'মন কী বাত' তীৰ্থযাত্ৰাতকৈ কম নহয় : প্ৰধানমন্ত্ৰী

'মন কী বাত' তীৰ্থযাত্ৰাতকৈ কম নহয় : প্ৰধানমন্ত্ৰী
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেওবাৰে ১৩৯ সংখ্যক মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে দেশবাসীক সম্বোধন কৰে ।
By ANI
Published : October 25, 2026 at 1:11 PM IST
নতুন দিল্লী : সাধাৰণ নাগৰিকৰ অৱদানক জনাৰ আৰু উদযাপন কৰাৰ এক যাত্ৰা হৈছে 'মন কী বাত' অনুষ্ঠান । দেওবাৰে মাহেকীয়া ৰেডিঅ' অনুষ্ঠান মন কী বাতৰ ১৩৯ খণ্ডত দেশবাসীক সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই কথা উল্লেখ কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰা মতে পঞ্জাবৰ পৰম্পৰাগত কৃষি, বয়ন শিল্পৰ জৰিয়তে নাৰী সবলীকৰণ আৰু উত্তৰাখণ্ডত নদী সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণৰ পদক্ষেপসমূহৰ কথা 'মন কী বাত' অনুষ্ঠানত আলোকপাত কৰা হৈছে ।
মাহেকীয়া ৰেডিঅ' অনুষ্ঠানৰ ইতিহাস সম্পৰ্কত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ১২ বছৰ পূৰ্বে বিজয়া দশমীৰ শুভক্ষণত মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভ হৈছিল আৰু এই কাৰ্যসূচী নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে চলি আছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মতে গোটেই অনুষ্ঠানটোত শ্ৰোতাৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশবাসীক সম্বোধন কৰি কয়, "১২ বছৰ পূৰ্বে বিজয়া দশমীৰ শুভক্ষণত আমি 'মন কী বাত' আৰম্ভ কৰিছিলো । তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ যাত্ৰা নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে অব্যাহত আছে । আপোনালোক সকলোৱে এই যাত্ৰাত সহযাত্ৰী আৰু পথ প্ৰদৰ্শক হৈ আহিছে । মোৰ বাবে 'মন কী বাত' আমাৰ দেশৰ সাধাৰণ মানুহৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম, সাহস, দায়বদ্ধতা, নিষ্ঠা আৰু সেৱাৰ মনোভাৱক উদযাপনৰ এক সুন্দৰ সুযোগ হৈ আহিছে ।"
During the 139th episode of 'Mann Ki Baat', PM Modi says, "Our country has many traditional skills that have been part of our identity for generations. What is heartening is that these traditions are now inspiring new experiments. One such initiative has been underway in Punjab for quite some time. An organisation called 'Kheti Virasat Mission' began reviving organic farming and traditional agricultural practices." (Source: PM Modi YT)— Press Trust of India (@PTI_News) October 25, 2026
ভাৰতৰ শতিকা পুৰণি তীৰ্থযাত্ৰাৰ পৰম্পৰাৰ সৈতে এই অনুষ্ঠানক সংযোগ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আমাৰ দেশত যুগ যুগ ধৰি তীৰ্থযাত্ৰাৰ পৰম্পৰা আছে । মোৰ বাবে 'মন কী বাত' তীৰ্থযাত্ৰাতকৈ কম নহয় । ই দেশৰ মানুহৰ প্ৰচেষ্টাক নিবিড়ভাৱে বুজিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ অৱদানক স্বীকৃতি দিয়াৰ যাত্ৰা ।"
অনুষ্ঠানৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 'নৱ-ত্ৰিঞ্জন' পদক্ষেপৰ জৰিয়তে পঞ্জাবৰ মালৱা অঞ্চলত পৰম্পৰাগত কৃষি পদ্ধতিৰ পুনৰুজ্জীৱিতকৰণৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আমাৰ দেশত বহুতো পৰম্পৰাগত পদ্ধতি আছে যিবোৰ প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি আমাৰ পৰিচয়ৰ অংশ হৈ আহিছে । আনন্দৰ কথাটো হ'ল যে এই পৰম্পৰাসমূহে এতিয়া নতুন পৰীক্ষা-নিৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণা যোগাইছে । বৰ্তমানৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবে এইবোৰক খাপ খুৱাই লোৱা হৈছে । এনে এটা পদক্ষেপ পঞ্জাবত বহু দিনৰ পৰাই চলি আহিছে । 