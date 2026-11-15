ETV Bharat / bharat

চৰকাৰী ‘তীৰ্থযাত্ৰা’ বাছৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত নিহত ৫, আহত ১৮

ভুল দিশৰ পৰা অহা এজন মটৰ চাইকেল আৰোহীক বচাবলৈ চেষ্টা কৰি থকা অৱস্থাত বাছদুখনৰ মাজত সংঘৰ্ষ হয় ৷

pilgrimage buses collide in Punjab
চৰকাৰী ‘তীৰ্থযাত্ৰা’ বাছৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত নিহত ৫, আহত ১৮ (ETV Bharat)
author img

By ANI

Published : November 15, 2026 at 7:58 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

টাৰ্ণ তৰণ (পঞ্জাৱ) : পঞ্জাৱৰ টাৰ্ণ তৰণ জিলাৰ নৌশ্বেৰা পান্নুআনৰ সমীপৰ ৫৪ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত শনিবাৰে সন্ধিয়া দুখন চৰকাৰী তীৰ্থযাত্ৰা বাছৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত চাৰিজন তীৰ্থযাত্ৰীকে ধৰি পাঁচজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে ১৫ জনতকৈ অধিক আহত হয় ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই দুৰ্ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে 'এক্স'ত পোষ্ট কৰি কয়, "পঞ্জাৱৰ টাৰ্ণ তৰণত সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাত কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যু হোৱা খৱৰ লাভ কৰি গভীৰভাৱে মৰ্মাহত হৈছো ৷ নিহতসকলক আত্মীয়ক মোৰ সমবেদনা জনোৱাৰ লগতে আহতসকল শীঘ্ৰে আশু-আৰোগ্য কামনা কৰিলো ৷

টাৰ্ণ তৰণৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক সুৰেন্দ্ৰ লাম্বাই জনোৱা মতে, ভুল দিশৰ পৰা অহা এজন মটৰ চাইকেল আৰোহীক বচাবলৈ বাছ চালকে চেষ্টা কৰা ফলতেই এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ একে সময়তে সন্মুখৰ পৰা আন এখন বাছ আহি থকাৰ ফলত দুয়োখন বাহনৰ মাজত সংঘৰ্ষ হয় ৷

জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক লাম্বাই কয়, এই ঘটনাত মুঠ ২২ জন লোক হতাহত হৈছে ৷ দুৰ্ঘটনাত ৪ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে ১৮ জন লোক আহত হয় ৷ ইয়াৰে কেইজনমানৰ অৱস্থা সংকটজনক ৷ পাঁচজনৰ অৱস্থা গুৰুতৰভাৱে আহতক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে অমৃতসৰৰ গুৰু নানক দেৱ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷ আন ১৩ জন আহত স্থানীয় চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু ৮ জন সামান্য আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ৷

ইফালে টাৰ্ণ তৰণৰ উপ আয়ুক্ত নিৰ্মল অউচেফচানে জনোৱা মতে, চাৰিজন লোকৰ থিতাতে মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে অমৃতসৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা ছয়জন যাত্ৰীৰ এজনৰ পিছত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ মৃত্যু হয় ৷

তেওঁ কয় যে গুৰুতৰভাৱে আহত ৫জন যাত্ৰী অমৃতসৰৰ গুৰু নানক দেৱ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ বিপৰীতে বাকী আহতসকলক তৰ্ণ তৰণ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷

নিৰ্মল অউচেফচানে জনোৱা মতে এই দুৰ্ঘটনাত তীৰ্থযাত্ৰীৰ লগতে মটৰ চাইকেলখন চলাই অহা মহিলাগৰাকীৰো মৃত্যু হয় ৷ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাছ দুখনৰ এখন বাছ ফৰিদকোটৰ পৰা অমৃতসৰলৈ আৰু আনখন বাছ অমৃতসৰৰ পৰা মুক্তসৰলৈ গৈ আছিল ৷

পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানে এই দুৰ্ঘটনাত শোক প্ৰকাশ কৰি আহতসকলে অতি শীঘ্ৰে প্ৰয়োজন চিকিৎসা লাভ কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ বিষয়াসকলক কঠোৰ নিৰ্দেশনা দিয়ে ৷

লগতে পঢ়ক : পথ দুৰ্ঘটনাৰ ভয়ংকৰ তথ্য: ২০২৬ৰ প্ৰথম ৫ মাহতে দুৰ্ঘটনাত ১,২৮৩ৰ মৃত্যু, ২০২৫ চনত অসমত ৭,৯৮১ টা দুৰ্ঘটনা

মৃত্যুদূতৰূপী ট্ৰেভেলাৰে কাঢ়িলে ২৬ জনৰ প্ৰাণ, কঁহৰাৰ ৰঙাজানৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পোহৰলৈ আহিল বিস্ফোৰক তথ্য

নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাত পতিত যাত্ৰীবাহী বাছ : তিনিজনৰ মৃত্যু, ১৮ জন আহত

TAGGED:

PILGRIMAGE BUSES COLLIDE IN PUNJAB
পঞ্জাৱত তীৰ্থযাত্ৰা বাছৰ সংঘৰ্ষ
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.