কাংকোপিত নিৰীহক হত্যাৰ ঘটনাক গৰিহণা মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ
কাংপোকপি জিলাৰ আই টি ৰোডৰ কাষত চাৰিজন সাধাৰণ নাগৰিকক হত্যা কৰা সন্দৰ্ভত বৈঠকত বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হয় ৷
Published : August 27, 2026 at 9:39 PM IST
ইম্ফল: পুনৰ হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছে মণিপুৰৰ কাংকোপিত ৷ মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যুমনাম খেমচান্দ সিঙৰ সভাপতিত্বত বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া ইম্ফলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সচিবালয়ত এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ নিৰাপত্তা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । যোৱা ১২ আগষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিকোনো ধৰণৰ অবৈধ অস্ত্ৰধাৰী ব্যক্তিক আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ দিয়া ১৫ দিনৰ সময়সীমা অন্ত পৰাৰ পিছতে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।
কাংপোকপি জিলাৰ আই টি ৰোডৰ কাষত চাৰিজন সাধাৰণ নাগৰিকক হত্যা কৰা সন্দৰ্ভতো বৈঠকত বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হয় ৷ চৰকাৰে এই ঘটনাক কঠোৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়ে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰাপত্তাৰক্ষী বিষয়াসকলক এই ঘটনাৰ দোষীক আটক কৰি ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে৷
CM CONDEMNS IT ROAD KILLINGS, CHAIRS HIGH LEVEL SECURITY MEETING— CMO MANIPUR (@CMO_MANIPUR_) August 27, 2026
Imphal, the 27th August, 2026: Chief Minister Shri Yumnam Khemchand Singh chaired a high-level security meeting at the Chief Minister’s Secretariat, Imphal, this evening. The meeting was held following the 15-day… pic.twitter.com/5zE9noVCpX
তদুপৰি, সভাত যিকোনো ব্যক্তি, সম্প্ৰদায় নিৰ্বিশেষে, অবৈধ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ কঢ়িওৱাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় । ইয়াৰ উপৰিও নিৰাপত্তা বৈঠকত সিদ্ধান্ত লোৱা হয় যে ছাচপেনচন অৱ অপাৰেচন (SoO)ৰ অধীনত থকা বা চৰকাৰৰ সৈতে শান্তি আলোচনাত লিপ্ত হোৱা সংগঠনৰ কেডাৰসকলে নিজৰ নিৰ্দিষ্ট শিবিৰৰ বাহিৰলৈ অস্ত্ৰ লৈ যোৱা দেখা পালে গুৰুতৰ ব্যৱস্থাৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব ।
এই উচ্চ পৰ্যায়ৰ নিৰাপত্তা বৈঠকত মণিপুৰৰ গৃহমন্ত্ৰী গোবিন্দাস কনথৌজাম, মুখ্য সচিব ড৹ পুনীত কুমাৰ গোৱেল, নিৰাপত্তা উপদেষ্টা কুলদীপ সিং, ডিজিপি মুকেশ সিং, গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ যুটীয়া সচিব (উত্তৰ-পূব), এডিজিপি(চোৰাংচোৱা/আইন-শৃংখলা), ৰাজ্যিক গৃহ আয়ুক্ত, চিআৰপিএফৰ মহা পৰিদৰ্শক; অসম ৰাইফলছ (পূব)ৰ মহা পৰিদৰ্শক, অসম ৰাইফলছ (দক্ষিণ)ৰ মহা পৰিদৰ্শক, ডেপুটি জি অ’চি ৫৭ নং মাউণ্টেইন ডিভিজন আৰু SIB, BSF, SSB তথা অন্যান্য নিৰাপত্তা সংস্থাৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে ৷
লগতে পঢ়ক: অসম-উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে চুবুৰীয়া দেশৰ ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদৰ ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈছে : হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা