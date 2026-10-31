জোতা কাৰখানাত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত ৪ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু, দুজনৰ অৱস্থা সংকটজনক
আৰক্ষীয়ে কাৰখানাৰ মালিকক চমন জাৰি কৰিছে । অগ্নিকাণ্ডৰ সময়ত কাৰখানাটোৰ ভিতৰত কিমানজন আবদ্ধ হৈ আছিল আৰু অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
Published : October 31, 2026 at 8:51 AM IST|
Updated : October 31, 2026 at 9:39 AM IST
নতুন দিল্লী : উত্তৰ-পশ্চিম দিল্লীৰ মংগলপুৰী ঔদ্যোগিক এলেকাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত এটা জোতাৰ কাৰখানাত শুকুৰবাৰে নিশা সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন দুজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷
আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি নিশা প্ৰায় ৯:৩০ বজাত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত । অগ্নিকাণ্ডৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ৷ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ ২০খন বাহনে কেইবা ঘণ্টা ধৰি অভিযান চলাই জুই নিৰ্বাপন কৰে ।
VIDEO | Delhi: Many feared injured after a massive fire engulfs a factory in Mangolpuri area. Rakesh Bharadwaj, from CATS ambulance service, says, "We received a call for a fire at 9.50 pm. Taking swift action, we reached the spot of the incident in 5-7 minutes. We hospitalised 6-7 patients at the Sanjay Gandhi Hospital. We do not have information on the casualties. We rescued 6 people from the site of the incident..." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 30, 2026
আৰক্ষীৰ মতে, উদ্ধাৰ অভিযানৰ সময়ত কাৰখানাৰ ভিতৰৰ পৰা ছয়জন লোকক অচেতন অৱস্থাত উলিয়াই অনা হয় । তেওঁলোকক লগে লগে মংগলপুৰীৰ সঞ্জয় গান্ধী মেম’ৰিয়েল চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
চিকিৎসালয়খনৰ চিকিৎসকে ইয়াৰে চাৰিজনক মৃত ঘোষণা কৰাৰ বিপৰীতে দুজন চিকিৎসাধীন হৈ আছে । প্ৰাৰম্ভিক তথ্য অনুসৰি কাৰখানাটোৰ বেছমেণ্টত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় । ইয়াৰ পিছত জুই শিখা আৰু ধোঁৱা ওপৰৰ মহলালৈ বিয়পি পৰে ।
বাহ্যিক জিলাৰ ডিচিপি বিক্ৰম সিঙে জনোৱা মতে, অগ্নিকাণ্ডৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষীৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । লগে লগে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে । ততাতৈয়াকৈ ৬ জন লোকক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়, ইয়াৰে চাৰিজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু দুজন চিকিৎসাধীন হৈ আছে । তেওঁ লগতে কয় যে অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত তদন্ত চলি আছে । প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি বেছমেণ্টৰ পৰাই জুই আৰম্ভ হৈছিল আৰু ধোঁৱা ওপৰলৈ বিয়পি পৰিছিল ।
#WATCH | Delhi: Fire officer ADO Paras Kumar says, "The Fire Service received a call around 9:31–9:32 pm regarding a fire inside a factory in Mangolpuri...six individuals were rescued. All of them were transported to Sanjay Gandhi Hospital...it is a footwear manufacturing unit; shoes are produced and stored on the premises...the fire initially broke out in the basement. We managed to contain it within the basement, preventing it from spreading further. Due to the heavy smoke, we recovered one person from the third-floor staircase and rescued five others from the fourth floor. The fire has been completely extinguished, and the cooling-down process is currently underway."— ANI (@ANI) October 30, 2026
বিক্ৰম সিঙে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি গোচৰৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে কাৰখানাৰ মালিকক চমন জাৰি কৰিছে । দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত উপস্থিত থকা মুঠ শ্ৰমিকৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ ঠিকাদাৰ আৰু কৰ্মচাৰীসকলকো সোধা-পোছা কৰা হৈছে । অগ্নিকাণ্ডৰ সময়ত কাৰখানাটোৰ ভিতৰত কিমানজন আবদ্ধ হৈ আছিল আৰু অগ্নিকাণ্ডৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়েও আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
সম্প্ৰতি আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে । ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । অগ্নিকাণ্ডৰ সঠিক কাৰণ আৰু কাৰখানাটোত সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ অৱস্থা তদন্তৰ পিছতহে স্পষ্ট হ’ব ।
লগতে পঢ়ক : সাঁৱৰীয়া দৰ্শন কৰি ওভতাৰ পথতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ ৪ বন্ধুৰ মৃত্যু