মণিপুৰৰ হিংসাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত, শান্তি ঘূৰাই অনাৰ প্ৰয়াস আৰক্ষীৰ

মণিপুৰৰ হিংসাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত, শান্তি ঘূৰাই অনাৰ প্ৰয়াস আৰক্ষীৰ
মণিপুৰৰ হিংসাক লৈ বিজেপি চৰকাৰক কংগ্ৰেছৰ প্ৰশ্ন । মাকুই-টাপোনৰ হত্যাকাণ্ডৰ নিন্দা জেটিচিএমৰ; নিৰাপত্তা পৰিস্থিতি পৰ্যালোচনা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ ।
Published : October 12, 2026 at 3:50 PM IST
তেজপুৰ : মণিপুৰত অব্যাহত থকা হিংসাত্মক পৰিস্থিতিক লৈ বিভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়া চলি আছে । পৰিস্থিতি উন্নত নোহোৱাক লৈ বিৰোধী কংগ্ৰেছেও চৰকাৰক লক্ষ্য কৰি লৈছে । প্ৰায় ৩ বছৰ ধৰি পৰিস্থিতি উন্নত কৰাত চৰকাৰ বিফল হোৱা বুলি কংগ্ৰেছে অভিযোগ কৰিছে ।
তাৰ মাজতে নগা গাঁও মাকুই আৰু টাপোনত সংঘটিত হত্যাকাণ্ডক লৈও পুনৰ বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছে । সাধাৰণ নাগৰিকৰ এই হত্যাকাণ্ডক জয়েণ্ট ট্ৰাইবছ কাউন্সিল অৱ মণিপুৰৰ কাৰ্যকৰী সমিতিয়েও নিন্দা কৰিছে ।
আনহাতে আৰক্ষীয়েও ধাৰাবাহিকভাৱে পৰিস্থিতি উন্নত কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । মণিপুৰৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান মুকেশ সিঙে নিজেই জিৰিবাম জিলালৈ গৈ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা, আভ্যন্তৰীণভাৱে গৃহহীন লোকসকলৰ পুনৰ সংস্থাপন আৰু ড্ৰাগছ সৰবৰাহ ৰোধৰ ব্যৱস্থা পৰ্যালোচনা কৰিছে ।
বিজেপি চৰকাৰৰ ভূমিকাক সমালোচনা কংগ্ৰেছৰ
মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি আৰু চৰকাৰৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে ৰাজ্যখনৰ কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ নেতা কেইশাম মেঘাচন্দ্ৰ সিঙে সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰশ্ন কৰি তেওঁ অভিযোগ কৰে যে বিজেপিৰ 'ডাবল ইঞ্জিন' চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ অৱনতি ঘটা আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে ।
তেওঁৰ অভিযোগ অনুসৰি চৰকাৰৰ জৰুৰী হস্তক্ষেপৰ প্ৰয়োজন থকা বিষয়সমূহক আওকাণ কৰা হৈছে । আনহাতে তুলনামূলকভাৱে কম গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ক বৃহৎ বিতৰ্কলৈ পৰিণত কৰা হৈছে ।
ৰাজ্যখনত ধাৰাবাহিকভাৱে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড আৰু সাধাৰণ নাগৰিকৰ বাসগৃহ জ্বলাই দিয়াৰ ঘটনাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে প্ৰশ্ন কৰে যে চৰকাৰে নিজৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰাৰ আগতে আৰু কিমান লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লাগিব ?
