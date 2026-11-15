চৰকাৰী ‘তীৰ্থযাত্ৰা’ বাছৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত নিহত ৫, আহত ১৮
ভুল দিশৰ পৰা অহা এজন মটৰ চাইকেল আৰোহীক বচাবলৈ চেষ্টা কৰি থকা অৱস্থাত বাছদুখনৰ মাজত সংঘৰ্ষ হয় ৷
By ANI
Published : November 15, 2026 at 7:58 AM IST
টাৰ্ণ তৰণ (পঞ্জাৱ) : পঞ্জাৱৰ টাৰ্ণ তৰণ জিলাৰ নৌশ্বেৰা পান্নুআনৰ সমীপৰ ৫৪ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত শনিবাৰে সন্ধিয়া দুখন চৰকাৰী তীৰ্থযাত্ৰা বাছৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত চাৰিজন তীৰ্থযাত্ৰীকে ধৰি পাঁচজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে ১৫ জনতকৈ অধিক আহত হয় ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই দুৰ্ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে 'এক্স'ত পোষ্ট কৰি কয়, "পঞ্জাৱৰ টাৰ্ণ তৰণত সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাত কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যু হোৱা খৱৰ লাভ কৰি গভীৰভাৱে মৰ্মাহত হৈছো ৷ নিহতসকলক আত্মীয়ক মোৰ সমবেদনা জনোৱাৰ লগতে আহতসকল শীঘ্ৰে আশু-আৰোগ্য কামনা কৰিলো ৷
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ: ਪੀਐੱਮ @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) November 14, 2026
টাৰ্ণ তৰণৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক সুৰেন্দ্ৰ লাম্বাই জনোৱা মতে, ভুল দিশৰ পৰা অহা এজন মটৰ চাইকেল আৰোহীক বচাবলৈ বাছ চালকে চেষ্টা কৰা ফলতেই এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ একে সময়তে সন্মুখৰ পৰা আন এখন বাছ আহি থকাৰ ফলত দুয়োখন বাহনৰ মাজত সংঘৰ্ষ হয় ৷
জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক লাম্বাই কয়, এই ঘটনাত মুঠ ২২ জন লোক হতাহত হৈছে ৷ দুৰ্ঘটনাত ৪ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে ১৮ জন লোক আহত হয় ৷ ইয়াৰে কেইজনমানৰ অৱস্থা সংকটজনক ৷ পাঁচজনৰ অৱস্থা গুৰুতৰভাৱে আহতক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে অমৃতসৰৰ গুৰু নানক দেৱ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷ আন ১৩ জন আহত স্থানীয় চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু ৮ জন সামান্য আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ৷
#WATCH | Tarn Taran SSP Surendra Lamba says, "Information was received stating that two pilgrimage buses had met with an accident. Upon visiting the spot, the DC sahab and I found that a motorcyclist was coming from the wrong side, and to save him, the driver swerved the bus to one side. Another bus was coming from the other side, and in an attempt to save the motorcyclist, both buses collided with each other. A total of 22 people who sustained minor and major injuries were shifted, some of whom were critically injured. A total of four casualties have been reported. Apart from this, 18 people sustained various injuries, out of whom five people with slightly more severe injuries have been referred to the Amritsar hospital. Among the remaining 13 people under treatment here, eight have very minor injuries, while X-rays are being conducted for the rest, who have minor or major fractures. Those under treatment will also be referred accordingly for further course of treatment. The civil administration, police teams, and public representatives are all present here to address this as a priority. We have instructions from the CM sahab, Chief Secretary sahab, and DGP sahab from the concerned quarters to deal with this as a priority and provide medical facilities to everyone on a priority basis."— ANI (@ANI) November 14, 2026
ইফালে টাৰ্ণ তৰণৰ উপ আয়ুক্ত নিৰ্মল অউচেফচানে জনোৱা মতে, চাৰিজন লোকৰ থিতাতে মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে অমৃতসৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা ছয়জন যাত্ৰীৰ এজনৰ পিছত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ মৃত্যু হয় ৷
তেওঁ কয় যে গুৰুতৰভাৱে আহত ৫জন যাত্ৰী অমৃতসৰৰ গুৰু নানক দেৱ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ বিপৰীতে বাকী আহতসকলক তৰ্ণ তৰণ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷
VIDEO | Punjab: At least four persons were killed and 18 others injured after two pilgrimage buses collided in Tarn Taran district on Saturday evening. The accident took place in the Naushehra Pannuan area, police said. Tarn Taran Senior Superintendent of Police Surendra Lamba said the accident occurred when the driver of a bus, in an attempt to overtake a motorcycle, crossed over to the wrong side of the road and collided with another bus coming from an opposite direction. "At least 18 persons are severely injured," Lamba said. A doctor at the Civil Hospital in Tarn Taran said four people were brought dead. The injured were rushed to the Civil Hospital in Tarn Taran and those critically injured were referred to a hospital in Amritsar. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 14, 2026
নিৰ্মল অউচেফচানে জনোৱা মতে এই দুৰ্ঘটনাত তীৰ্থযাত্ৰীৰ লগতে মটৰ চাইকেলখন চলাই অহা মহিলাগৰাকীৰো মৃত্যু হয় ৷ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাছ দুখনৰ এখন বাছ ফৰিদকোটৰ পৰা অমৃতসৰলৈ আৰু আনখন বাছ অমৃতসৰৰ পৰা মুক্তসৰলৈ গৈ আছিল ৷
ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆਂ ਨੇੜੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ... ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 4 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੈ... ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਜੁਟੇ ਹਨ... ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ... ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ... ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ...— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) November 14, 2026
পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানে এই দুৰ্ঘটনাত শোক প্ৰকাশ কৰি আহতসকলে অতি শীঘ্ৰে প্ৰয়োজন চিকিৎসা লাভ কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ বিষয়াসকলক কঠোৰ নিৰ্দেশনা দিয়ে ৷