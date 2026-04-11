শান্তি আৰু উন্নয়নৰ বতৰা লৈ সেনাপতিত মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী য়ুমনাম খেমচান্দ সিং

কুকি অধ্যুষিত কাংপোকপিৰ মাজেৰে ভ্ৰমণ কৰি সেনাপতিত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী । বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ ।

উন্নয়নৰ বতৰা লৈ সেনাপতিত মুখ্যমন্ত্ৰী য়ুমনাম খেমচান্দ সিং (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 11, 2026 at 11:50 AM IST

তেজপুৰ : অশান্তজৰ্জৰ মণিপুৰত শান্তি আৰু স্বাভাৱিক পৰিৱেশ পুনৰ ঘূৰাই অনাৰ লক্ষ্যৰে শুকুৰবাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে সেনাপতি জিলাত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী য়ুমনাম খেমচান্দ সিং । ইম্ফলৰ পৰা পথেৰে কুকি অধ্যুষিত কাংপোকপি হৈ সেনাপতি জিলাত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী । ২০২৩ চনৰ ৩ মে'ত হিংসা আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত জিলাখনলৈ পথেৰে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এয়া প্ৰথম ভ্ৰমণ আছিল ।

সেনাপতি জিলাৰ ফ্ৰণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যনে আয়োজন কৰা অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী ল'ছি দিখো, বিধায়ক আৱাংব' নিউমাই, টংব্ৰাম ৰবিন্দ্ৰ সিং আৰু জে কুম' শ্বা উপস্থিত থাকে । অনুষ্ঠানত শেহতীয়াকৈ বিষ্ণুপুৰ জিলাৰ ট্ৰংলাওবি বিস্ফোৰণত নিহত দুটা শিশুৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ লগতে মৌন প্ৰাৰ্থনাও কৰা হয় ।

সেনাপতিত কেইবাটাও উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat)

সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "ৰাজ্যখন সংঘাতৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'লেও নাগৰিক সমাজৰ সহযোগিতাৰ বাবে পুনৰ স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি অহাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে ।" তেওঁ সেনাপতি, মাও আৰু কাংপোকপিৰ বিভিন্ন সংগঠনক এই ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা সমৰ্থনৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উন্নয়নৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কয়, "ইম্ফলৰ লগতে সকলো জিলাৰ সম উন্নয়ন নহ'লে মণিপুৰৰ সামগ্ৰিক অগ্ৰগতি সম্ভৱ নহয় । প্ৰথমে আমি ভাৰতীয়, তাৰ পিছত আমি মণিপুৰী-সকলোৱে একেলগে কাম কৰিলেহে ৰাজ্যখন উন্নয়নৰ নতুন দিশত আগবাঢ়িব ।"

সেনাপতি জিলা ভ্ৰমণ মুখ্যমন্ত্ৰী য়ুমনাম খেমচান্দ সিঙৰ (ETV Bharat)

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ উত্তৰ-পূব উন্নয়নৰ দৃষ্টিভংগীৰ কথা উল্লেখ কৰি কয়, "উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ উন্নতি নহ'লে দেশৰ বিকাশ সম্পূৰ্ণ নহয় ।" ইফালে সভাত নাগা পিপলছ অৰ্গেনাইজেশ্যনে সেনাপতিত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপনৰ দাবী উত্থাপন কৰে । ইয়াৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিষয়টো ৰাজ্যিক কেবিনেটত উত্থাপন কৰাৰ আশ্বাস দিয়ে । লগতে জিলাখনৰ নলা-নৰ্দমাৰ ব্যৱস্থাৰ উন্নয়নৰ বাবে ডিপিআৰ প্ৰস্তুত কৰাৰো নিৰ্দেশ দিয়ে । ইয়াৰ উপৰিও সেনাপতি থানাৰ স্থানান্তৰ, বৰাক উৎসৱস্থলীৰ উন্নয়ন আদিৰ বিষয়তো প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে ।

সেনাপতি জিলাৰ ফ্ৰণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠান (ETV Bharat)

অনুষ্ঠানৰ অংশ হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেনাপতি বজাৰত বহুস্তৰীয় পাৰ্কিং, আন্তঃৰাজ্যিক কৃষি আৰু অৰ্থনৈতিক পৰিৱহণ হাব, পিভিটিজি এলেকাত বহুমুখী কেন্দ্ৰ, পিএইচএছচি ভৱন আৰু থ্ৰিডি ডিজিটেল ডেণ্টেল লেবৰেটৰীৰ উদ্বোধন কৰে । লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৬৯ টা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ, ১৫ খন বিদ্যালয়ত অতিৰিক্ত শ্ৰেণীকোঠা, পানী যোগান, শৌচাগাৰ, কমিউনিটি হল আদি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰে । উপ মুখ্যমন্ত্ৰী ল'ছি দিখোৱে সেনাপতি জিলাৰ বিভিন্ন জনজাতিক শান্তিপ্ৰিয় বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁলোকৰ ভূমিকাৰ প্ৰশংসা কৰে ।

