ETV Bharat / bharat

আগৰতলাত বহু মহলীয়া অট্টালিকাত বিস্ফোৰণ; কেইবাজনো আহত

আগৰতলাৰ ৰামনগৰ ৰোড নং ৪ এলেকাৰ এটা এপাৰ্টমেণ্ট বিল্ডিঙত এক প্ৰবল বিস্ফোৰণ হয় ৷ ফলত যথেষ্ট সা-সম্পত্তিৰ ক্ষতিসাধন হোৱাৰ লগতে কেইবাজনো লোক আহত হয় ।

explosion rocks Agartala apartment
আগৰতলাৰ এটা বহু মহলীয়া বিল্ডিঙত বিস্ফোৰণ (ANI)
author img

By ANI

Published : June 26, 2026 at 2:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

আগৰতলা (ত্ৰিপুৰা) : ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজধানী আগৰতলাত এক বৃহৎ বিস্ফোৰণ হয় ৷ আগৰতলাৰ এটা এপাৰ্টমেণ্ট বিল্ডিঙত বুধবাৰে সংঘটিত হয় এই বিস্ফোৰণটো । বিভাগীয় বিষয়াসকলে উল্লেখ কৰা মতে, কিছু লোক আহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে যদিও বিস্ফোৰণৰ সঠিক কাৰণ বা মুঠতে কিমান লোক আহত হৈছে সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ।

বিষয়াসকলৰ মতে, শংকত চৌমুহানিৰ (Sankat Chowmuhani) সমীপৰ এন এছ এপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা দুপৰীয়া প্ৰায় ১২:০০ বজাত তীব্ৰ বিস্ফোৰণ হোৱাৰ তথ্য লাভ কৰা হয় । খবৰ লাভ কৰা পাছতে ততাতৈয়াকৈ অগ্নিনিৰ্বাপক সেৱা আৰু বোমা স্কোয়াডকে ধৰি জৰুৰীকালীন সঁহাৰিৰ দলক সতৰ্ক কৰি দিয়া হয় আৰু ঘটনাস্থলীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।

বুধবাৰে সংঘটিত হোৱা এই বিস্ফোৰণৰ খবৰ শুকুৰবাৰেহে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱা দেখা যায় ৷ প্ৰাথমিক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, এপাৰ্টমেণ্ট বিল্ডিঙৰ প্ৰথম মহলাত এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিল । বিস্ফোৰণৰ ফলত একাধিক খিৰিকী ভাঙি যোৱাৰ লগতে সমগ্ৰ চৌহদত যথেষ্ট গাঁথনিগত ক্ষতিসাধন হয় ৷ ফলত বাসিন্দাসকলৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হয় ।

ঘটনা সন্দৰ্ভত অট্টালিকাৰ তৃতীয় মহলাত বাস কৰা বাসিন্দা কুশল দেৱে কয় যে তেওঁ নিজৰ কোঠাত থকাৰ সময়তে হঠাতে এটা ডাঙৰ শব্দ শুনিবলৈ পায় ৷ তাৰ পাছতে সকলো লৰালৰিকৈ নিজৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহে ৷ প্ৰথম মহলাত হোৱা এই বিস্ফোৰণটোৰ ফলত অট্টালিকাটোৰ কিছু অংশ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় আৰু কেবাজনো লোক আহত হৈছে ।

এই বিস্ফোৰণৰ ফলত এগৰাকী মহিলাৰ চকুৰ ওচৰৰ এক অংশত কাঁচৰ টুকুৰা সোমাই যায় ৷ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত মহিলাগৰাকীক লগে লগে চিকিৎসাৰ বাবে জি বি হাস্পতাললৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় । ঘটনাৰ সময়ত প্ৰথম মহলাত থকা এজন যুৱকো যথেষ্ট আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় বুলি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই সদৰী কৰে ৷

এই বিস্ফোৰণৰ সঠিক কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই । একাংশ বাসিন্দাই গেছৰ লিককেজৰ ফলতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ ইতিমধ্যে আৰক্ষী আৰু ফৰেনছিক বিশেষজ্ঞই বিস্ফোৰণৰ উৎস আৰু কাৰণ নিৰ্ণয়ৰ বাবে বিতং তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : মণিপুৰৰ বিস্ফোৰণক কুকি ইনপিৰ গৰিহণা, চৰকাৰক তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী

TAGGED:

ত্ৰিপুৰাত বিস্ফোৰণ
আগৰতলাত বিস্ফোৰণ
ই টিভি ভাৰত অসম
বৃহৎ বিস্ফোৰণ
EXPLOSION ROCKS AGARTALA APARTMENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.