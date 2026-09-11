ETV Bharat / bharat

চংথাম বিক্ৰম সিঙৰ হত্যাকাণ্ড : মৰণোত্তৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ; ৮ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ

চংথাম বিক্ৰম সিঙে বুকু আৰু পেটত গুৰুতৰ আঘাত পোৱাৰ লগতে একাধিক স্থানৰ কামিহাঁড় ভঙাৰ ফলত অধিক মাত্ৰাত ৰক্তক্ষৰণ হয় ৷ ফলত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল ৷

Manipur musician Vikram Singh Post-mortem report Delhi AIIMS reveals cause of death
নতুন দিল্লীত মণিপুৰৰ সংগীত শিল্পী চংথাম বিক্ৰম সিঙৰ হত্যাক লৈ দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 11, 2026 at 7:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ৬ ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা দক্ষিণ-পূব দিল্লীৰ ছানলাইট কলনী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কিলোকাৰী অঞ্চলত মণিপুৰৰ ৫৪ বছৰীয়া সংগীত শিল্পী চংথাম বিক্ৰম সিঙক দুৰ্বৃত্তই মাৰধৰ কৰি হত্যা কৰিছিল ৷ ইতিমধ্যে বিক্ৰম সিঙৰ মৰণোত্তৰ প্ৰতিবেদনো প্ৰকাশ পাইছে ৷ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, বিক্ৰম সিঙৰ আভ্যন্তৰীণ ৰক্তক্ষৰণৰ ফলত মৃত্য়ু হৈছিল ।

দিল্লী এইমছৰ ফৰেনছিক মেডিচিন বিভাগৰ মুৰব্বী ডাঃ সুধীৰ গুপ্তাই জনোৱা মতে, বুকু আৰু পেটৰ গুৰুতৰ আঘাত পোৱাৰ বাবে বিক্ৰম সিঙৰ মৃত্যু হয় । মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাত মূৰ, মুখ, হাত, বুকু, পেট, পিঠি, ভৰিৰ আঘাত পোৱাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে ।

তেওঁ জনোৱা মতে, শৰীৰত অসংখ্য ঘৰ্ষণ আৰু ঘাঁ হৈছিল । প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা মতে, তেওঁৰ বাওঁফালৰ প্ৰথমৰ পৰা ১১ নম্বৰ কামিহাঁড় আৰু সোঁফালৰ ষষ্ঠৰ পৰা ৯ নম্বৰ কামিহাঁড় ভাঙি যায় ৷ কামিহাঁড় ভঙাৰ ফলত অধিক মাত্ৰাত ৰক্তক্ষৰণ হয় ৷ পেটতো গুৰুতৰভাৱে আঘাত পায় ৷ ফলত তেওঁৰ মৃত্যু হয় ৷

  • ঘৰৰ বাহিৰত হোৱা হুলস্থূল বিৰুদ্ধাচাৰণ কৰাৰ বাবেই বিবাদৰ সৃষ্টি

আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰা গোচৰ অনুসৰি, দক্ষিণ-পূব দিল্লীৰ ছানলাইট কলনী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কিলোকাৰী গাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । বিক্ৰম সিঙৰ ঘৰৰ ওচৰত থকা এখন ধাবাত ডেলিভাৰী কৰ্মী আৰু ধাবাৰ কৰ্মচাৰীয়ে হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল ৷ তেতিয়া বিক্ৰম সিঙে তেওঁলোকৰ এই কাৰ্যক আপত্তি কৰিছিল ৷ যেতিয়া তেওঁ ঘৰৰ তললৈ নামি আহে আৰু অভিযুক্তৰ সৈতে মুখামুখি হয়, তেতিয়া তেওঁক আক্ৰমণ কৰে ৷

আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, পৰৱৰ্তী সময়ত অভিযুক্তকেইটাই বিক্ৰম সিঙক খেদি খেদি অট্টালিকাৰ তৃতীয় মহলালৈ গৈ বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰে ৷ এই ঘটনাৰ পাছতে বিক্ৰম সিঙৰ পৰিয়ালে তেওঁক হাস্পতাললৈ লৈ যায়, য’ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে তেওঁৰ মৃত্যু হয় ।

Manipur musician Vikram Singh Post-mortem report Delhi AIIMS reveals cause of death
চংথাম বিক্ৰম সিঙৰ হত্যাকাণ্ড : কেবাটাও অভিযুক্তক আটক (ETV Bharat)
  • ৮ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ

এই গোচৰত নাবালককে ধৰি আঠ অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । লগতে এই ঘটনাৰ চিচিটিভি ফুটেজো পোহৰলৈ আহিছে, য’ত আক্ৰমণকাৰীয়ে এই ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পাছতে ভৱনটোৰ পৰা ওলাই অহা দেখা গৈছিল । বিক্ৰম সিঙৰ পত্নীয়েও একাংশ অভিযুক্তক তেওঁৰ স্বামীক প্ৰহাৰ কৰাৰ পূৰ্বে ভাবুকি দিয়া বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।

৫৪ বছৰীয়া সংগীত শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুত দিল্লী আৰু মণিপুৰৰ মণিপুৰী জনগোষ্ঠীসকলে শোক প্ৰকাশ কৰিছে ৷ এই কাণ্ডৰ পাছতে পৰিয়াল আৰু সহযোগী শিল্পীসকলে পুনৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকসকলৰ সুৰক্ষা, মৰ্যাদা, সমতাৰ প্ৰতি উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : মণিপুৰৰ গীটাৰিষ্টক দিল্লীত হত্যা : ঘৰৰ বাহিৰত হুলস্থূল নকৰিবলৈ কওতে লাগিল লেঠা !

লগতে পঢ়ক : দিল্লীত মণিপুৰৰ সংগীত শিল্পী বিক্ৰম সিঙৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ গৰম দেশৰ ৰাজনীতি

লগতে পঢ়ক : দিল্লীত কিমান সুৰক্ষিত উত্তৰ-পূবৰ নাগৰিক ? ২০২৬ চনত তিনিটাকৈ আক্ৰমণৰ ঘটনা

লগতে পঢ়ক : বহিঃৰাজ্যত থকা উত্তৰ পূবৰ লোকৰ নিৰাপত্তা-সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সষ্টম গৃহ মন্ত্ৰালয়

লগতে পঢ়ক : বিক্ৰম সিঙৰ স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠানত ৰাহুল গান্ধী

TAGGED:

সংগীত শিল্পী চংথাম বিক্ৰম সিং
দিল্লীত মণিপুৰৰ সংগীত শিল্পীক হত্যা
উত্তৰ পূবৰ লোকৰ নিৰাপত্তা সুৰক্ষা
বিক্ৰম সিঙৰ হত্যাকাণ্ড
MANIPUR MUSICIAN VIKRAM SINGH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.