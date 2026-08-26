লোকপিয়লৰ পূৰ্বে এনআৰচিৰ তথ্য উন্নীত কৰিবলৈ মণিপুৰৰ সংগঠনসমূহৰ দাবী
ঐতিহাসিক আৰু আইনী কাৰণ উল্লেখ কৰি প্ৰতিনিধি দলটোৱে কেন্দ্ৰ আৰু মণিপুৰ চৰকাৰক নাগৰিক চিনাক্তকৰণৰ বাবে ১৯৫১ চনক ভিত্তি বৰ্ষ হিচাপে ল’বলৈ আহ্বান জনায় ।
Published : August 26, 2026 at 10:25 AM IST
নতুন দিল্লী: নতুন দিল্লীত উপস্থিত অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰৰ কেইবাটাও সংগঠনৰ নেতা ৷ যোৱা দুদিনত এই নেতাসকলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কেইবাগৰাকীও বিষয়াক সাক্ষাৎ কৰে ৷ দলটোত আছে ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় ১৪টাকৈ নাগৰিক সমাজৰ সংগঠন(চিএছঅ’) আৰু সম্প্ৰদায়ৰ নেতাসকল ৷
এই দলটোৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিষয়াসকলক সাক্ষাৎ কৰি প্রস্তাৱিত লোকপিয়ল আৰু ভৱিষ্যতে মণিপুৰত যিকোনো সীমা নিৰ্ধাৰণ প্রক্রিয়া সংক্ৰান্তীয় কাম আৰম্ভ কৰাৰ পূর্বে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰে ৷
কাবুই ইউনিয়ন মণিপুৰ, কম ইউনিয়ন মণিপুৰ, ৰংমেই নগা মণিপুৰ, মেইটেই পাংগল মণিপুৰকে ধৰি কেইবাটাও সংগঠন আৰু সম্প্ৰদায়ৰ গোটৰ প্ৰতিনিধিৰে গঠিত এই দলটোৱে এই সৌজন্যমূলক সাক্ষাতৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়, গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয় আৰু ভাৰতৰ মহাপঞ্জীয়ক(আৰজিআই)লৈ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ৷
এই গোটসমূহে মণিপুৰত কোনো ধৰণৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক চিনাক্তকৰণৰ দাবী জনায় । প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিকৰ ৰাজনৈতিক অখণ্ডতা আৰু অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ এখন উন্নীত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী চমুকৈ এনআৰচি অপৰিহাৰ্য বুলি তেওঁলোকে যুক্তি আগবঢ়ায় ।
প্ৰতিনিধি দলটোৱে ঐতিহাসিক আৰু আইনী কাৰণ বুলি অভিহিত কৰা কথাবোৰ উল্লেখ কৰি কেন্দ্ৰ আৰু মণিপুৰ চৰকাৰ উভয়কে দেশখনৰ নাগৰিক চিনাক্তকৰণক বাবে ১৯৫১ চনটোক আধাৰ হিচাপে লৈ কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
উল্লেখ্য যে, মণিপুৰৰ প্ৰথমটো লোকপিয়ল আৰু এনআৰচিৰ অনুশীলন ১৯৫১ চনৰ পূৰ্বে প্ৰস্তুত কৰা গাঁও তালিকা ব্যৱহাৰ কৰি কৰা হৈছিল বুলি প্ৰতিনিধি দলটোৱে স্মাৰকপত্ৰত উল্লেখ কৰিছে । ইয়াৰোপৰি মণিপুৰৰ একত্ৰীকৰণৰ পূৰ্বৰ সাংবিধানিক কাঠামোৰ কথাও ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে, যাৰ অধীনত ৰাজ্যখনৰ প্ৰথমটো গণতান্ত্ৰিক নিৰ্বাচনৰ সময়ত চৰকাৰী গাঁও আৰু জনসংখ্যাৰ তথ্য ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ।
