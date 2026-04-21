আতচবাজী কাৰখানাত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ, ছজনে হেৰুৱালে প্ৰাণ

আতচবাজী কাৰখানাত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ, ছজনে হেৰুৱালে প্ৰাণ
স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বীণা জৰ্জে এই পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ ঘটনাস্থলীত অতিৰিক্ত ১০৮ খন এম্বুলেন্সকে ধৰি বিশেষ চিকিৎসা সাহায্য ব্যৱস্থাৰ দল নিয়োগ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে ।
Published : April 21, 2026 at 7:20 PM IST
ত্ৰিশুৰ(কেৰালা): আতচবাজী কাৰখানাত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ ৷ এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে কেৰালাৰ ত্ৰিশুৰত ৷ ত্ৰিশুৰৰ মুণ্ডাথিক্কোড়েৰ এটা আতচবাজী নিৰ্মাণ কাৰখানাত সংঘটিত হোৱা ভয়াৱহ বিস্ফোৰণৰ ফলত কমেও ছয়জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় । ইয়াত আগন্তুক ত্ৰিশুৰ পুৰমৰ তিৰুভাম্বদী লীগৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলি আছিল ।
আহতসকলক স্থানীয় চিকিৎসালয়ৰ জৰুৰীকালীন বিভাগত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও চিকিৎসাধীন সময়তে গুৰুতৰভাৱে আহত তিনিজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু ঘটে ৷ বৰ্তমানলৈকে ছগৰাকী লোক নিহত হোৱা বুলি ত্ৰিশুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই সদৰী কৰিছে ৷
বিস্ফোৰণটো ইমানে ভয়াৱহ আছিল যে এই ঘটনাত নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ কিয়নো আহত ৪০ জন শ্ৰমিকৰ মাজৰ অধিকাংশৰে অৱস্থা সংকটজনক ৷ তেওঁলোকে সম্প্ৰতি চিকিৎসালয়ৰ বিচনাত জীৱন-মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজ দি আছে ৷ গুৰুতৰভাৱে আহত শ্ৰমিকসকলৰ অধিকাংশৰে শৰীৰ আধাতকৈও বেছি অগ্নিদ্বগ্ধ হৈছে ৷
অগ্নিনিৰ্বাপক আৰু উদ্ধাৰকাৰীৰ দলে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও এয়া অত্যন্ত কঠিন আৰু বিপজ্জনক প্ৰমাণিত হৈছে । বিস্ফোৰণটোত বিধ্বস্ত কাৰখানাটোৰ অট্টালিকাটোৰ ভিতৰত ধুৱলি-কুঁৱলীময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়, যাৰ ফলত উদ্ধাৰকাৰী দল ভিতৰত সোমোৱাটো একপ্ৰকাৰ কঠিন হৈ পৰে ৷
লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি, বৃহৎ পৰিমাণৰ আতচবাজী মজুত কৰি ৰখা গুদামটোৰ ধ্বংসাৱশেষৰ তলত এতিয়াও কেইবাজনো শ্ৰমিক আবদ্ধ হৈ আছে ।
ৰাজ্যখনৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বীণা জৰ্জে এই পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ ঘটনাস্থলীত অতিৰিক্ত ১০৮ খন এম্বুলেন্সকে ধৰি বিশেষ চিকিৎসা সাহায্য ব্যৱস্থাৰ দল নিয়োগ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে । বিস্ফোৰণটো ইমানেই শক্তিশালী আছিল যে সমগ্ৰ অট্টালিকাটো ধ্বংস হোৱাৰ লগতে অঞ্চলটো লগে লগে এন্ধাৰত ডুব যায় ৷ সম্প্ৰতি ধ্বংসাৱশেষৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিকসকলক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে উদ্ধাৰকাৰী দলসমূহে ৷
