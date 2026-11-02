মণিপুৰত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ অভিযানত উদ্ধাৰ দুটাকৈ মৃতদেহ, ঘটনাৰ উপযুক্ত তদন্তৰ দাবী
মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি স্পৰ্শকাতৰ হৈ থকাৰ মাজতে দুজন ব্যক্তি সন্ধানহীন হোৱা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দুটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই নতুনকৈ উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
Published : November 2, 2026 at 4:35 PM IST
তেজপুৰ: হিংসাজৰ্জৰ মণিপুৰত এতিয়াও সাধাৰণ লোকৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা অব্যাহত আছে ৷ দেওবাৰে নিৰপত্তাৰক্ষীৰ এক যুটীয়া অভিযানত উদ্ধাৰ হয় দুটাকৈ মৃতদেহ ৷
যোৱা ২৮ অক্টোবৰত মণিপুৰৰ টাফৌ কুকি গাঁৱৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱা দুজন ব্যক্তিৰ সন্ধানত সেনা-আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল । এই অভিযানৰ মাজতেই মৃতদেহ দুটা উদ্ধাৰ কৰা হয় ।
মণিপুৰ আৰক্ষীৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে, ব্যক্তি দুজন সন্ধানহীন হোৱাৰ পাছতেই তেওঁলোকক উদ্ধাৰৰ বাবে ব্যাপক সন্ধান অভিযান চলোৱা হয় । মণিপুৰ আৰক্ষী, চিআৰপিএফ আৰু আছাম ৰাইফলছৰ দলে যুটীয়াভাৱে বিভিন্ন এলেকাত অভিযান চলায় ।
এই সন্ধান অভিযানৰ অংশ হিচাপে যোৱা ১ নৱেম্বৰ দেওবাৰে মণিপুৰ আৰক্ষী, কোব্ৰা কমাণ্ডো, চিআৰপিএফ, আছাম ৰাইফলছ আৰু ৰেপিড একশ্বন ফ’ৰ্চৰ এটা বৃহৎ দলে এছ পি ৰোড আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ-২ ৰ পূব দিশৰ অঞ্চলত অনুসন্ধান চলায় ।
এই অনুসন্ধানৰ সময়তে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে দুটাকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে । আৰক্ষীয়ে কয় যে মৃতদেহ দুটাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয় আইনী ব্যৱস্থা আৰু অন্যান্য প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সম্পন্ন কৰা হৈছে । আৰক্ষীয়ে লগতে আৰু কয় যে এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিক চিনাক্ত কৰা তথা গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে বিস্তৃত যৌথ অভিযান অব্যাহত থাকিব ।
আনহাতে, মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ এই ঘটনাক লৈ মণিপুৰৰ সেনাপতি জিলাৰ অগ্ৰণী সংগঠনসমূহে প্ৰশ্নৰ অৱতাড়না কৰিছে । নগা পিপলছ্ অৰ্গেনাইজেশ্যনে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত স্বতন্ত্ৰ তথা পুংখানুপুংখ তদন্তৰ দাবী জনাইছে ৷
নগা পিপলছ্ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ সভাপতি কুবা পিটাৰে ভুক্তভোগী আৰু ঘটনাৰ অভিযুক্তৰ সম্প্ৰদায় নিৰ্বিশেষে এই হত্যাকাণ্ডৰ তীব্ৰ গৰিহণা জনায় ৷ তদুপৰি তেওঁ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ সঠিক সময় সন্দৰ্ভত প্ৰতিবেদনত অমিল থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।
এখন আগশাৰীৰ ৰাজ্যিক বাতৰি কাকতত প্ৰকাশিত বাতৰিৰ উদ্ধৃতি দি NPOৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয় যে, বাতৰি অনুসৰি শনিবাৰে পুৱা প্ৰায় ৫.৩০ বজাত মৃতদেহ দুটা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ।
কিন্তু আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি দেওবাৰে পুৱা চলোৱা অভিযানৰ সময়তহে মৃতদেহ দুটা উদ্ধাৰ কৰা হয় । এই পৰস্পৰবিৰোধী তথ্যই ঘটনাটোৰ প্ৰকৃত সময় আৰু পৰিস্থিতিক লৈ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে ।
কুবা পিটাৰে কয়, ‘‘আমি যিকোনো হত্যাকাণ্ডক গৰিহণা দিওঁ । একেদৰে প্ৰমাণ বিকৃত কৰা অথবা সাম্প্ৰদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে কৰা যিকোনো পৰিকল্পিত প্ৰচেষ্টাকো সমানে গৰিহণা দিওঁ ।’’
ঘটনাটোৰ প্ৰকৃত সত্য উদঘাটন, দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আৰু দায়বদ্ধতা নিশ্চিত কৰাৰ স্বাৰ্থত এক নিৰপেক্ষ, স্বচ্ছ আৰু স্বতন্ত্ৰ তদন্তৰ দাবী জনায় NPO ৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ।
উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যে মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি স্পৰ্শকাতৰ হৈ থকাৰ মাজতে দুজন ব্যক্তি সন্ধানহীন হোৱা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দুটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই নতুনকৈ উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে । মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ সময়ক লৈ উত্থাপিত হোৱা প্ৰশ্নসমূহৰ মাজতে আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰু পৰৱৰ্তী পদক্ষেপৰ ওপৰত এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে ।