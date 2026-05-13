হেলিকপ্টাৰ-বিমানৰ সলনি ৰাজ্যপাল অহা-যোৱা কৰিব ৰে'ল-বাছেৰে: কনভয় সৰু কৰিলে একাধিক মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও

পশ্চিম এছিয়াৰ সংকটৰ বাবে ইন্ধনৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাসকে ধৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যি সাতটা উপদেশ প্ৰদান কৰিছিল তাৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই এই পদক্ষেপ ৷

By ANI

Published : May 13, 2026 at 2:51 PM IST

নতুন দিল্লী: পেট্ৰ’লিয়ামৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাসৰ বাবে জনতাক আহ্বান জনোৱাৰ পাছতেই নিজৰ কনভয় সীমিত কৰি আদৰ্শ দাঙি ধৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই আদৰ্শ অনুসৰণ কৰি আন কেবাগৰাকীও মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপি নেতায়ো নিজৰ কনভয় সীমিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৷ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্য়মন্ত্ৰী যোগী আদিত্য নাথ, দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তা, মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন যাদৱৰ লগতে আন একাংশ বিজেপি নেতাই গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্ত ৷

পশ্চিম এছিয়াৰ সংকটৰ বাবে ইন্ধনৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাসকে ধৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যি সাতটা উপদেশ প্ৰদান কৰিছিল তাৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই এই পদক্ষেপ লৈছে নেতাসকলে ৷ বাধ্যতামূলক নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা বজাই ৰাখি সম্পদৰ পৰিমিত ব্যৱহাৰৰ প্ৰসাৰৰ অংশ হিচাপে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে নিজৰ কনভয়ৰ আকাৰ আধাতকৈও কম পৰিসৰলৈ হ্ৰাস কৰাৰ পিছতে বাকীসকল নেতায়ো একেই পন্থা অৱলম্বন কৰিছে ৷

ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়েও শেহতীয়া গুজৰাট আৰু অসম ভ্ৰমণৰ সময়ত কনভয়ৰ আকাৰ বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰি কেৱল বিশেষ সুৰক্ষা গোট (এছ পি জি)ৰ সকলো অত্যাৱশ্যকীয় সুৰক্ষা প্ৰট’কল বজাই ৰাখিছিল । সূত্ৰই জনোৱা মতে, হায়দৰাবাদত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দিয়া ভাষণৰ লগে লগে এই পদক্ষেপ কাৰ্যকৰী কৰা হয়, য’ত তেওঁ নাগৰিকসকলক বহনক্ষম পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু আমদানিকৃত ইন্ধনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদাংক অনুসৰণ কৰি যোগী আদিত্যনাথে মুখ্যমন্ত্ৰী, মন্ত্ৰী আৰু অন্যান্য বিষয়াই ব্যৱহাৰ কৰা বাহনৰ সংখ্যা তাৎক্ষণিকভাৱে ৫০ শতাংশ হ্ৰাস কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । লগতে মন্ত্ৰী, সাংসদ, বিধায়ক, জনপ্ৰতিনিধিক প্ৰতি সপ্তাহত এদিন ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈও পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ।

উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে লগতে ঘৰৰ পৰা কাম কৰাৰ সংস্কৃতি, ভাৰ্চুৱেল মিটিং, চাইকেল চলোৱা আৰু বৈদ্যুতিক বাহনৰ প্ৰসাৰৰ ব্যৱস্থাৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ লগতে নাগৰিকসকলক বিদ্যুৎ সংৰক্ষণ আৰু পি এম সৌৰঘৰ আঁচনিখনক সমৰ্থন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

ইফালে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাই ঘোষণা কৰে যে তেওঁ, তেওঁৰ কেবিনেট সতীৰ্থ, বিজেপিৰ বিধায়ক, চৰকাৰী বিষয়াই চৰকাৰী কামৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামান্য সংখ্যক বাহন ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু ৰাজহুৱা পৰিবহণক অগ্ৰাধিকাৰ দিব ।

মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন যাদৱে নিৰাপত্তাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা তেওঁৰ কনভয়ত সামান্য সংখ্যক যান-বাহন থাকিব বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীসকলেও যাতায়তৰ সময়ত যান-বাহনৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে । তেওঁ অতিৰিক্তভাৱে নাগৰিকসকলক ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷

ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভজন লাল শৰ্মাই বিষয়া আৰু জনপ্ৰতিনিধিসকলক কনভয়ৰ বাহনৰ ব্যৱহাৰ কম কৰিবলৈ আৰু বিশেষকৈ নিৰাপত্তা সম্পৰ্কীয় চলাচলৰ বাবে অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে যান-বাহনৰ ব্যৱহাৰ পৰিত্যাগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।

মহাৰাষ্ট্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে অপ্ৰয়োজনীয় বিমান যাত্ৰা হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰয়াসেৰে চৰকাৰী বিমান ব্যৱহাৰ কৰাৰ পূৰ্বে মন্ত্ৰীসকলক মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নাৱিছৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা অনুমোদন ল’বলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।

গুজৰাটৰ ৰাজ্যপাল আচাৰ্য দেৱব্ৰতে হেলিকপ্টাৰ আৰু বিমানৰ সলনি ৰে’ল, ৰাজ্যিক বাছ আৰু ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱহাৰ কৰি ৰাজ্যৰ ভিতৰত যাত্ৰা কৰিব বুলি ঘোষণা কৰে । গুজৰাটৰ মন্ত্ৰী হৰ্ষ সংঘবীয়েও প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আবেদনৰ পিছতে আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা বাতিল কৰে ।

বিহাৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয় কুমাৰ চৌধুৰীয়ে কয় যে তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰা কনভয়ৰ বাহনৰ সংখ্যা আধালৈ হ্ৰাস কৰিছে আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষেহে চৰকাৰী ভ্ৰমণৰ কাম হাতত ল’ব ।

চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে ছেকেণ্ডৰাবাদত এক সমাৱেশত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাসৰ বাবে ৰাজহুৱা পৰিবহণ, বৈদ্যুতিক যান-বাহনৰ ব্যৱহাৰ ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল ।

