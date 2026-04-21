ETV Bharat / bharat

আতচবাজী কাৰখানাত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ, ছজনে হেৰুৱালে প্ৰাণ

Massive Blast Levels Thrissur Pooram Fireworks Unit
ঘটনাস্থলীত এম্বুলেন্স (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 21, 2026 at 7:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ত্ৰিশুৰ(কেৰালা): আতচবাজী কাৰখানাত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ ৷ এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে কেৰালাৰ ত্ৰিশুৰত ৷ ত্ৰিশুৰৰ মুণ্ডাথিক্কোড়েৰ এটা আতচবাজী নিৰ্মাণ কাৰখানাত সংঘটিত হোৱা ভয়াৱহ বিস্ফোৰণৰ ফলত কমেও ছয়জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় । ইয়াত আগন্তুক ত্ৰিশুৰ পুৰমৰ তিৰুভাম্বদী লীগৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলি আছিল ।

আহতসকলক স্থানীয় চিকিৎসালয়ৰ জৰুৰীকালীন বিভাগত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও চিকিৎসাধীন সময়তে গুৰুতৰভাৱে আহত তিনিজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু ঘটে ৷ বৰ্তমানলৈকে ছগৰাকী লোক নিহত হোৱা বুলি ত্ৰিশুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই সদৰী কৰিছে ৷

বিস্ফোৰণটো ইমানে ভয়াৱহ আছিল যে এই ঘটনাত নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ কিয়নো আহত ৪০ জন শ্ৰমিকৰ মাজৰ অধিকাংশৰে অৱস্থা সংকটজনক ৷ তেওঁলোকে সম্প্ৰতি চিকিৎসালয়ৰ বিচনাত জীৱন-মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজ দি আছে ৷ গুৰুতৰভাৱে আহত শ্ৰমিকসকলৰ অধিকাংশৰে শৰীৰ আধাতকৈও বেছি অগ্নিদ্বগ্ধ হৈছে ৷

অগ্নিনিৰ্বাপক আৰু উদ্ধাৰকাৰীৰ দলে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও এয়া অত্যন্ত কঠিন আৰু বিপজ্জনক প্ৰমাণিত হৈছে । বিস্ফোৰণটোত বিধ্বস্ত কাৰখানাটোৰ অট্টালিকাটোৰ ভিতৰত ধুৱলি-কুঁৱলীময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়, যাৰ ফলত উদ্ধাৰকাৰী দল ভিতৰত সোমোৱাটো একপ্ৰকাৰ কঠিন হৈ পৰে ৷

লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি, বৃহৎ পৰিমাণৰ আতচবাজী মজুত কৰি ৰখা গুদামটোৰ ধ্বংসাৱশেষৰ তলত এতিয়াও কেইবাজনো শ্ৰমিক আবদ্ধ হৈ আছে ।

ৰাজ্যখনৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বীণা জৰ্জে এই পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ ঘটনাস্থলীত অতিৰিক্ত ১০৮ খন এম্বুলেন্সকে ধৰি বিশেষ চিকিৎসা সাহায্য ব্যৱস্থাৰ দল নিয়োগ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে । বিস্ফোৰণটো ইমানেই শক্তিশালী আছিল যে সমগ্ৰ অট্টালিকাটো ধ্বংস হোৱাৰ লগতে অঞ্চলটো লগে লগে এন্ধাৰত ডুব যায় ৷ সম্প্ৰতি ধ্বংসাৱশেষৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিকসকলক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে উদ্ধাৰকাৰী দলসমূহে ৷

TAGGED:

কেৰালাৰ ত্ৰিশুৰত বিস্ফোৰণ
কেৰালাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী
মুণ্ডাথিক্কোড়েৰ আতচবাজী কাৰখানা
ইটিভি ভাৰত অসম
আতচবাজী কাৰখানাত বিস্ফোৰণ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.