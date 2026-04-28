'সত্যাগ্ৰহ' আন্দোলনৰ বাদে মোৰ বিকল্প নাই: মনীষ ছিছ'দিয়া

'সত্যাগ্ৰহ' আন্দোলনৰ বাদে মোৰ বিকল্প নাই: মনীষ ছিছ'দিয়া
ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াক লৈ পুনৰ সৰৱ দিল্লীৰ প্ৰাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ ছিছ'দিয়া ৷
Published : April 28, 2026 at 1:16 PM IST
নতুন দিল্লী: দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পাছত এইবাৰ দিল্লীৰ প্ৰাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ ছিছ'দিয়া পুনৰ ন্যায় প্ৰসংগত সৰৱ হৈ উঠিল ৷ দিল্লীৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ স্বৰ্ণকান্তা শৰ্মালৈ ক্ষোভ আৰু অৱেগভৰা পত্ৰ লিখিলে আপৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে ৷ লগতে আদালতত মোৰ কোনো প্ৰতিনিধি হিচাপে অধিবক্তা নাথাকিব বুলি পত্ৰযোগে উল্লেখ কৰিছে নেতাগৰাকীয়ে ৷ যিহেতুকে দিল্লীৰ সুৰা নীতি কেলেংকাৰী গোচৰত জে'ললৈ যাবলগীয়া হৈছিল ছিছ'দিয়া ৷ শেহতীয়াকৈ দিল্লীৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰটোৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে ৷
মঙলবাৰে দিল্লী সুৰা নীতি কেলেংকাৰীৰ সন্দৰ্ভত ন্যায় পোৱা আশা নাই বুলি উল্লেখ কৰি আপ নেতা ছিছ'দিয়াই পুনৰ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াৰ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰে ৷ তেওঁ পত্ৰখনত উল্লেখ কৰে,"এনে ধৰণৰ ন্যায় ব্যৱস্থাৰ পৰা মই ন্যায় পাম বুলি আশা নকৰো ৷ সেয়ে বৰ্তমান সময়ত 'সত্যাগ্ৰহ' আন্দোলনেই মোৰ শেষ বিকল্প ৷ কিয়নো ন্যায়ৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া, তদন্তকাৰী দলৰ পক্ষপাতি আৰু ৰাজনৈতিক হেঁচাৰ বাবে ন্যায়ালয়ৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস হেৰাই গৈছে ৷"
উল্লেখ্য যে, দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল, মনীষ ছিছ'দিয়াসহ ২৩ জনকৈ আপ নেতাৰ বিৰুদ্ধে আছে দিল্লীৰ সুৰা নীতি কেলেংকাৰী গোচৰ ৷ ইতিমধ্যে ফ্ৰেব্ৰুৱাৰী মাহতে দিল্লীৰ এখন আদালতে কেজৰিৱালসহ কেইবাগৰাকী নেতাক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিছিল ৷ কিন্তু গোচৰটোৰ সন্দৰ্ভত তদন্তকাৰী সংস্থা চিবিআয়ে দিল্লীৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ত চলি আছে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া ৷
পত্ৰখনত আপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ছিছ'দিয়াই কয়,"মোৰ ওচৰত আন কোনো বিকল্প নাই 'সত্যাগ্ৰহ' আন্দোলনৰ বাদে ৷" ইফালে কেজৰিৱালে আদালতক সন্মান জনাই ন্যায়াধীশ শৰ্মাক কৈছিল, "ন্যায়াধীশ স্বৰ্ণকান্তা শৰ্মাই মোৰ গোচৰটো বিচাৰ কৰিব নালাগে ৷ কাৰণ তেওঁ আৰএছএছৰ আদৰ্শৰ দ্বাৰ প্ৰভাৱিত আৰু আৰএছএছৰ সভাতো অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৷"
