ভাঙি পৰিল এখন নিৰ্মাণৰত দলং, নিহত ৫ শ্ৰমিক, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শোক প্ৰকাশ
নিৰ্মাণৰত দলঙৰ তলত ৰৈ আছিল কাল ! দলঙৰ তলত শুই থাকোতেই যমে নিলে কেবাজনো শ্ৰমিকৰ প্ৰাণ ৷
Published : May 29, 2026 at 9:56 AM IST
হমীৰপুৰ (উত্তৰ প্ৰদেশ) : শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা ভাঙি পৰিল এখন নিৰ্মাণৰত দলং ৷ এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত ৫ জন শ্ৰমিক থিতাতে নিহত হয় ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে আন কেইবাজনো শ্ৰমিক নিৰ্মাণৰত দলংখনৰ ভংগুৰৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰে ৷ এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত স্থানীয় ৰাইজ উপস্থিত হয় আৰু খবৰ দিয়ে স্থানীয় আৰক্ষী আৰু এছডিআৰএফৰ দলক ৷
ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে উক্ত স্থানত স্থানীয় আৰক্ষী আৰু এছডিআৰএফৰ দল উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান চলায় । জানিব পৰা পৰে, বৃহস্পতিবাৰে মাজনিশা দলংখন ভাঙি পৰাৰ সময়ত ধাৰাষাৰ বৰষুণ আৰু ধুমুহা হৈ আছিল, যাৰ ফলত উদ্ধাৰ অভিযানতো কিছু ব্যাঘাত জন্মিছিল ৷ উল্লেখ্য যে, আমি উল্লেখ কৰা এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ হমীৰপুৰত ৷
আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা মতে নিহত শ্ৰমিককেইজনৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ তেওঁলোক হ’ল -
- লোকেন্দ্ৰ নিছাদ (২২),
- কুলদীপ নিছাদ (১৯),
- সাৱন্ত যাদৱ (২৮),
- সভাজীত (৩০) আৰু
- পুষ্পেন্দ্ৰ সিং চৌহান (৩৪)
এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত উক্ত স্থানত আবদ্ধ হৈ আছে ৰাজেশ পাল (৪২) নামৰ এজন শ্ৰমিক । এই তথ্য সদৰী কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে ৷
- পুৱতি নিশা ৩ বজাত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা :
হমীৰপুৰৰ বেতৱা নদীৰ ওপৰত এখন দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছিল । লালপুৰা থানা এলেকাত অৱস্থিত মোৰাকান্দৰ পাৰ্ছানী আৰু কুৰাৰা থানা এলেকাত অৱস্থিত নাইথী গাঁও সংযোগৰ বাবে এই কাম চলি আছিল ।
শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা প্ৰায় ৩ বজাত প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু ধুমুহাৰ অহাৰ সময়ত নিৰ্মাণাধীন দলংখনৰ এটা অংশ হঠাতে ভাঙি পৰে । সেই সময়ত দলংখনৰ তলত আৰু চাৰিওফালে কেইবাজনো শ্ৰমিক শুই আছিল । এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ ফলতে উক্ত স্থানত এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ৷ সকলো শ্ৰমিকে নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষাৰ বাবে উক্ত স্থানৰ পৰা আঁতৰি যায় ৷ দুৰ্ভাগ্যৱশত এই দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত কেবাজনো শ্ৰমিকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগাত পৰে ৷
এই ঘটনাৰ বিষয়ে তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে স্থানীয় গাঁওবাসী, আৰক্ষী, প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলে ততাতৈয়াকৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । বাতৰি লিখা পৰলৈকে, ধ্বংসাৱশেষৰ তলত আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিকক উদ্ধাৰৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে । প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি, এই পৰ্যন্ত ৫ জন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আন কেবাজনো শ্ৰমিক উক্ত স্থানতে আবদ্ধ হৈ পৰাৰ আশংকা কৰা হৈছে ।
- উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে শোক প্ৰকাশ কৰিছে
এই দুৰ্ঘটনাটোৰ বিষয়ে জানিব পাৰি মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । উক্ত দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকক লৈ তেওঁ গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে । লগতে তেওঁ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে ।
जनपद हमीरपुर में बेतवा नदी पर एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक है।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) May 29, 2026
मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं।
जिला प्रशासन को SDRF के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य तेजी से संचालित करने हेतु निर्देश दिए हैं।
प्रभु श्री राम से प्रार्थना…
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলক ততাতৈয়াকৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া দিছে । লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে আহতসকলৰ উপযুক্ত চিকিৎসা সুনিশ্চিত কৰিবলৈও তেওঁ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে ।
- বতাহ-ধুমুহাৰ ফলত জিলাখনত ৰাজহুৱা পৰিবহনতো ব্যাঘাত জন্মিছে :
উত্তৰ প্ৰদেশত হোৱা বতাহ-ধুমুহাৰ ফলত বহু ঠাইত গছ-গছনি বাগৰি পৰাৰ লগতে বিদ্যুৎ যোগানো ব্যাহত হৈ পৰিছে ৷ এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত ইতিমধ্যে কেইবাটাও ঘৰ ভাঙি পৰিছে ৷ এই সন্দৰ্ভত প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ।