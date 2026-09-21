কেৰালামত ক্ষন্তেকীয়া বান, ভূমিস্খলনত ৬জনৰ মৃত্যু; ছয়খন জিলাত য়েল্ল’ এলাৰ্ট জাৰি

কেৰালামত ক্ষন্তেকীয়া বান, ভূমিস্খলনত ৬জনৰ মৃত্যু; ছয়খন জিলাত য়েল্ল’ এলাৰ্ট জাৰি
বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে সোমবাৰে ছয়খন জিলাত য়েল্ল’ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে । ঘণ্টাত ৪০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত বেগেৰে প্ৰচণ্ড বতাহ বলাৰ সকীয়নি বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ ।
Published : September 21, 2026 at 8:21 AM IST|
Updated : September 21, 2026 at 8:28 AM IST
তিৰুৱনন্তপুৰম (কেৰালাম): কেৰালামৰ ইডুক্কি জিলাৰ ভাট্টাভাদাৰ কোট্টাকাম্বুৰত দেওবাৰে ব্যাপক ভূমিস্খলন আৰু ক্ষন্তেকীয়া বানে বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰে ৷ এই ভয়াবহ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত কমেও ছয়জন লোক নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে পৰ্যটককে ধৰি আন কেইবাজনো লোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৷
ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে আজি অৰ্থাৎ সোমবাৰে কোট্টায়ম, ইডুক্কি, এৰ্নাকুলাম, থ্ৰিছুৰ, মালাপ্পুৰম, পলাক্কাডকে ধৰি ছয়খন জিলাত য়েল্ল’ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে । বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ঘণ্টাত ৪০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত বেগেৰে প্ৰচণ্ড বতাহ বলিব বুলিও সকীয়াই দিছে ।
বিশেষকৈ পাহাৰীয়া অঞ্চলত বৰষুণৰ পৰিমাণ তীব্ৰতৰ হৈ থকাৰ বাবে জনসাধাৰণক অত্যন্ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ কৰ্তৃপক্ষই আহ্বান জনাইছে । পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰী ভি ডি সাথীছানে বিষয়াসকলক পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।
ইফালে ক্ষন্তেকীয়া বান আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত কেইবাজনো ব্যক্তি নিৰুদ্দেশ হোৱা মালাপ্পুৰমত উদ্ধাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰা হৈছে । নীলাম্বুৰৰ আমৰাম্বালমৰ টি কে কলনীত সোঁত ৫জন লোক উটি যায় । ইয়াৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জৰুৰী নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰশমনৰ এটা বিশেষ দল অঞ্চলটোত মোতায়েন কৰে ।
দেওবাৰে বন্ধ দিন হোৱাৰ বাবে নদীৰ পাৰৰ বহু পৰ্যটনস্থলীত পৰ্যটকৰ ভিৰ আছিল ৷ কিন্তু বন বিভাগৰ বিষয়া আৰু স্থানীয় বাসিন্দাসকলে নদীৰ পানীৰ স্তৰ অস্বাভাৱিকভাৱে বৃদ্ধি হোৱা লক্ষ্য কৰাৰ পিছত সময়মতে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰাৰ বাবেই এক বৃহৎ অঘটনৰ পৰা বহু লোক ৰক্ষা পৰিছিল ।
উদ্ধাৰকাৰী দলে পট্টিক্কল্লুৰ মুট্টিক্কুণ্ডত আৰু এণ্টানিককাদ আয়ানিকুণ্ডুৰ পৰা দুটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে ৷ শিলত খুন্দা মৰাৰ ফলত মৃতদেহ দুটা গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ নেতৃত্বত চলা এই অনুসন্ধান অভিযান নিশাৰ সময়ত সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল আৰু সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা পুনৰ আৰম্ভ কৰা হয় ৷
চেক্কাডত ছয়জনীয়া এটা দলৰ দুজন সদস্যই সাঁতুৰি নিৰাপদ স্থানলৈ যায় আৰু নদীত আবদ্ধ হৈ থকা আন চাৰিজনক স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰে ।