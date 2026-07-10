মণিপুৰত ছয় নগা হত্যাকাৰীক বিচাৰি অভিযান, দুজনক আটক

মণিপুৰত ছয় নগা হত্যাকাৰীক বিচাৰি অভিযান, দুজনক আটক
চলিত বৰ্ষৰ ১৩ মে'ত লেইলন ভাইফেই গাঁৱত ছয়জন নগা লোকক হত্যা কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই ৷ সেই ঘটনাৰ সৈতে জড়িতৰ অভিযোগত দুজনক আটক ৷
Published : July 10, 2026 at 2:07 PM IST
তেজপুৰ: মণিপুৰত অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে কোঠৰ হৈছে মণিপুৰ চৰকাৰ, আৰক্ষী আৰু সেনা ৷ শুকুৰবাৰে মণিপুৰ আৰক্ষী, ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা চমুকৈ এনআইএ আৰু চিআৰপিএফৰ দলে যৌথ অভিযান চলাই হত্যাকাণ্ডত জড়িতৰ অভিযোগত দুই অপৰাধীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ উল্লেখ্য যে, চলিত বৰ্ষৰ ১৩ মে'ত লেইলন ভাইফেই গাঁৱৰ পৰা ছয়জন নগা লোকক হত্যা কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই ৷
সেই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত লোকক কৰায়ত্ত কৰাৰ বাবে মণিপুৰ আৰক্ষী, এনআইএ আৰু চিআৰপিএফৰ এটা দলে যৌথ অভিযান চলাই এই সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী সূত্ৰই জনোৱা মতে, গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত লেইলন ভাইফেই গাঁৱত অভিযান চলাইছিল ৷ গাঁওখনৰ বাসিন্দা প্ৰদীপ আৰু তেওঁৰ পত্নী আয়িংবীক আটক কৰা হয় ।
তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহে দাবী কৰা অনুসৰি, ১৩ মে'ৰ হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল দুয়োজনৰ বিৰুদ্ধে ৷ বৰ্তমান আটক কৰা দুয়োজনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰয়োজনীয় আইনী প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু ঘটনাটোৰ অধিক তদন্ত অব্যাহত আছে বুলি সংশ্লিষ্ট সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়ে । উল্লেখ্য যে, ২০২৬ চনৰ ১৩ মে'ত লেইলন ভাইফেই গাঁৱত সংঘটিত এক নৃশংসভাবে ছয়জন নগা লোকক হত্যা কৰা হৈছিল ৷
On the basis of credible inputs from own sources, a joint team of Manipur Police, NIA and CRPF launched a precise operation to apprehend two accused who were allegedly involved in killing of 6 (six) Naga individuals on 13/05/2026 in Leilon Vaiphei village.— Manipur Police (@manipur_police) July 10, 2026
The operation was…
আৰক্ষীয়ে এক্সত কয়, "বিশেষ তথ্যৰ ভিত্তিত মণিপুৰ আৰক্ষী, এনআইএ আৰু চিআৰপিএফৰ এটা দলে যৌথ অভিযান চলায় ১৩ মে'ত ছয়জন নগা লোকক নৃশংসভাবে হত্যা কৰা ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত দুজনক আটক কৰা হৈছে ৷ লেইলন ভাইফেই গাঁৱৰ পৰা প্ৰদীপ আৰু তেওঁৰ পত্নী আয়িংবীক আটক কৰা হয় । বৰ্তমানো সেই হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত আছে ৷"
লগতে পঢ়ক: সোণালী খাতুনৰ পিছে পিছে সপৰিয়ালে ভাৰত পালেহি ছুইটী বিবি