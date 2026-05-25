বাছ-ট্ৰাক আৰু ডাম্পাৰৰ সংৰ্ঘষত ৬ জনৰ প্ৰাণহানি
দুৰ্ঘটনাত পতিত এখন বালিভৰ্তি ডাম্পাৰ আৰু ট্ৰাকৰ উদ্ধাৰ অভিযান চলাই থকা সময়তে তীব্ৰবেগী বাছে ডাম্পাৰ আৰু ট্ৰাকখনত খুন্দা মাৰে ৷
Published : May 25, 2026 at 5:49 PM IST
মুম্বাই : মহাৰাষ্ট্ৰত সোমবাৰে পুৱা এক ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুম্বাই-আগ্ৰা ঘাইপথৰ ধূলে জিলাৰ লালিং ঘাটৰ সমীপত তিনিখন বাহনৰ সংঘৰ্ষত ৬ জন লোকৰ থিতাতে মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ২৬ জন লোক আহত হয় ৷ আহত যাত্ৰীসকলক চিকিৎসাৰ বাবে ততাতৈয়াকৈ হাস্পতাললৈ স্থানান্তৰ কৰা হয়, য’ত তেওঁলোক এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷
এখন বালিভৰ্তি ডাম্পাৰ আৰু ট্ৰাকৰ মাজত প্ৰথমে সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হয় ৷ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে টোল প্লাজাৰ কৰ্মচাৰী আৰু এটা টহলদাৰী দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷ উদ্ধাৰ অভিযান চলি থকা সময়তে যাত্ৰী কঢ়িয়াই অনা এখন তীব্ৰবেগী বাছে ট্ৰাক আৰু ডাম্পাৰখনত খুন্দা মাৰে ৷
এই সংঘৰ্ষত বাছখনৰ কেবিনত থকা কেইবাজনো লোকৰ নিমিষতে মৃত্যু হয় আৰু ২০ৰ পৰা ২২জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷ তেওঁলোকক ততাতৈয়াকৈ ধূলে জিলা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ।
ইয়াৰ পাছতেই ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়া উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান চলায় ৷ দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত বহু সময় অঞ্চলটোত তীব্ৰ যান-জঁটৰ সৃষ্টি হয় । অৱশ্যে পথ দুৰ্ঘটনাৰ সঠিক কাৰণ এই পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই । সম্প্ৰতি ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
ইফালে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰায়গড়ৰ মহাবলেশ্বৰ-পোলাদপুৰ পথত দেওবাৰে মাজনিশা এখন স্ক’ৰপিঅ’ বাহন দ’ খাৱৈত পৰাৰ ফলত ৮ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হয় ৷ আম্বেনালি ঘাটৰ সমীপত তীব্ৰ বেগত আহি আছিল দুৰ্ঘটনাত পতিত স্ক’ৰপিঅ’খন ৷ স্থানীয় লোকে সন্দেহ কৰা মতে, খাৱৈটো প্ৰায় ১০০০ ফুট দ’ । দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে MH11DN2340 ৷ সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত চলোৱা অভিযানত (বাতৰি যুগুত কৰা পৰ্যন্ত) দুটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে ।
