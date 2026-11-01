মণিপুৰৰ ন’নিত বিৰোধী গোটৰ গুলীচালনাত নিহত তিনি
মৃত লোক তিনিজন কুকি সম্প্ৰদায়ৰ ৷ কুকি জনগোষ্ঠীৰ মূল সংগঠন কুকি ইনপি মণিপুৰে এই হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰত নগা উগ্ৰপন্থী সংগঠন জড়িত থকাৰ অভিযোগ কৰে ৷
By PTI
Published : November 1, 2026 at 8:19 AM IST
ইম্ফল (মণিপুৰ) : মণিপুৰৰ ন’নি জিলাত বিৰোধী সশস্ত্ৰ সংগঠনৰ মাজত হোৱা গুলীচালনাত কুকি সম্প্ৰদায়ৰ তিনিজন লোক নিহত হয় ৷
ন’নি জিলাৰ কেকৰু নগা গাঁৱত শনিবাৰে পুৱা এই গুলীচালনা ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ পাহাৰীয়া আৰু বনাঞ্চলত অৱস্থিত গাঁওখনত কেইবা ঘণ্টা ধৰি গুলীচালনা হয় আৰু এই গুলীচালনাৰ ফলত তিনিজন লোকৰ মৃত্যু হয় ৷
এই গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে অঞ্চলটোৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷
ইফালে কুকি জনগোষ্ঠীৰ মূল সংগঠন কুকি ইনপি মণিপুৰে (KIM) তিনি যুৱকক হত্যা কৰা ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে । সংগঠনটোৱে এই হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰত নগা উগ্ৰপন্থী সংগঠন জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি তেওঁলোকে চৰকাৰক দোষীৰ বিৰুদ্ধে তাৎক্ষণিক, কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ লগতে ভুক্তভোগীক ন্যায় প্ৰদানৰ দাবী জনায় ।