এই বিষয়ে প্ৰতিনিধি দলটোৱে এনেদৰে কয়, ‘‘১৯৪৮ চনৰ গাঁৱৰ তালিকা ব্যৱহাৰ কৰি ১৯৫১ চনত মণিপুৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে লোকপিয়ল আৰু এনআৰচিৰ কাম কৰা হৈছিল ।’’ পৰৱৰ্তী সময়ত ১৯৬৯ চনত মণিপুৰক পাঁচখন জিলা আৰু ২৫টা মহকুমাৰে পুনৰ সংগঠিত কৰা হয় বুলি দলটোৱে জানিবলৈ দিয়ে ।
মঙলবাৰে ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত প্ৰতিনিধি দলটোৰ সদস্য হিচাপে থকা বি এম য়াইমাই কয়, ‘‘বিগত কেইটামান দশকত মণিপুৰৰ গাঁৱৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । ২০১১ চনৰ লোকপিয়লত উল্লেখ কৰা অনুসৰি ৰাজ্যখনত গাঁৱৰ সংখ্যা ২,৫৪০ খন ৷ আনহাতে, ১৯৬১ চনত তালিকাভুক্ত গাঁৱৰ সংখ্যা ১,৮৬৬ খন আছিল ।’’
পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ গাঁথনি আৰু জনজাতীয় জনগোষ্ঠী সম্পৰ্কীয় সাংবিধানিক বিধানৰ অধীনত গাঁও আৰু বসতিস্থলসমূহক প্ৰদান কৰা স্বীকৃতিৰ বাবেই চাণ্ডেল আৰু চুৰাচান্দপুৰৰ দৰে জিলাসমূহত গাঁৱৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱা বুলি তেওঁ আঙুলিয়াই দিয়ে ।
আনহাতে, য়াইমাই ম্যানমাৰৰ সৈতে মণিপুৰৰ দীৰ্ঘদিনীয়া উন্মুক্ত সীমান্তৰ কথাও এই সাক্ষাতত উল্লেখ কৰে ৷ প্ৰব্ৰজন সম্পৰ্কীয় সমস্যাসমূহৰ বাবেই বৰ্তমান সময়ত ভাৰতীয় নাগৰিকৰ চিনাক্তকৰণ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈ পৰিছে । তেওঁ দাবী কৰে যে ১৯৫০ চনত প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থান পাছ ব্যৱস্থা বিলুপ্ত হোৱাৰ ফলত অবৈধ অনুপ্ৰৱেশৰ বিৰুদ্ধে থকা সুৰক্ষা ব্যৱস্থা দুৰ্বল হৈ পৰিছে ।
য়াইমাই কয়, ‘‘আমি ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সন্মুখত বৰ্তমানৰ লোকপিয়লৰ কামসমূহ পিছুৱাই দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰিছো ৷ মণিপুৰৰ যিকোনো সীমা নিৰ্ধাৰণৰ অনুশীলনৰ পূৰ্বে এনআৰচি উন্নীতকৰণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ ওপৰতো আমি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছো ।’’
প্রতিনিধি দলটোৱে কেন্দ্ৰৰ ওচৰত প্রস্তাৱিত এনআৰচিৰ অনুশীলন সন্দর্ভত আলোচনাৰ বাবে বিভিন্ন অংশীদাৰক জড়িত কৰি ত্রিপাক্ষিক বৈঠকৰ দাবী জনায় ৷ এই দাবীৰ ওপৰত স্থিতি গ্ৰহণৰ পূৰ্বে ১৯৫১-২০১১ চনলৈকে লোকপিয়লৰ ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ পৰীক্ষা কৰাৰ বাবেও বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ সংগঠন আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধিসকলক আহ্বান জনোৱা হৈছিল ৷
মণিপুৰৰ জটিল জনগাঁথনিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নাগৰিকত্ব আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধিত্বৰ সৈতে জড়িত যিকোনো বৃহৎ কাম আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে খিলঞ্জীয়া আৰু নতুন সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ মাজৰ আলোচনাৰ অতি প্ৰয়োজন বুলি এই ১৪টা সংগঠনে কৈছিল ৷
লগতে পঢ়ক: আগন্তুক ৫ বছৰত আৰু ১০০ নতুন জাহাজ সংযোজনৰ পৰিকল্পনা চৰকাৰৰ: সৰ্বানন্দ সোণোৱাল