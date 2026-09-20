গণেশ পেণ্ডেলত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ কিশোৰীসহ ২ জনৰ মৃত্যু, আহত ৪
মুম্বাইৰ কলাচৌকিৰ দত্তৰাম লাড মাৰ্গৰ কলাচৌকী বিভাগ সৰ্বজনীন উৎসৱ মণ্ডলৰ সমীপত পুৱা প্ৰায় ২:২০ বজাত বৃহৎ জনসমাগম হোৱা সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হয় ।
Published : September 20, 2026 at 2:42 PM IST
মুম্বাই : মুম্বাইৰ বিখ্যাত লালবাগত গণেশ উৎসৱ উদযাপনৰ সময়ত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এগৰাকী আঠ বছৰীয়া কিশোৰীসহ দুজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে চাৰিজন লোক আহত হয় ৷ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু মুম্বাই অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু আহতসকলক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় ৷
মুম্বাইৰ কলাচৌকিৰ দত্তৰাম লাড মাৰ্গৰ কলাচৌকী বিভাগ সৰ্বজনীন উৎসৱ মণ্ডলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সমীপত পুৱা ২:২০ বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ গণেশ উৎসৱৰ বাবে সেই সময়ত লালবাগ অঞ্চল জনবহুল হৈ পৰিছিল ৷ শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত এই ঘটনা সংঘটিত হয় বুলি জানিব পৰা হৈছে ৷
বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, পেণ্ডেলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সমীপৰ খোৱাপানী আৰু শীতল পানীয় বিক্ৰী কৰা এখন অস্থায়ী ষ্টলত শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হয় ৷
পুৱা প্ৰায় ২:৪২ বজাত মুম্বাই অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীক এই বিষয়ে অৱগত কৰা হয় ৷ তাৰ পিছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু মুম্বাই অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু আহতসকলক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় ৷
বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা ছয়জন লোকক ওচৰৰ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় ৷ কিন্তু চিকিৎসকে দুজনক মৃত ঘোষণা কৰে ।
আনহাতে আহতসকলৰ তিনিজনৰ অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থিৰ ৷ অৱশ্যে এগৰাকী নাবালিকা সংকটজনক অৱস্থাত আই চি ইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।
এই ঘটনাত নিহত আঠ বছৰীয়া ৰাগিনী ঘনশ্যাম যাদৱক পেহীয়েক কিছমতী যাদৱে পিটিআইক জনোৱা মতে, ঘটনাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো শাৰী পাতি থিয় হৈ আছিল ।
প্ৰচণ্ড ভিৰৰ বাবে পৰিয়ালটোৱে দৰ্শনলৈ যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে আন এটা পথেৰে ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লয় ৷ কিন্তু ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই ৰাইজৰ মাজত হুৱা-দূৱা লাগে ৷ যাৰবাবে তেওঁলোকে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ হোৱালৈ অপেক্ষা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় আৰু মণ্ডপৰ সমীপৰ এজন দোকানৰ ওচৰত ৰয় ৷
তেওঁ কয়, "মণ্ডপৰ ওচৰত লাইট লগোৱা হৈছিল । তেওঁলোকে নিৰাপত্তাৰ দিশটো চাব লাগিছিল । আমি আমাৰ সন্তান আৰু কেতিয়াও ঘূৰি নাহে ।"
লগতে পঢ়ক : হায়দৰাবাদৰ খৈৰাতাবাদত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা ৬৯ ফুট উচ্চতাৰ গণেশ মূৰ্তিৰ,৩০ লাখ ভক্তৰ সমাগমৰ সম্ভাৱনা