'খেতি বিৰাসত মিছন' নামৰ এটা সংস্থাই জৈৱিক কৃষি আৰু পৰম্পৰাগত কৃষি প্ৰথাক পুনৰুজ্জীৱিত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । ইয়াৰ দলৰ সদস্যসকলে প্ৰাকৃতিক কৃষি আৰু পৰম্পৰাগত কৃষি প্ৰথাক পুনৰুজ্জীৱিত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । এই পদক্ষেপক নৱ-ত্ৰিঞ্জন নাম দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ অধীনত পঞ্জাবৰ মালৱা অঞ্চলত ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ জৈৱিক কপাহৰ খেতি কৰা হৈছে ।"
পৰম্পৰাগত বয়ন শিল্পৰ সংৰক্ষণৰ প্ৰচেষ্টাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি তেওঁ উল্লেখ কৰে যে 'নৱ-ত্ৰিঞ্জনে' এই শিল্পকলা নৱ প্ৰজন্মলৈ আগবঢ়াই নিবলৈ বয়ন বিদ্যালয় এখনো স্থাপন কৰিছে । তেওঁ লগতে কয়, "কেইবছৰমানৰ আগতে 'নৱ-ত্ৰিঞ্জনে' এখন বয়ন বিদ্যালয়ো আৰম্ভ কৰিছিল । ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে বয়ন শিল্পক পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মলৈ আগবঢ়াই নিয়া । এই বিদ্যালয়ে বহু মহিলাৰ জীৱন ৰূপান্তৰিত কৰিছে ।"
Addressing the 139th Episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, "In the Tehri Garhwal region of Uttarakhand, people have come together in an effort to breathe new life into a river—the 'Heval'. Some time ago, the water level in the Heval River began to decline, and nearby natural water sources were also drying up. In response, the local administration and the villagers joined forces to launch a campaign to save the river. During this initiative, measures were taken to capture rainwater, facilitate groundwater recharge, and plant a large number of trees. Today, as a result of these efforts, the Heval River has been revitalized, and dozens of natural water sources have also been restored."— ANI (@ANI) October 25, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উত্তৰাখণ্ডৰ তেহৰী গড়ৱাল অঞ্চলৰ হেৱাল নদী পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ বাবে স্থানীয় লোকৰ নেতৃত্বত লোৱা পদক্ষেপৰো প্ৰশংসা কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "উত্তৰাখণ্ডৰ তেহৰী গড়ৱাল অঞ্চলত মানুহে একত্ৰিত হৈ হেৱাল নদীক নতুন জীৱন দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে । কিছুদিনৰ আগতে হেৱাল নদীৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছিল আৰু ওচৰৰ প্ৰাকৃতিক পানীৰ উৎসবোৰো শুকাই গৈছিল । ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু গাঁওবাসীয়ে একত্ৰিত হৈ নদীখনক ৰক্ষা কৰিবলৈ অভিযান আৰম্ভ কৰে ।"
তেওঁ কয় যে এই অভিযানত বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ, ভূগৰ্ভস্থ পানী পুনৰ সংৰক্ষণ আৰু বৃহৎ পৰিসৰত গছপুলি ৰোপণ আদি পদক্ষেপ জড়িত আছিল । তেওঁ লগতে কয়, "এই পদক্ষেপৰ সময়ত বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল, ভূগৰ্ভস্থ পানী পুনৰ সংৰক্ষণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু বৃহৎ সংখ্যক গছপুলি ৰোপণ কৰা হৈছিল । আজি এই প্ৰচেষ্টাৰ ফলত হেৱাল নদী পুনৰ সজীৱ হৈ উঠিছে, আৰু কেইবা ডজন প্ৰাকৃতিক পানীৰ উৎসও পুনৰুদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।"
লগতে পঢ়ক :
অসম, মিজোৰাম, মণিপুৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰক উৎখাত, ১৮ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ; গৃহমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা