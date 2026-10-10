মণিপুৰৰ হিংসাত্মক পৰিস্থিতিক লৈ বন্ধৰ আহ্বান; প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ হস্তক্ষেপ দাবী বীৰেণ সিঙৰ
বীৰেণ সিঙে অবৈধভাৱে মজুত ৰখা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ উদ্ধাৰ, সশস্ত্ৰ গোটসমূহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰু ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তৰ নিৰাপত্তা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ দাবী জনায় ।
Published : October 10, 2026 at 8:47 PM IST
তেজপুৰ : মণিপুৰত পুনৰ নতুনকৈ সৃষ্টি হোৱা হিংসাত্মক পৰিস্থিতিয়ে ৰাজ্যখনৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক লৈ উদ্বেগ বৃদ্ধি কৰিছে । বিভিন্ন স্থানত সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনাত সাতজন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি খবৰ প্ৰকাশ পাইছে । আনহাতে, বাসগৃহত অগ্নিসংযোগ আৰু এখন আৰক্ষী থানা জ্বলাই দিয়াৰ ঘটনাই পৰিস্থিতি অধিক জটিল কৰি তুলিছে ।
এনে পৰিস্থিতিৰ মাজতে ৰাজ্যখনৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেণ সিঙে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জৰুৰী হস্তক্ষেপৰ আহ্বান জনাইছে । আনহাতে, অসামৰিক লোকৰ হত্যাকাণ্ড আৰু আক্ৰমণৰ প্ৰতিবাদত কুকি জনগোষ্ঠীৰ কেইবাটাও সংগঠনে পৃথক পৃথক বন্ধৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে ।
কামজং জিলাৰ ছাছাদ, উখৰুল জিলাৰ ইয়াওলেন আৰু কাংপকপি জিলাৰ আই টি ৰোডৰ কাষৰীয়া অঞ্চলত এই হিংসাত্মক ঘটনাসমূহ সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ লগতে কিছুমান লোক সন্ধানহীন হোৱা আৰু বাসগৃহৰ ক্ষতিসাধনৰ ঘটনাই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলসমূহৰ বাসিন্দাসকলৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
সামাজিক মাধ্যম X-ত কৰা এটা পোষ্টত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেণ সিঙে অবৈধভাৱে মজুত ৰখা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ উদ্ধাৰ, সশস্ত্ৰ গোটসমূহৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্ণায়ক অভিযান আৰু ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তৰ নিৰাপত্তা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ দাবী জনায় । তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জৰুৰী হস্তক্ষেপ বিচাৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়কো নিজৰ পোষ্টত টেগ কৰে ।
SEVEN DEAD, A POLICE STATION BURNT. WHAT IS HAPPENING TO MANIPUR? Seven lives have been lost in a single day following violent incidents across different parts of Manipur. Suspected Myanmar-based militants have reportedly attacked Ningchou village in Kamjong district, while deadly violence has also been reported along Makui IT Road and at Chassad. Even a police station in Kamjong has reportedly been burnt down. Further, two Nagas from Makui Ashang village in Kangpokpi district have also been reported missing. Particularly disturbing is the killing of Sandeep Rai, a member of the Nepali community, in an alleged KRA ambush at Yolen near TM Kasom Litan in Ukhrul district. This shows how the violence is spreading and claiming innocent lives across communities. What is going on? How weak have we become that armed militants can kill people, burn down police stations and challenge the authority of the Indian state with such impunity? This is a serious threat to our country’s internal security and sovereignty. All illegally held weapons must be recovered, launch decisive operations against armed militant groups and strengthen our Indo-Myanmar border. Both state and central security forces must act without further delay.— N. Biren Singh (@NBirenSingh) October 10, 2026
কুকি সংগঠনৰ পৃথক বন্ধৰ আহ্বান
উখৰুলৰ কুকি চিভিল ছ’চাইটী ৱৰ্কিং কমিটীয়ে ১০ অক্টোবৰৰ পুৱা ১১ বজাৰ পৰা পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিদিয়া পৰ্যন্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ২০২ত অনিৰ্দিষ্টকালীন সম্পূৰ্ণ বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে । সেনাপতি জিলাৰ ৪০ বছৰীয়া গোৰ্খালী কৃষক সন্দীপ ৰায়ৰ হত্যাকাণ্ডৰ খবৰ প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।
অভিযোগ অনুসৰি, চেপু ইয়াওলেন অঞ্চলত নিজৰ কৃষিভূমিলৈ গৈ থকা অৱস্থাত তেওঁ আক্ৰমণৰ বলি হয় । ইফালে, কাংপকপি জিলাতো পৃথক বন্ধৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে কমিটী অন ট্ৰাইবেল ইউনিটিয়ে (CoTU) । সংগঠনটোৱে ১০ অক্টোবৰৰ সন্ধিয়া ৬ বজাৰ পৰা ২৪ ঘণ্টীয়া সম্পূৰ্ণ বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে ।
বন্ধৰ জাননীত CoTU-এ কামজং জিলাৰ ছাছাদ, উখৰুল জিলাৰ ইয়াওলেন আৰু আই টি ৰোডৰ কাষৰীয়া অঞ্চলত সংঘটিত হোৱা বুলি প্ৰকাশিত আক্ৰমণৰ ঘটনাসমূহৰ কথা উল্লেখ কৰিছে । সংগঠনটোৱে এই ঘটনাসমূহৰ সৈতে এনএছচিএন (আই এম)-ৰ সৈতে জড়িত টাংখুল আৰু লিয়াংমেই গোটৰ লোক জড়িত থকা বুলি অভিযোগ কৰিছে । অৱশ্যে এই অভিযোগসমূহৰ সত্যতা স্বতন্ত্ৰভাৱে নিশ্চিত হোৱা নাই ।
সংগঠনটোৱে অসামৰিক লোকৰ নিৰাপত্তাক লৈ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে প্ৰশাসনক তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । বন্ধৰ সময়ছোৱাত স্থানীয় বাসিন্দা, ব্যৱসায়ী, পৰিবহণৰ সৈতে জড়িত লোক আৰু অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষক বন্ধ কাৰ্যসূচী পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে । অৱশ্যে জৰুৰী চিকিৎসা সেৱা আৰু জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাসমূহ বন্ধৰ আওতাৰ বাহিৰত ৰখা হৈছে ।
আক্ৰমণত কৃষকৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ
কুকি চিভিল ছ’চাইটী ৱৰ্কিং কমিটীৰ মতে, সন্দীপ ৰায়ে ১০ অক্টোবৰৰ পুৱা প্ৰায় ৬ বজাত চেপু ইয়াওলেনত লীজত লোৱা কৃষিভূমিলৈ গৈ থকা সময়তে আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হয় । তেওঁ মহাদেৱ–টলয়–ফুটছেৰো সংযোগী আন্তঃগাঁও পথেৰে এখন ৰঙা মাৰুতি অল্ট’ গাড়ী চলাই গৈ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে । কমিটীটোৱে এই আক্ৰমণৰ আঁৰত এনএছচিএন (আই এম)-ৰ সন্দেহযুক্ত কেডাৰ জড়িত থকা বুলি অভিযোগ কৰিছে ।
সংগঠনটোৱে ঘটনাটোৰ নিন্দা কৰি মৃতকৰ পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে দোষীক চিনাক্ত কৰি জবাবদিহি কৰাৰ দাবী জনাইছে । অৱশ্যে আক্ৰমণটোৰ প্ৰকৃত কাৰণ আৰু ইয়াৰ সৈতে জড়িত লোকসকলৰ পৰিচয় এতিয়াও স্বতন্ত্ৰভাৱে নিশ্চিত হোৱা নাই ।
ছাছাদত হত্যাকাণ্ড আৰু অগ্নিসংযোগৰ অভিযোগ
ছাছাদ গাঁৱত সংঘটিত হোৱা বুলি প্ৰকাশিত আন দুটা মৃত্যুৰ ঘটনাক লৈও উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে কুকি চিভিল ছ’চাইটী ৱৰ্কিং কমিটীয়ে । কমিটীটোৰ অভিযোগ অনুসৰি, লালেনমাং টৌথাঙৰ পত্নী ডমখোনেই টৌথাঙক ৯ অক্টোবৰৰ নিশা ভাৰতীয় সংৰক্ষিত বেটেলিয়নৰ (IRB) জোৱানে গুলীয়াই হত্যা কৰে । অৱশ্যে, এই ঘটনাৰ প্ৰকৃত পৰিস্থিতি স্বতন্ত্ৰভাৱে নিশ্চিত হোৱা নাই ।
ইয়াৰ উপৰি ১০ অক্টোবৰৰ পুৱতি নিশা ছাছাদ গাঁৱত সংঘটিত হোৱা বুলি অভিযোগ কৰা আক্ৰমণত ২২ বছৰীয়া মাইকেল ঙামমিনলেন হাওকিপৰ মৃত্যু হোৱা বুলি কমিটীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে । সেই সময়তে কেইবাটাও বাসগৃহত অগ্নিসংযোগ কৰা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
