প্ৰাৰম্ভিক তথ্য অনুসৰি কাৰখানাটোৰ বেছমেণ্টত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় । ইয়াৰ পিছত জুই শিখা আৰু ধোঁৱা ওপৰৰ মহলালৈ বিয়পি পৰে ।

বাহ্যিক জিলাৰ ডিচিপি বিক্ৰম সিঙে জনোৱা মতে, অগ্নিকাণ্ডৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষীৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । লগে লগে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে । ততাতৈয়াকৈ ৬ জন লোকক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়, ইয়াৰে চাৰিজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু দুজন চিকিৎসাধীন হৈ আছে । তেওঁ লগতে কয় যে অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত তদন্ত চলি আছে । প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি বেছমেণ্টৰ পৰাই জুই আৰম্ভ হৈছিল আৰু ধোঁৱা ওপৰলৈ বিয়পি পৰিছিল ।

বিক্ৰম সিঙে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি গোচৰৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে কাৰখানাৰ মালিকক চমন জাৰি কৰিছে । দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত উপস্থিত থকা মুঠ শ্ৰমিকৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ ঠিকাদাৰ আৰু কৰ্মচাৰীসকলকো সোধা-পোছা কৰা হৈছে । অগ্নিকাণ্ডৰ সময়ত কাৰখানাটোৰ ভিতৰত কিমানজন আবদ্ধ হৈ আছিল আৰু অগ্নিকাণ্ডৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়েও আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।

সম্প্ৰতি আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে । ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । অগ্নিকাণ্ডৰ সঠিক কাৰণ আৰু কাৰখানাটোত সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ অৱস্থা তদন্তৰ পিছতহে স্পষ্ট হ’ব ।

লগতে পঢ়ক : সাঁৱৰীয়া দৰ্শন কৰি ওভতাৰ পথতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ ৪ বন্ধুৰ মৃত্যু

Last Updated : October 31, 2026 at 9:39 AM IST

TAGGED:

DELHI INDUSTRIAL AREA FIRE HAZARD
দিল্লীৰ জোতা কাৰখানাত অগ্নিকাণ্ড
উত্তৰ পশ্চিম দিল্লী

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.