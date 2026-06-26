আগৰতলাত বহু মহলীয়া অট্টালিকাত বিস্ফোৰণ; কেইবাজনো আহত

আগৰতলাত বহু মহলীয়া অট্টালিকাত বিস্ফোৰণ; কেইবাজনো আহত
আগৰতলাৰ ৰামনগৰ ৰোড নং ৪ এলেকাৰ এটা এপাৰ্টমেণ্ট বিল্ডিঙত এক প্ৰবল বিস্ফোৰণ হয় ৷ ফলত যথেষ্ট সা-সম্পত্তিৰ ক্ষতিসাধন হোৱাৰ লগতে কেইবাজনো লোক আহত হয় ।
By ANI
Published : June 26, 2026 at 2:26 PM IST
আগৰতলা (ত্ৰিপুৰা) : ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজধানী আগৰতলাত এক বৃহৎ বিস্ফোৰণ হয় ৷ আগৰতলাৰ এটা এপাৰ্টমেণ্ট বিল্ডিঙত বুধবাৰে সংঘটিত হয় এই বিস্ফোৰণটো । বিভাগীয় বিষয়াসকলে উল্লেখ কৰা মতে, কিছু লোক আহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে যদিও বিস্ফোৰণৰ সঠিক কাৰণ বা মুঠতে কিমান লোক আহত হৈছে সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ।
বিষয়াসকলৰ মতে, শংকত চৌমুহানিৰ (Sankat Chowmuhani) সমীপৰ এন এছ এপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা দুপৰীয়া প্ৰায় ১২:০০ বজাত তীব্ৰ বিস্ফোৰণ হোৱাৰ তথ্য লাভ কৰা হয় । খবৰ লাভ কৰা পাছতে ততাতৈয়াকৈ অগ্নিনিৰ্বাপক সেৱা আৰু বোমা স্কোয়াডকে ধৰি জৰুৰীকালীন সঁহাৰিৰ দলক সতৰ্ক কৰি দিয়া হয় আৰু ঘটনাস্থলীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
#WATCH | Tripura: A massive explosion occurred at an apartment in Agartala.— ANI (@ANI) June 25, 2026
SDPO Sadar Deba Prasad Roy says, " we received information that a loud explosion-like sound was heard in an apartment and casualties have also occured. we arrived and discovered that this had happened in… pic.twitter.com/FJvCMuypLm
বুধবাৰে সংঘটিত হোৱা এই বিস্ফোৰণৰ খবৰ শুকুৰবাৰেহে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱা দেখা যায় ৷ প্ৰাথমিক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, এপাৰ্টমেণ্ট বিল্ডিঙৰ প্ৰথম মহলাত এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিল । বিস্ফোৰণৰ ফলত একাধিক খিৰিকী ভাঙি যোৱাৰ লগতে সমগ্ৰ চৌহদত যথেষ্ট গাঁথনিগত ক্ষতিসাধন হয় ৷ ফলত বাসিন্দাসকলৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হয় ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত অট্টালিকাৰ তৃতীয় মহলাত বাস কৰা বাসিন্দা কুশল দেৱে কয় যে তেওঁ নিজৰ কোঠাত থকাৰ সময়তে হঠাতে এটা ডাঙৰ শব্দ শুনিবলৈ পায় ৷ তাৰ পাছতে সকলো লৰালৰিকৈ নিজৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহে ৷ প্ৰথম মহলাত হোৱা এই বিস্ফোৰণটোৰ ফলত অট্টালিকাটোৰ কিছু অংশ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় আৰু কেবাজনো লোক আহত হৈছে ।
এই বিস্ফোৰণৰ ফলত এগৰাকী মহিলাৰ চকুৰ ওচৰৰ এক অংশত কাঁচৰ টুকুৰা সোমাই যায় ৷ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত মহিলাগৰাকীক লগে লগে চিকিৎসাৰ বাবে জি বি হাস্পতাললৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় । ঘটনাৰ সময়ত প্ৰথম মহলাত থকা এজন যুৱকো যথেষ্ট আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় বুলি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই সদৰী কৰে ৷
এই বিস্ফোৰণৰ সঠিক কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই । একাংশ বাসিন্দাই গেছৰ লিককেজৰ ফলতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ ইতিমধ্যে আৰক্ষী আৰু ফৰেনছিক বিশেষজ্ঞই বিস্ফোৰণৰ উৎস আৰু কাৰণ নিৰ্ণয়ৰ বাবে বিতং তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।