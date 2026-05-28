মণিপুৰত একাধিক নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠনৰ সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ, বহু অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ উদ্ধাৰ

মণিপুৰৰ বিভিন্ন স্থানত আৰক্ষী-নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে অভিযান চলাই কেইবাটাও উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সক্ৰিয় সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে বহু অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু বিস্ফোৰক সামগ্ৰী জব্দ কৰে ৷

মণিপুৰত একাধিক উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰৰ লগতে বহু অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ উদ্ধাৰ
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 28, 2026 at 12:24 PM IST

তেজপুৰ : মণিপুৰ আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জিলাত চলোৱা ধাৰাবাহিক অভিযানত কেইবাটাও উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ একাধিক সক্ৰিয় সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে বহু পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, বিস্ফোৰক সামগ্ৰী, যোগাযোগ সঁজুলি উদ্ধাৰ কৰে ৷

মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি, ২৬ মে’ত চুৰাচান্দপুৰ জিলাৰ চুৰাচান্দপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত হেংকট গাঁৱৰ জংঘলত চলোৱা এক অভিযানত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰে । উদ্ধাৰ হোৱা সামগ্ৰীৰ ভিতৰত আছিল এম কে-টু ৰাইফল, একে-৪৭ ৰাইফল, .৩০৩ ৰাইফল, ১২ ব’ৰ ৰাইফল, দেশীয়ভাৱে নিৰ্মিত অস্ত্ৰ, আইইডি, ৱাইৰলেছ হেণ্ডছেট, লেথড লঞ্চাৰ, গুলী-বাৰুদ, কেম’ফ্লেজ আদি ।

ইফালে, উখৰুল জিলাৰ লিটান থানাৰ অন্তৰ্গত পাটলেইজাং আৰু ৰৌদেই (টিএম কাছম) গাঁৱত চলোৱা আন এক অভিযানত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে তিনিটা অবৈধ বাংকাৰ ধ্বংস কৰে । অভিযানত প্ৰায় ৫ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ এটা আইইডি, দুটা বন্দুক, দুটা ৰেডিঅ’ ছেট, সজীৱ গুলীসহ বহু অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰে ।

আৰক্ষী আৰু সেনা দলে উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে ২৫ মে’ চলোৱা অভিযানত থৌবাল জিলাৰ নংপক ছেকমাই থানাৰ অন্তৰ্গত মায়াই কেইথেল নিয়াৰ ফৰেষ্ট গেটৰ পৰা দুজন কেডাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা উগ্ৰপন্থী দুজন ৰিভলিউশ্যনেৰী পিপলচ্ ফ্ৰন্ট(আৰপিএফ)/পিপলচ্ লিবাৰেশ্যন আৰ্মী (পিএলএ) ৰ সদস্য চাংগুবাম ঙানবা মেইটে ওৰফে মেইৰাবা ওৰফে থৌবা (২১) আৰু আনজন নেশ্যনেল ৰিভলিউশ্যনেৰী ফ্ৰন্ট অৱ মণিপুৰ (এনআৰএফএম)ৰ সৈতে জড়িত এজন কিশোৰ ।

আনহাতে, ২৬ মে’ত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে ৰিভলিউশ্যনেৰী পিপলচ্ ফ্ৰন্ট(আৰপিএফ)/পিপলচ্ লিবাৰেশ্যন আৰ্মী (পিএলএ)ৰ স্বঘোষিত কেপ্টেইন আয়েকপাম ধৰ্মেন্দ্ৰ সিং ওৰফে ধমন ওৰফে থাৱন্থবা ওৰফে কুঞ্জ ওৰফে ব্ৰজেন ওৰফে থাৱাইলাকপা (৪৮) ক ইৰিলবুং থানাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । তেওঁৰ পৰা এটা মোবাইল আৰু আধাৰ কাৰ্ড জব্দ কৰা হয় ।

ইফালে, লামলাই থানাৰ অন্তৰ্গত নংগাদা কামেং অঞ্চলৰ পৰা পিপলচ্ লিবাৰেশ্যন আৰ্মীৰ সক্ৰিয় কেডাৰ ৱাইখোম শান্তা সিং ওৰফে টৰবটক (৩২) গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । আন এক অভিযানত, পিপলচ্ ৰিভলিউশ্যনেৰী পাৰ্টী অৱ কাংলেইপাক সংগঠনৰ সক্ৰিয় কেডাৰ থিংগুজাম গুলাপি সিং (৪৫) ক সিঙজামেই থানাৰ অন্তৰ্গত কাকৱা লিলাণ্ডো লম্পাকৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । তেওঁৰ পৰা এটা মোবাইল ফোন, আধাৰ কাৰ্ড আৰু এখন হিৰো প্লেজাৰ স্কুটাৰ উদ্ধাৰ কৰা হয় ।

মণিপুৰত শান্তি-শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে ৰাজ্যজুৰি স্পৰ্শকাতৰ আৰু সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত নিয়মীয়া তালাচী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । ইয়াৰ লগতে, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া ৩৬৫ খন বাহনৰ সুৰক্ষিত চলাচল নিশ্চিত কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৩৭ত কঠোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলসমূহত নিৰাপদ পৰিবহণৰ নিশ্চয়তাৰ বাবে কনভয় সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হয় । নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে ৰাজ্যখনৰ পাহাৰীয়া আৰু উপত্যকা অঞ্চলসমূহত মুঠ ১১৪ খন তালাচী চকী স্থাপন কৰি তীক্ষ্ণ নিৰীক্ষণ অব্যাহত ৰাখিছে ।

