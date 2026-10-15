মণিপুৰৰ বিএছএফ কেম্পত হাহাকাৰ, হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিল কমেও ৭৫ গৰাকী জোৱান
বিএছএফৰ জোৱানসকলক বৃহস্পতিবাৰে ইম্ফলৰ ৰিজনেল ইনষ্টিটিউট অৱ মেডিকেল ছায়েন্সেছ (RIMS) চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ।
Published : October 15, 2026 at 6:33 PM IST
তেজপুৰ: মণিপুৰত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈ সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ কমেও ৭৫ গৰাকী জোৱান অসুস্থ হৈ পৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । অৱশ্যে খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হোৱা বুলি সন্দেহহে কৰিছে কৰ্তৃপক্ষই, এই বিষয়ে এতিয়াও নিশ্চিত তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই ।
বিএছএফৰ জোৱানসকলক বৃহস্পতিবাৰে ইম্ফলৰ ৰিজনেল ইনষ্টিটিউট অৱ মেডিকেল ছায়েন্সেছ (RIMS) চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, পুৱাৰ আহাৰ (পুৰী, চবজী) গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে জোৱানসকলৰ বমি হ’বলৈ ধৰে ।
VIDEO | Imphal, Manipur: 81 BSF personnel and three civilian drivers admitted to RIMS after suspected food poisoning. https://t.co/kiYJ0ypz3G— Press Trust of India (@PTI_News) October 15, 2026
এই জোৱানসকল বিএছএফৰ ৫৮ নং বেটেলিয়নৰ ডি কোম্পানীৰ সদস্য । তেওঁলোক ইম্ফল পশ্চিম জিলাৰ লামছাং আৰক্ষী থানাৰ অধীনস্থ এলেকাত সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নিয়োজিত হৈ আছিল । চিকিৎসালয়ৰ জৰুৰীকালীন বিভাগত জোৱানসকলক তাৎক্ষণিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হয় । শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি চিকিৎসাধীন জোৱানসকলৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থিৰ ।
সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত ৰিমছৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধীক্ষক ডাঃ মইৰাংথেম ৰামেশ্বৰ সিঙে কয় যে ব্ৰেকফাষ্টত পুