ভাঙি পৰিল এখন নিৰ্মাণৰত দলং, নিহত ৫ শ্ৰমিক, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শোক প্ৰকাশ

নিৰ্মাণৰত দলঙৰ তলত ৰৈ আছিল কাল ! দলঙৰ তলত শুই থাকোতেই যমে নিলে কেবাজনো শ্ৰমিকৰ প্ৰাণ ৷

Under construction bridge collapses in Uttar Pradesh
ভাঙি পৰিল নিৰ্মাণৰত দলং (ETV Bharat Uttar Pradesh)
Published : May 29, 2026 at 9:56 AM IST

হমীৰপুৰ (উত্তৰ প্ৰদেশ) : শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা ভাঙি পৰিল এখন নিৰ্মাণৰত দলং ৷ এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত ৫ জন শ্ৰমিক থিতাতে নিহত হয় ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে আন কেইবাজনো শ্ৰমিক নিৰ্মাণৰত দলংখনৰ ভংগুৰৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰে ৷ এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত স্থানীয় ৰাইজ উপস্থিত হয় আৰু খবৰ দিয়ে স্থানীয় আৰক্ষী আৰু এছডিআৰএফৰ দলক ৷

ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে উক্ত স্থানত স্থানীয় আৰক্ষী আৰু এছডিআৰএফৰ দল উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান চলায় । জানিব পৰা পৰে, বৃহস্পতিবাৰে মাজনিশা দলংখন ভাঙি পৰাৰ সময়ত ধাৰাষাৰ বৰষুণ আৰু ধুমুহা হৈ আছিল, যাৰ ফলত উদ্ধাৰ অভিযানতো কিছু ব্যাঘাত জন্মিছিল ৷ উল্লেখ্য যে, আমি উল্লেখ কৰা এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ হমীৰপুৰত ৷

আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা মতে নিহত শ্ৰমিককেইজনৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ তেওঁলোক হ’ল -

  • লোকেন্দ্ৰ নিছাদ (২২),
  • কুলদীপ নিছাদ (১৯),
  • সাৱন্ত যাদৱ (২৮),
  • সভাজীত (৩০) আৰু
  • পুষ্পেন্দ্ৰ সিং চৌহান (৩৪)

এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত উক্ত স্থানত আবদ্ধ হৈ আছে ৰাজেশ পাল (৪২) নামৰ এজন শ্ৰমিক । এই তথ্য সদৰী কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে ৷

  • পুৱতি নিশা ৩ বজাত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা :

হমীৰপুৰৰ বেতৱা নদীৰ ওপৰত এখন দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছিল । লালপুৰা থানা এলেকাত অৱস্থিত মোৰাকান্দৰ পাৰ্ছানী আৰু কুৰাৰা থানা এলেকাত অৱস্থিত নাইথী গাঁও সংযোগৰ বাবে এই কাম চলি আছিল ।

শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা প্ৰায় ৩ বজাত প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু ধুমুহাৰ অহাৰ সময়ত নিৰ্মাণাধীন দলংখনৰ এটা অংশ হঠাতে ভাঙি পৰে । সেই সময়ত দলংখনৰ তলত আৰু চাৰিওফালে কেইবাজনো শ্ৰমিক শুই আছিল । এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ ফলতে উক্ত স্থানত এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ৷ সকলো শ্ৰমিকে নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষাৰ বাবে উক্ত স্থানৰ পৰা আঁতৰি যায় ৷ দুৰ্ভাগ্যৱশত এই দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত কেবাজনো শ্ৰমিকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগাত পৰে ৷

এই ঘটনাৰ বিষয়ে তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে স্থানীয় গাঁওবাসী, আৰক্ষী, প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলে ততাতৈয়াকৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । বাতৰি লিখা পৰলৈকে, ধ্বংসাৱশেষৰ তলত আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিকক উদ্ধাৰৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে । প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি, এই পৰ্যন্ত ৫ জন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আন কেবাজনো শ্ৰমিক উক্ত স্থানতে আবদ্ধ হৈ পৰাৰ আশংকা কৰা হৈছে ।

  • উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে শোক প্ৰকাশ কৰিছে

এই দুৰ্ঘটনাটোৰ বিষয়ে জানিব পাৰি মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । উক্ত দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকক লৈ তেওঁ গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে । লগতে তেওঁ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলক ততাতৈয়াকৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া দিছে । লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে আহতসকলৰ উপযুক্ত চিকিৎসা সুনিশ্চিত কৰিবলৈও তেওঁ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে ।

  • বতাহ-ধুমুহাৰ ফলত জিলাখনত ৰাজহুৱা পৰিবহনতো ব্যাঘাত জন্মিছে :

উত্তৰ প্ৰদেশত হোৱা বতাহ-ধুমুহাৰ ফলত বহু ঠাইত গছ-গছনি বাগৰি পৰাৰ লগতে বিদ্যুৎ যোগানো ব্যাহত হৈ পৰিছে ৷ এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত ইতিমধ্যে কেইবাটাও ঘৰ ভাঙি পৰিছে ৷ এই সন্দৰ্ভত প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ।

