নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শপত লৈছিলহে মাত্ৰ, আকৌ জ্বলিল মণিপুৰ

নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শপত লৈছিলহে মাত্ৰ, আকৌ জ্বলিল মণিপুৰ
উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শপতগ্ৰহণক লৈ পুনৰ মণিপুৰ অশান্ত ৷ চুৰাচান্দপুৰ জিলাত হিংসাত্মক পৰিস্থিতি ৷
Published : February 6, 2026 at 2:10 PM IST
চুৰাচান্দপুৰ (মণিপুৰ) : প্ৰায় এটা বছৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ অন্তত মণিপুৰত নতুন চৰকাৰ গঠন হৈছে । কিন্তু চৰকাৰ গঠন হ'লেও অস্থিৰতা কমা নাই হিংসাজৰ্জৰ ৰাজ্যখনত । এইবাৰ এক নতুন বিবাদে গা কৰি উঠিছে ৰাজ্যখনত । মণিপুৰ চৰকাৰত উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শপতগ্ৰহণক লৈ এইবাৰ পুনৰ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে মণিপুৰ ।
মণিপুৰৰ নতুন উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নেমচা কিপগেন আৰু ল'ছি দিখোৱে শপতগ্ৰহণৰ বিৰুদ্ধে বৃহস্পতিবাৰে চুৰাচান্দপুৰ জিলাত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ লোকৰ সৈতে সৃষ্টি হোৱা সংঘৰ্ষ হোৱাৰ ফলত হিংসাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰে ।
জানিব পৰা মতে, বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় ৬ বজাৰ পৰা টুইবং মেইন মাৰ্কেট এলেকাত শ শ যুৱ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে নিৰাপত্তা বাহিনীক নিজৰ বেৰেকলৈ ঘূৰাই পঠিওৱাৰ চেষ্টা চলাইছিল ।
কিন্তু নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে এই কথা মানি ল’বলৈ অনিচ্ছুক হোৱাৰ সময়তে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰে আৰু তাৰ ফলত সংঘাতৰ সৃষ্টি হয় । আনহাতে, আন কিছুমানে পথৰ মাজতে টায়াৰ জ্বলাই দিয়ে ।
যুৱ বাহিনীৰ ক্ষোভ আৰু বিদ্ৰোহে সেই সময়ত অধিক আক্ৰমণাত্মক ৰূপ লয় যেতিয়া তেওঁলোকে জানিব পাৰে যে কুকি-জোমি দলৰ তিনিগৰাকী বিধায়ক মণিপুৰ চৰকাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । ইয়াৰে ভিতৰত নেমচায়ে উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে আন দুজন এল এম খাউটে আৰু ঙুৰছাংলুৰে শপত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া আছে ।
সূত্ৰ অনুসৰি, কুকি-জোমি জনসাধাৰণ অতিকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, ইম্ফলত দিনৰ পোহৰতে শ শ লোকক হত্যা কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ গীৰ্জাসমূহ জ্বলাই দিয়াৰ লগতে লাখ লাখ টকাৰ সম্পত্তি ভস্মীভূত হৈ গৈছে ।
পৰিস্থিতি শান্ত কৰিবলৈ ২৭ ছেক্টৰৰ কামাণ্ডাৰকে ধৰি অসম ৰাইফলছৰ বিষয়াক নিয়োগ কৰা হয় যদিও প্ৰাৰম্ভিক প্ৰচেষ্টাত তেওঁলোকে সফলতা লাভ কৰা নাছিল । অৱশেষত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে সাময়িকভাৱে পিছুৱাই গ’লেও নিজৰ স্থিতি অক্ষুণ্ণ ৰাখে । আনহাতে, প্ৰতিবাদকাৰীসকল আগবাঢ়ি যায় ।
ইয়াৰ পিছতে এই জনসমাগমক ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰা হয় আৰু শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি সংঘৰ্ষ অব্যাহত আছে ।
বৰ্তমান নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে এতিয়াও উত্তেজিত জনতাক খেদি ফুৰিছে আৰু অধিক বিৱৰণৰ বাবে অপেক্ষা কৰা হৈছে ।