ETV Bharat / bharat

মণিপুৰত ছয় নগা হত্যাকাৰীক বিচাৰি অভিযান, দুজনক আটক

চলিত বৰ্ষৰ ১৩ মে'ত লেইলন ভাইফেই গাঁৱত ছয়জন নগা লোকক হত্যা কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই ৷ সেই ঘটনাৰ সৈতে জড়িতৰ অভিযোগত দুজনক আটক ৷

Manipur Police
মণিপুৰত সেনা-আৰক্ষীৰ অভিযান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 10, 2026 at 2:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: মণিপুৰত অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে কোঠৰ হৈছে মণিপুৰ চৰকাৰ, আৰক্ষী আৰু সেনা ৷ শুকুৰবাৰে মণিপুৰ আৰক্ষী, ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা চমুকৈ এনআইএ আৰু চিআৰপিএফৰ দলে যৌথ অভিযান চলাই হত্যাকাণ্ডত জড়িতৰ অভিযোগত দুই অপৰাধীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ উল্লেখ্য যে, চলিত বৰ্ষৰ ১৩ মে'ত লেইলন ভাইফেই গাঁৱৰ পৰা ছয়জন নগা লোকক হত্যা কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই ৷

সেই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত লোকক কৰায়ত্ত কৰাৰ বাবে মণিপুৰ আৰক্ষী, এনআইএ আৰু চিআৰপিএফৰ এটা দলে যৌথ অভিযান চলাই এই সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী সূত্ৰই জনোৱা মতে, গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত লেইলন ভাইফেই গাঁৱত অভিযান চলাইছিল ৷ গাঁওখনৰ বাসিন্দা প্ৰদীপ আৰু তেওঁৰ পত্নী আয়িংবীক আটক কৰা হয় ।

Manipur Police
মণিপুৰত সেনা-আৰক্ষীৰ অভিযান (ETV Bharat Assam)

তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহে দাবী কৰা অনুসৰি, ১৩ মে'ৰ হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল দুয়োজনৰ বিৰুদ্ধে ৷ বৰ্তমান আটক কৰা দুয়োজনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰয়োজনীয় আইনী প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু ঘটনাটোৰ অধিক তদন্ত অব্যাহত আছে বুলি সংশ্লিষ্ট সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়ে । উল্লেখ্য যে, ২০২৬ চনৰ ১৩ মে'ত লেইলন ভাইফেই গাঁৱত সংঘটিত এক নৃশংসভাবে ছয়জন নগা লোকক হত্যা কৰা হৈছিল ৷

আৰক্ষীয়ে এক্সত কয়, "বিশেষ তথ্যৰ ভিত্তিত মণিপুৰ আৰক্ষী, এনআইএ আৰু চিআৰপিএফৰ এটা দলে যৌথ অভিযান চলায় ১৩ মে'ত ছয়জন নগা লোকক নৃশংসভাবে হত্যা কৰা ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত দুজনক আটক কৰা হৈছে ৷ লেইলন ভাইফেই গাঁৱৰ পৰা প্ৰদীপ আৰু তেওঁৰ পত্নী আয়িংবীক আটক কৰা হয় । বৰ্তমানো সেই হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত আছে ৷"

লগতে পঢ়ক: সোণালী খাতুনৰ পিছে পিছে সপৰিয়ালে ভাৰত পালেহি ছুইটী বিবি

TAGGED:

মণিপুৰ চৰকাৰ
মণিপুৰ আৰক্ষী
এনআইএ
ETV BHARAT ASSAM
MANIPUR POLICE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.