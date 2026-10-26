মণিপুৰৰ সংকট : নগা, কুকি-জো আৰু মেইটেইৰ পৃথক দাবীৰ মাজত শান্তিৰ সন্ধান
মণিপুৰত সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত আক্ৰমণ, ঘৰ জ্বলাই দিয়াৰ অভিযোগ আৰু সশস্ত্ৰ গোটৰ কাৰ্যকলাপক লৈ নগা, কুকি-জো আৰু মেইটেইৰ উদ্বেগ ।
Published : October 26, 2026 at 3:10 PM IST
তেজপুৰ : ২০২৩ চনৰ ৩ মে' । সেই দিনটোতে মণিপুৰত মেইটেই আৰু কুকি-জো জনগোষ্ঠীৰ মাজত জাতিগত হিংসা আৰম্ভ হৈছিল । সেই হিংসাৰ ৩ বছৰতকৈও অধিক সময় পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো ৰাজ্যখনত সংকটৰ যেন অৱসান ঘটা নাই !
সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত নতুনকৈ সংঘটিত আক্ৰমণ, সশস্ত্ৰ গোটসমূহৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ, গাঁও জ্বলাই দিয়াৰ ঘটনা আৰু পৰস্পৰ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দাবীয়ে শান্তি পুনৰুদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টাক অধিক জটিল কৰি তুলিছে ।
এই সংঘাতে এতিয়া এক বৃহত্তৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । নগা সংগঠনসমূহেও নিজৰ জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে চৰকাৰৰ অধিক শক্তিশালী হস্তক্ষেপৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে ।
নগা নাগৰিক সমাজৰ প্ৰতিনিধি, কুকি-জো নেতৃত্ব আৰু মেইটেই মহিলাৰ সংগঠনৰ কৰ্মীসকলৰ বক্তব্যত সংঘাতৰ ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা প্ৰকাশ পাইছে । এই বক্তব্যসমূহে সাধাৰণ নাগৰিকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ দায়িত্বত থকা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ প্ৰতি গভীৰ হৈ অহা আস্থাৰ সংকটটো উন্মোচন কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে প্ৰতিনিধিসকলে উত্থাপন কৰা অভিযোগসমূহ স্বতন্ত্ৰভাৱে পৰীক্ষা কৰি নিশ্চিত কৰা হোৱা নাই । সেয়েহে এই অভিযোগসমূহ নিৰপেক্ষ তদন্তৰ জৰিয়তে পৰীক্ষা কৰাটো প্ৰয়োজনীয় ।
নগা সমাজৰ উদ্বেগ
নগা সমাজৰ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি তথা ইউনাইটেড নগা কাউন্সিলৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক আছিনপৌ গাংমেইৰ মতে ১৯৯০ৰ দশকৰ নগা-কুকি সংঘাত মূলতঃ জাতিগত আছিল । ইয়াৰ বিপৰীতে বৰ্তমানৰ সংঘাতত জাতিগত উত্তেজনাৰ লগতে পৰস্পৰ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দাবীও জড়িত হৈ পৰিছে ।
গাংমেইয়ে অভিযোগ কৰে যে পূৰ্বৰ সংঘাতৰ সময়ত চৰকাৰী সংস্থাসমূহে নগাসকলৰ ৰাজনৈতিক আন্দোলন দুৰ্বল কৰাৰ উদ্দেশ্যে কুকি পক্ষৰ কিছুমান উপাদানক সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল ।
অৱশ্যে এই দাবীৰ স্বতন্ত্ৰ ঐতিহাসিক প্ৰমাণৰ প্ৰয়োজন আছে । তেওঁ পূৰ্বৰ সংঘাতৰ কাৰণ হিচাপে ম'ৰেহ অঞ্চলত নগাসকলে কৰ সংগ্ৰহ কৰা বুলি উত্থাপিত অভিযোগক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা উত্তেজনাৰ কথাও উল্লেখ কৰে ।
ঐতিহাসিক পটভূমি
গাংমেইয়ে জনোৱা মতে ম্যানমাৰৰ চিন পাহাৰ আৰু ছাগাইং অঞ্চলৰ কিছু অংশৰ পৰা ১৯৩০-৪০ৰ দশকত কুকিসকলৰ মণিপুৰলৈ প্ৰব্ৰজনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বুলি কোৱা হয় ।
তেওঁৰ দাবী অনুসৰি ব্ৰিটিছ শাসকসকলে সেই সময়ত কিছুমান কুকি প্ৰব্ৰজনকাৰীক মালবস্তু কঢ়িয়াই নিয়াৰ কামত নিয়োগ কৰিছিল আৰু ঔপনিৱেশিক প্ৰশাসনক সহায় কৰিবলৈ প্ৰায় ২,০০০ কুকি অনিয়মিত যোদ্ধাৰে এটা বাহিনী গঠন কৰিছিল ।
তেওঁ অভিযোগ কৰিছে যে নগা প্ৰতিৰোধ দমন কৰিবলৈ ব্ৰিটিছ প্ৰশাসন আৰু মেইটেই মহাৰজাই ৬০০ টা বন্দুক যোগান ধৰিছিল । ম্যানমাৰে ১৯৪৮ চনত স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছতো অধিকসংখ্যক কুকি শৰণাৰ্থী মণিপুৰলৈ আহিছিল বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ উপৰিও ১৯৫৭, ১৯৫৯ আৰু ১৯৬৬ চনত ভাৰত চৰকাৰে সাহায্য আৰু পুনৰ্সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল বুলিও দাবী কৰা হৈছে । এই দাবীৰ সৈতে মণিপুৰৰ সাংসদ আৰ ছুইছা আৰু পাওকাই হাওকিপৰ আবেদনৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে । ১৯৬৭ চনত পাওকাই হাওকিপে ১,৫০০ কুকি শৰণাৰ্থীৰ বাবে সাহায্য বিচাৰিছিল বুলিও কোৱা হৈছে ।
গাংমেইয়ে এই দাবীৰ সমৰ্থনত ঐতিহাসিক নথি থকাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে আৰু নগা তথা মেইটেইসকলক অঞ্চলটোৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী বুলি অভিহিত কৰা হৈছে । অৱশ্যে এই ঐতিহাসিক দাবীসমূহৰ সত্যতা নিৰ্ধাৰণৰ বাবে সংশ্লিষ্ট মূল নথি-পত্ৰ আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য ঐতিহাসিক গৱেষণাৰ স্বতন্ত্ৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰয়োজন ।
গাংমেইৰ বক্তব্যই নগা সমাজৰ একাংশৰ মাজত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা সেই উদ্বেগ প্ৰতিফলিত কৰিছে যে নিৰপেক্ষতা বজাই ৰখাৰ প্ৰচেষ্টাই তেওঁলোকৰ সাধাৰণ নাগৰিকৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰিব পৰা নাই ।
চৰকাৰৰ ভূমিকাক লৈ নগা সংগঠনৰ প্ৰশ্ন
সেনাপতিৰ নাগা পিপলছ অৰ্গেনাইজেচনে (এনপিঅ') নগা সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত বাৰে বাৰে হোৱা আক্ৰমণ আৰু ৰাজ্য তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অপৰ্যাপ্ত হস্তক্ষেপক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে ।
এনপিঅ'ৰ মুখপাত্ৰ এন জি সুন্থানে কয় যে চলিত হিংসাত ধৰ্মীয় নেতা আৰু শিশুসহ ৩৪ গৰাকী নগা লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি তথ্য লাভ কৰা গৈছে । তেওঁ এই হত্যাকাণ্ডবোৰৰ বাবে কেএনএ-বি আৰু আন কুকি সশস্ত্ৰ গোটসমূহক দোষাৰোপ কৰিছে ।
অৱশ্যে মৃত্যুৰ এই সংখ্যা বা অভিযোগসমূহ নিশ্চিত কৰা হোৱা নাই । সুন্থানে লগতে অভিযোগ কৰে যে ২০২৬ চনৰ ২৯ জুলাইত ভুলবশতঃ চিআৰপিএফৰ কোব্ৰা বাহিনীৰ এটা দলে এগৰাকী নগা গাঁওৰক্ষীক হত্যা কৰে ।
চাৱাংকিনিং গাঁৱৰ মুৰব্বী ৱিছৌবৌ চেৰানামেই আৰু আন ৩ গৰাকী লোকক মাকুই আছাং অঞ্চলত হোৱা এক অভিযানত হত্যা কৰাৰ ঘটনাকে ধৰি দুৰ্গম অঞ্চলত হোৱা আক্ৰমণক লৈও তেওঁ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ সকীয়াই দিয়ে যে সাধাৰণ নাগৰিকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে নগা সমাজৰ ধৈৰ্যৰ সীমা পাৰ হ'ব পাৰে ।
খোইকাই গাঁও জ্বলাই দিয়াৰ অভিযোগত প্ৰচাৰিত এটা ভিডিঅ'ৰ আলম লৈ এনপিঅ'ই আপত্তি প্ৰকাশ কৰে । অৱশ্যে সংগঠনটোৰ মতে ভিডিঅ'টোৰ সত্যতা আৰু ইয়াৰ সময় নিৰ্ধাৰণ স্বতন্ত্ৰভাৱে নিশ্চিত কৰা হোৱা নাই; দৃশ্যাংশটো পূৰ্বৰ কোনো ঘটনাৰো হ'ব পাৰে ।
সংগঠনটোৱে লগতে কামজং, কাংপকপি আৰু ননি জিলাৰ আন গাঁওসমূহৰ ওপৰত হোৱা সন্দেহজনক আক্ৰমণৰ প্ৰতিও সমান গুৰুত্ব দিয়াৰ দাবী জনাইছে । এই পৰস্পৰ বিৰোধী দাবীসমূহে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰিত অপ্ৰমাণিত ভিডিঅ'ৰ ভিত্তিত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰমাণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাক স্পষ্ট কৰি তুলিছে ।
ন্যায় আৰু ৰাজনৈতিক সমাধানৰ দাবী কুকি-জো নেতৃত্বৰ
কুকি ইনপি মণিপুৰৰ তথ্য আৰু প্ৰচাৰ সম্পাদক জাংহাওলুন হাওকিপে পৰিস্থিতিৰ এক পৃথক ব্যাখ্যা দাঙি ধৰি কয় যে তেওঁৰ সংগঠনৰ তথ্য অনুসৰি মেইটেইসকলৰ আক্ৰমণত ২৫০ ৰো অধিক কুকি-জো লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু নগাসকলৰ আক্ৰমণত ৩২ জনৰ মৃত্যু হৈছে । অৱশ্যে নগা আৰু মেইটেই সম্প্ৰদায়ৰ মুঠ হতাহতৰ সন্দৰ্ভত তেওঁৰ হাতত কোনো পৰীক্ষিত তথ্য নাই বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
হাওকিপে কয় যে অপৰাধৰ সৈতে জড়িত সকলো লোককে আইনৰ আওতালৈ আনিব লাগিব । খোইকাই গাঁও জ্বলাই দিয়াৰ ঘটনাৰ বাবে তেওঁ এনএছচিএন-আইএম, এছএনএ আৰু এনভিজিক দোষাৰোপ কৰে । এই ঘটনাৰ নিৰপেক্ষ তদন্ত, অভিযুক্তসকলক গ্ৰেপ্তাৰ আৰু কুকি-জো বসতিপ্ৰধান অঞ্চলসমূহৰ বাবে পৰ্যাপ্ত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো তেওঁ দাবী জনাইছে ।
ইয়াৰ উপৰিও হাওকিপে গৃহহীন পৰিয়ালবোৰৰ বাবে সাহায্য আৰু পুনৰ্সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে । তেওঁৰ মতে গাঁওসমূহত আক্ৰমণ, ঘৰ-দুৱাৰৰ প্ৰতি ভাবুকি আৰু পূৰ্বপুৰুষৰ ভূমিৰ ওপৰত নিৰাপত্তাহীনতাৰ পৰিৱেশৰ অৱসান ঘটিব লাগিব ।
নিৰাপত্তাৰ প্ৰশ্নৰ বাহিৰেও হাওকিপে কয় যে বিধানসভাসহ এখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল গঠনৰ বাবে কুকি-জো সম্প্ৰদায়ে জনোৱা দাবী তেওঁলোকৰ এক বৈধ সাংবিধানিক অধিকাৰ । নিৰাপত্তা, পৰিচয়, মৰ্যাদা আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধিত্বৰ প্ৰশ্নসমূহৰ সমাধানৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে এক সুসংগঠিত আলোচনাৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰো তেওঁ আহ্বান জনায় ।
আনহাতে নগা প্ৰতিনিধিসকলে এনে ভূখণ্ডভিত্তিক ব্যৱস্থাৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে । এই ব্যৱস্থাই তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ আৰু অধিকাৰত বাধা আনিব পাৰে বুলি তেওঁলোকে আশংকা কৰিছে । দুয়োটা পক্ষৰ মাজত থকা এই মতভেদে শান্তি আৰু সম্প্ৰীতি পুনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰচেষ্টাৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
সশস্ত্ৰ গোটৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী মেইটেই মহিলা সংগঠনৰ
মেইটেই জনগোষ্ঠীৰ অন্যতম নাৰী সংগঠন মেইৰা পাইবিৰ সভানেত্ৰী থোকছম সুজাতাই সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণক লৈ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে । এই আক্ৰমণত সশস্ত্ৰ গোটসমূহ জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি সেইবোৰৰ বিৰুদ্ধে অধিক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে ।
তেওঁ ছাছপেনছন অব অপাৰেচন (এছঅ'অ') ব্যৱস্থা প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী উত্থাপন কৰাৰ লগতে হিংসাত্মক আক্ৰমণৰ সৈতে জড়িতসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ নিৰাপত্তামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে দেখা মাত্ৰেই গুলীওৱাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰাৰ পোষকতা কৰিছে ।
তেওঁৰ এই স্থিতিয়ে মেইটেই সমাজৰ একাংশৰ মাজত অব্যাহত নিৰাপত্তাহীনতা আৰু বৰ্তমানৰ ব্যৱস্থাসমূহে হিংসা ৰোধ কৰাত ব্যৰ্থ হোৱা বুলি থকা ধাৰণাৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা অসন্তুষ্টি প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
সুজাতাই ১৯ অক্টোবৰত খামেনলক অঞ্চলৰ সমীপৰ খোংবাল ছুনুৰক উয়োক পাহাৰীয়া এলেকাত খৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা মেইটেই সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত হোৱা কথিত আক্ৰমণৰ কথাও উল্লেখ কৰে ।
তেওঁৰ মতে সেই ঘটনাত ৩ গৰাকী লোকে খৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ গৈ নিহত হোৱাৰ লগতে আন ৩ গৰাকী লোক আহত হৈছিল । অৱশ্যে ঘটনাটোৰ প্ৰকৃত পৰিস্থিতি আৰু ইয়াৰ বাবে কোন দায়ী, সেয়া এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই ।
তেওঁৰ মতে এই ঘটনাই হিংসাজৰ্জৰ অঞ্চলসমূহত সাধাৰণভাৱে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি থকা লোকসকলেও কেনেদৰে বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে সেয়া স্পষ্ট কৰে । ইফালে সন্ধানহীন লোকসকলক বিচাৰি উলিওৱা আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্য প্ৰদান কৰাৰ বাবেও তেওঁ দাবী জনাইছে ।
একে সময়তে বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহৰ কাৰ্যকলাপৰ বাবে সমগ্ৰ কুকি জনগোষ্ঠীক দোষাৰোপ কৰাটো উচিত নহয় বুলিও সুজাতাই সকীয়াই দিছে । তেওঁ সশস্ত্ৰ গোট আৰু সাধাৰণ নাগৰিকৰ মাজত স্পষ্ট পাৰ্থক্য ৰখাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
শান্তি পুনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ মূল চাবিকাঠি জবাবদিহিতা
তিনিওটা পক্ষৰ বক্তব্যই মণিপুৰৰ সংঘাতক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা গভীৰ উদ্বেগৰ ছবিখন দাঙি ধৰিছে । মেইটেইসকলে সশস্ত্ৰ গোটসমূহৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা বিচাৰিছে; নগা সংগঠনসমূহে সাধাৰণ নাগৰিকৰ সুৰক্ষা আৰু নিজৰ বসতিসমূহৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ বাবে জবাবদিহিতা দাবী কৰিছে; আনহাতে, কুকি-জো নেতৃত্বই নিৰাপত্তা, পুনৰ্সংস্থাপন আৰু ৰাজনৈতিক সমাধানৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে ।
প্ৰতিটো স্থিতিৰ আঁৰত নিজস্ব জনগোষ্ঠীৰ অভিজ্ঞতা আৰু নিৰাপত্তাজনিত আশংকা জড়িত হৈ আছে । কিন্তু কোনো এটা গোটৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগক স্বতন্ত্ৰভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত তথ্যৰ বিকল্প হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰি ।
এই পৰিস্থিতিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু মণিপুৰ চৰকাৰৰ ওপৰত এক বৃহৎ দায়িত্ব আহি পৰিছে । আইন সকলোৰে বাবে সমান বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ হত্যাকাণ্ড, অপহৰণ আৰু অগ্নিসংযোগৰ ঘটনাসমূহৰ নিৰপেক্ষ তদন্ত, দোষীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা, সন্ধানহীন লোকৰ সন্ধান আৰু বিপদাশংকাত থকা গাঁওসমূহৰ বাবে বিশ্বাসযোগ্য নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী ।
নিৰাপত্তা বাহিনীৰ পক্ষপাতিত্বৰ অভিযোগসমূহো স্বতন্ত্ৰভাৱে পৰীক্ষা কৰিব লাগিব । একেদৰে সশস্ত্ৰ কেডাৰ, উগ্ৰপন্থীৰ শিবিৰ আৰু এছঅ'অ' চুক্তিৰ নিয়ম মানি চলা সন্দৰ্ভত উত্থাপিত দাবীসমূহো প্ৰমাণসহ মূল্যায়নৰ অধীনলৈ অনা উচিত ।
গৃহহীন পৰিয়ালসমূহক ধাৰাবাহিকভাৱে সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ প্ৰয়োজন । লগতে লোকসকলে বিনা সংকোচে যেন নিজা নিজা গাঁৱলৈ উভতি যাব পাৰে তাৰ বাবে বিশ্বাসযোগ্য নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰাও সমানে গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
নিৰাপত্তাৰ সমানে প্ৰয়োজন ৰাজনৈতিক আলোচনাৰ
মণিপুৰৰ অভিজ্ঞতাই দেখুৱাইছে যে সাধাৰণ নাগৰিকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত নোহোৱালৈকে আৰু দোষী সাৰি গৈছে বুলি জনগোষ্ঠীসমূহে বিশ্বাস কৰি থকালৈকে আলোচনা সফল হোৱাটো কঠিন ।
একেদৰে কেৱল নিৰাপত্তা বাহিনীৰ অভিযানৰ জৰিয়তে পৰস্পৰ বিৰোধী ৰাজনৈতিক আকাংক্ষা আৰু সংঘাতৰ মূলতে থকা ক্ষোভৰ সমাধান সম্ভৱ নহয় । সেয়েহে এক বিশ্বাসযোগ্য শান্তি প্ৰক্ৰিয়াত সাধাৰণ নাগৰিকৰ সুৰক্ষা, স্বচ্ছ তদন্ত, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনসমূহৰ মাজত যোগাযোগ আৰু ধাৰাবাহিক ৰাজনৈতিক আলোচনাক অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগিব ।
সকলো জনগোষ্ঠীৰ নেতাসকলেও শাস্তি প্ৰদান আৰু সাধাৰণ নাগৰিকক লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণ কৰাৰ প্ৰৱণতা প্ৰত্যাখ্যান কৰিব লাগিব । ভুক্তভোগী বা অভিযুক্তৰ জনগোষ্ঠীয় পৰিচয় যিয়েই নহওক, সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে ।
আছিনপৌ গাংমেই, এন জি সুন্থান, জাংহাওলুন হাওকিপ আৰু থোকছম সুজাতাৰ বক্তব্যই সংঘাতৰ প্ৰতি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ দৃষ্টিভংগীৰ মাজত থকা বৃহৎ ব্যৱধানটো স্পষ্ট কৰি তুলিছে । তথাপি তেওঁলোকৰ উদ্বেগৰ মাজত এটা মৌলিক প্ৰশ্ন আছে-সাধাৰণ নাগৰিকৰ নিৰাপত্তা কোনে নিশ্চিত কৰিব আৰু চৰকাৰী ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি হেৰাই যোৱা আস্থা কোনে পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব ?
মণিপুৰত শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে কেৱল সামৰিক হস্তক্ষেপ বা সংযমৰ আহ্বানেই যথেষ্ট নহ'ব । ইয়াৰ বাবে বিশ্বাসযোগ্য জবাবদিহিতা, পৰস্পৰৰ প্ৰতি সংযম, অৰ্থপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক আলোচনা আৰু সকলো জনগোষ্ঠীৰ আস্থা ঘূৰাই পাবলৈ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন ।
এই চৰ্তসমূহ বাস্তৱত ৰূপায়িত হ'বলৈ আৰম্ভ নকৰালৈকে প্ৰতিটো নতুন আক্ৰমণে ভয় আৰু অবিশ্বাস অধিক গভীৰ কৰিব, পৰস্পৰ বিৰোধী ভাষ্যক শক্তিশালী কৰিব আৰু মণিপুৰক স্থায়ী শান্তিৰ পৰা অধিক দূৰলৈ লৈ যাব পাৰে ।
লগতে পঢ়ক :
মণিপুৰত পুনঃ হিংসা : কুকি গাঁৱত অগ্নিসংযোগ, কংগ্ৰেছৰ তীব্ৰ গৰিহণা
মণিপুৰত ৩ মেইটেই শ্ৰমিকৰ হত্যাকাণ্ডক এনপিঅ'ৰ গৰিহণা; মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ ইণ্ডিয়া ব্লকৰ