মেঘাচন্দ্ৰই লগতে কয় যে প্ৰতিটো হিংসাত্মক ঘটনাৰ পিছত শোকপ্ৰকাশ কৰা বা এনআইএৰ তদন্ত ঘোষণা কৰাটোৱেই যথেষ্ট নহয় । এনে ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি ৰোধ কৰিবলৈ আগতীয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আৰু দায়বদ্ধতা নিশ্চিত কৰাটো অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
আৰক্ষী থানা জ্বলাই দিয়াৰ ঘটনাক লৈও তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি নিৰাপত্তাৰ এনে বিফলতাৰ বাবে কোন দায়ী হ'ব বুলি জানিব বিচাৰে ।
তেওঁ লিখিছে, "মণিপুৰৰ জনসাধাৰণক প্ৰতিটো দুৰ্যোগৰ পিছত কেৱল শোকবাৰ্তা নহয়, বৰং নিৰাপত্তা, ন্যায়, দায়বদ্ধতা আৰু স্থায়ী শান্তিৰ প্ৰয়োজন ।" পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ আৰু নাগৰিকৰ জীৱন-সম্পত্তি সুৰক্ষিত কৰাত চৰকাৰ ব্যৰ্থ হ'লে দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰাৰো কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে দাবী জনায় ।
মাকুই-টাপোনৰ হত্যাকাণ্ডক জেটিচিএমৰ তীব্ৰ গৰিহণা
ইফালে মণিপুৰৰ ইনপুই, লিয়াংমাই, ৰংমেই আৰু জেমে জনগোষ্ঠীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা জয়েণ্ট ট্ৰাইবছ কাউন্সিল অৱ মণিপুৰৰ কাৰ্যকৰী সমিতিয়ে ১০ অক্টোবৰত প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত মাকুই আৰু টাপোন নগা গাঁৱত সংঘটিত হত্যাকাণ্ডৰ তীব্ৰ নিন্দা কৰে ।
সমিতিখনৰ বিবৃতি অনুসৰি আক্ৰমণত ৪ গৰাকী নগা লোক নিহত হোৱাৰ লগতে আন দুগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । বিবৃতিটোত অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ আৰু নিহত লোকক শিৰচ্ছেদ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে ।
জয়েণ্ট ট্ৰাইবছ কাউন্সিল অৱ মণিপুৰে এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত থাংবই কিপগেন, ডেভিড হাংছিং আৰু ডঃ শৈলেন হাওকিপৰ নামো উল্লেখ কৰে । লগতে সমিতিখনে কেএনএফ(পি), কেআৰএ আৰু কেএনএ (এমচি) নামৰ কুকি সশস্ত্ৰ সংগঠনবোৰে ৰাজনৈতিক সমৰ্থন লাভ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰে । এই অভিযোগসমূহ সমিতিখনৰ বিবৃতিত উত্থাপিত হৈছে যদিও ইয়াৰ স্বতন্ত্ৰ সত্যতা নিশ্চিত হোৱা নাই ।
উল্লেখ্য যে বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা অনুসৰি নিহত লোকসকলক মাচুংগামাং ডাইমাই, ডিবাম্বৌ ৰিংকাংমাই, আজিনবৌ আৰ আৰু ৰামনিংপৌ গাংমেই বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । আহত দুজনক মাথাংগামবৌ চাৱাং আৰু নাছন পামে বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে ।
সমিতিখনে 'ছাছপেনছন অব অপাৰেচন' (SoO) ব্যৱস্থাৰ কাৰ্যকাৰিতাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । সমিতিৰ অভিযোগ শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ উদ্দেশ্যে গঢ়ি তোলা এই ব্যৱস্থাই হিংসা ৰোধ কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ লগতে সশস্ত্ৰ গোটসমূহৰ কাৰ্যকলাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাতো প্ৰত্যাশিত ফল দেখুৱাব পৰা নাই ।
ইফালে সমিতিখনে নিহত লোকৰ পৰিয়ালক সন্মানজনকভাৱে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰাৰ বাবে আহ্বান জনায় । লগতে ছাছপেনছন অব অপাৰেচন ব্যৱস্থাৰ সম্পূৰ্ণ পুনৰীক্ষণ, অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ আত্মসমৰ্পণ, সশস্ত্ৰ গোটসমূহক নিৰ্দিষ্ট শিবিৰত আবদ্ধ কৰি ৰখা আৰু সেই শিবিৰৰ বাহিৰত তেওঁলোকৰ চলাচল বন্ধ কৰাৰ দাবী জনায় ।
সমিতিখনে সকীয়াই দিয়ে যে কেৱল শোকপ্ৰকাশ কৰি চৰকাৰে দায়িত্ব সামৰিব নোৱাৰে । নিৰীহ নাগৰিকৰ হত্যাৰ ন্যায় নিশ্চিত কৰা আৰু ভৱিষ্যতে এনে ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি ৰোধ কৰাৰ বাবে চৰকাৰক কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈও দাবী জনায় ।
জিৰিবামত নিৰাপত্তা পৰিস্থিতি পৰ্যালোচনা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ
