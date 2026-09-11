চংথাম বিক্ৰম সিঙৰ হত্যাকাণ্ড : মৰণোত্তৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ; ৮ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ
চংথাম বিক্ৰম সিঙে বুকু আৰু পেটত গুৰুতৰ আঘাত পোৱাৰ লগতে একাধিক স্থানৰ কামিহাঁড় ভঙাৰ ফলত অধিক মাত্ৰাত ৰক্তক্ষৰণ হয় ৷ ফলত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল ৷
Published : September 11, 2026 at 7:24 PM IST
নতুন দিল্লী : ৬ ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা দক্ষিণ-পূব দিল্লীৰ ছানলাইট কলনী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কিলোকাৰী অঞ্চলত মণিপুৰৰ ৫৪ বছৰীয়া সংগীত শিল্পী চংথাম বিক্ৰম সিঙক দুৰ্বৃত্তই মাৰধৰ কৰি হত্যা কৰিছিল ৷ ইতিমধ্যে বিক্ৰম সিঙৰ মৰণোত্তৰ প্ৰতিবেদনো প্ৰকাশ পাইছে ৷ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, বিক্ৰম সিঙৰ আভ্যন্তৰীণ ৰক্তক্ষৰণৰ ফলত মৃত্য়ু হৈছিল ।
দিল্লী এইমছৰ ফৰেনছিক মেডিচিন বিভাগৰ মুৰব্বী ডাঃ সুধীৰ গুপ্তাই জনোৱা মতে, বুকু আৰু পেটৰ গুৰুতৰ আঘাত পোৱাৰ বাবে বিক্ৰম সিঙৰ মৃত্যু হয় । মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাত মূৰ, মুখ, হাত, বুকু, পেট, পিঠি, ভৰিৰ আঘাত পোৱাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে ।
Manipur musician Vikram Singh died after massive internal bleeding caused by blunt trauma: Autopsy report— ANI Digital (@ani_digital) September 10, 2026
Read @ANI Story |https://t.co/OGmEUVpJcn#Manipur #mucisian #death #assault pic.twitter.com/W1NJty3oXF
তেওঁ জনোৱা মতে, শৰীৰত অসংখ্য ঘৰ্ষণ আৰু ঘাঁ হৈছিল । প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা মতে, তেওঁৰ বাওঁফালৰ প্ৰথমৰ পৰা ১১ নম্বৰ কামিহাঁড় আৰু সোঁফালৰ ষষ্ঠৰ পৰা ৯ নম্বৰ কামিহাঁড় ভাঙি যায় ৷ কামিহাঁড় ভঙাৰ ফলত অধিক মাত্ৰাত ৰক্তক্ষৰণ হয় ৷ পেটতো গুৰুতৰভাৱে আঘাত পায় ৷ ফলত তেওঁৰ মৃত্যু হয় ৷
- ঘৰৰ বাহিৰত হোৱা হুলস্থূল বিৰুদ্ধাচাৰণ কৰাৰ বাবেই বিবাদৰ সৃষ্টি
আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰা গোচৰ অনুসৰি, দক্ষিণ-পূব দিল্লীৰ ছানলাইট কলনী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কিলোকাৰী গাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । বিক্ৰম সিঙৰ ঘৰৰ ওচৰত থকা এখন ধাবাত ডেলিভাৰী কৰ্মী আৰু ধাবাৰ কৰ্মচাৰীয়ে হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল ৷ তেতিয়া বিক্ৰম সিঙে তেওঁলোকৰ এই কাৰ্যক আপত্তি কৰিছিল ৷ যেতিয়া তেওঁ ঘৰৰ তললৈ নামি আহে আৰু অভিযুক্তৰ সৈতে মুখামুখি হয়, তেতিয়া তেওঁক আক্ৰমণ কৰে ৷
আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, পৰৱৰ্তী সময়ত অভিযুক্তকেইটাই বিক্ৰম সিঙক খেদি খেদি অট্টালিকাৰ তৃতীয় মহলালৈ গৈ বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰে ৷ এই ঘটনাৰ পাছতে বিক্ৰম সিঙৰ পৰিয়ালে তেওঁক হাস্পতাললৈ লৈ যায়, য’ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে তেওঁৰ মৃত্যু হয় ।
- ৮ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ
এই গোচৰত নাবালককে ধৰি আঠ অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । লগতে এই ঘটনাৰ চিচিটিভি ফুটেজো পোহৰলৈ আহিছে, য’ত আক্ৰমণকাৰীয়ে এই ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পাছতে ভৱনটোৰ পৰা ওলাই অহা দেখা গৈছিল । বিক্ৰম সিঙৰ পত্নীয়েও একাংশ অভিযুক্তক তেওঁৰ স্বামীক প্ৰহাৰ কৰাৰ পূৰ্বে ভাবুকি দিয়া বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
৫৪ বছৰীয়া সংগীত শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুত দিল্লী আৰু মণিপুৰৰ মণিপুৰী জনগোষ্ঠীসকলে শোক প্ৰকাশ কৰিছে ৷ এই কাণ্ডৰ পাছতে পৰিয়াল আৰু সহযোগী শিল্পীসকলে পুনৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকসকলৰ সুৰক্ষা, মৰ্যাদা, সমতাৰ প্ৰতি উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।