এই ঘটনাসমূহে স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলসমূহত বসবাস কৰা লোকসকলৰ নিৰাপত্তাক লৈ উদ্বেগ বৃদ্ধি কৰিছে । পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ফলপ্ৰসূ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আৰু নিৰপেক্ষ তদন্তৰ দাবীও উত্থাপন হৈছে ।
নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক লৈ বীৰেণ সিঙৰ উদ্বেগ
X পোষ্টটোত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেণ সিঙে কামজং জিলাৰ নিংচৌ গাঁৱত ম্যানমাৰভিত্তিক সন্দেহযুক্ত উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণ, মাকুই আই টি ৰোড আৰু ছাছাদত সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনা তথা কামজঙৰ এখন আৰক্ষী থানা জ্বলাই দিয়াৰ খবৰৰ কথা উল্লেখ কৰে । ইয়াৰ লগতে কাংপকপি জিলাৰ মাকুই আশাং গাঁৱৰ দুজন নগা লোক সন্ধানহীন হৈ থকা বুলিও তেওঁ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।
STORY | Woman shot dead in Manipur's Kamjong, prohibitory orders imposed A woman was allegedly shot dead in Manipur's Kamjong district, triggering a fresh bout of violence in the strife-torn state that prompted the authorities to impose prohibitory orders, officials said on Saturday. READ: https://t.co/vxzt4PJv9m— Press Trust of India (@PTI_News) October 10, 2026
সন্দীপ ৰায়ৰ হত্যাকাণ্ডৰ কথা উল্লেখ কৰি বীৰেণ সিঙে কয় যে এই হিংসাত্মক ঘটনাসমূহে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ নিৰীহ লোকৰ জীৱনলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে । তেওঁ ৰাজ্যিক আৰু কেন্দ্ৰীয় নিৰাপত্তা বাহিনীক পলম নকৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । অবৈধ অস্ত্ৰ উদ্ধাৰ, সশস্ত্ৰ উগ্ৰপন্থী গোটসমূহৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্ণায়ক অভিযান আৰু ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাটো তেওঁৰ দাবীৰ ভিতৰত অন্যতম ।
শান্তি আৰু জবাবদিহিতাৰ আহ্বান
শেহতীয়া হিংসাত্মক ঘটনা আৰু বন্ধৰ আহ্বানে সংশ্লিষ্ট জিলাসমূহত অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি কৰিছে । পৰিবহণ, ব্যৱসায়-বাণিজ্য আৰু দৈনন্দিন জনজীৱন ব্যাহত হোৱাৰ আশংকাও দেখা দিছে । কুকি ইনপি মণিপুৰ আৰু অন্যান্য জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে অসামৰিক লোকৰ সুৰক্ষা আৰু জবাবদিহিতাৰ বিষয়ত বিভিন্ন সময়ত নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰি আহিছে । অৱশ্যে ১০ অক্টোবৰত নিৰ্দিষ্টভাৱে বন্ধৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছিল উখৰুলৰ কুকি চিভিল ছ’চাইটী ৱৰ্কিং কমিটী আৰু CoTU-এ ।
বৰ্তমান পৰিস্থিতিত অসামৰিক লোকৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰা, প্ৰতিটো মৃত্যুৰ ঘটনা আৰু আক্ৰমণৰ সত্যতা নিৰূপণ কৰা তথা অধিক হিংসা প্ৰতিৰোধ কৰাটোৱেই প্ৰশাসনৰ বাবে প্ৰধান প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে । পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰাই আনিবলৈ নিৰপেক্ষ তদন্ত, দোষীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা আৰু ফলপ্ৰসূ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী উত্থাপন হৈছে ।
এনে উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিত যিকোনো জনগোষ্ঠীৰ নিৰীহ লোকৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ লগতে সকলো পক্ষকে সংযম অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে প্ৰকাশিত মৃত্যুৰ সংখ্যা, আক্ৰমণৰ আঁৰত কোন জড়িত আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ স্বতন্ত্ৰভাৱে নিশ্চিত হোৱা নাই ।