ৰাজ্যখনৰ নিৰাপত্তা পৰিস্থিতিৰ মাজতে মণিপুৰৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান মুকেশ সিঙে ৯ আৰু ১০ অক্টোবৰত জিৰিবাম জিলা ভ্ৰমণ কৰে । তেওঁ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে ইম্ফলৰ পৰা জিৰিবামলৈ যাত্ৰা কৰে ।
দুদিনীয়া ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে জিৰিবাম আৰু বৰোবেকৰা মহকুমাৰ স্থানচ্যুত লোকসকলৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে আৰু জিলাখনৰ সামগ্ৰিক নিৰাপত্তা পৰিস্থিতি পৰ্যালোচনা কৰে ।
জিৰিবামৰ আৰক্ষী অধীক্ষক, সপ্তম ইণ্ডিয়ান ৰিজাৰ্ভ বেটেলিয়নৰ কমাণ্ডিং অফিচাৰ তথা অসম ৰাইফলছ, কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনী আৰু আৰপিএফৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত নিৰাপত্তা পৰ্যালোচনা বৈঠকত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে মণিপুৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ হিচাপে জিৰিবামৰ কৌশলগত গুৰুত্বৰ কথা উল্লেখ কৰে ।
হিংসাৰ সময়ত ঘৰ এৰি পলায়ন কৰা পৰিয়ালসমূহৰ পুনৰ সংস্থাপন প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁ অধিক সতৰ্কতা আৰু ফলপ্ৰসূ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
বৈঠকত অঞ্চলটোৰ অন্যতম বৃহৎ সমস্যা ড্ৰাগছৰ অবৈধ সৰবৰাহ ৰোধৰ ব্যৱস্থা সম্পৰ্কেও আলোচনা কৰে । এই বেহাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে তেওঁ সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে ।
ইয়াৰ উপৰিও জিৰিবাম জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এখন বৈঠকত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে মেইতেই, হামাৰ, নগা, কুকি আৰু পাইটে জনগোষ্ঠীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিভিন্ন নাগৰিক সমাজৰ সংগঠনৰ নেতাসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰে । তেওঁ জিলাখনত শান্তি আৰু সম্প্ৰীতি বজাই ৰখাৰ বাবে তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ বিচাৰে আৰু সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি অটুট ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ভূমিকাৰ শলাগ লয় ।
ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত তেওঁ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়, সপ্তম ইণ্ডিয়ান ৰিজাৰ্ভ বেটেলিয়নৰ মুখ্য কাৰ্যালয়, জিৰিবাম আৰক্ষী থানা আৰু বৰোবেকৰা আৰক্ষী থানা পৰিদৰ্শন কৰে ।
এই ভ্ৰমণৰ মূল লক্ষ্য আছিল নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহৰ মাজত সমন্বয় শক্তিশালী কৰা, জিলাখনত শান্তি-শৃংখলা বজাই ৰখা আৰু স্থানচ্যুত পৰিয়ালসমূহৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে এক নিৰাপদ পৰিৱেশ নিশ্চিত কৰা ।
শান্তি আৰু জবাবদিহিতাক লৈ প্ৰশ্ন
মণিপুৰত অব্যাহত থকা হিংসা, মাকুই আৰু টাপোন গাঁৱৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ জয়েণ্ট ট্ৰাইবছ কাউন্সিল অৱ মণিপুৰৰ ন্যায়ৰ দাবী আৰু জিৰিবামত আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তা পৰ্যালোচনাই ৰাজ্যখনৰ জটিল পৰিস্থিতিৰ ছবিখন পুনৰ এবাৰ স্পষ্ট কৰি তুলিছে ।
এফালে কংগ্ৰেছে চৰকাৰৰ আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আনফালে জেটিচিএময়ে হত্যাকাণ্ডৰ ন্যায়সংগত তদন্ত আৰু দোষীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে । এই পৰিস্থিতিত সাধাৰণ নাগৰিকৰ জীৱন-সম্পত্তিৰ সুৰক্ষা, হিংসাত্মক ঘটনাৰ বাবে দায়বদ্ধ লোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আৰু স্থানচ্যুত পৰিয়ালসমূহৰ নিৰাপদ পুনৰ সংস্থাপন মণিপুৰৰ সন্মুখত থকা প্ৰধান প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
মণিপুৰৰ হিংসাত্মক পৰিস্থিতিক লৈ বন্ধৰ আহ্বান; প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ হস্তক্ষেপ দাবী বীৰেণ সিঙৰ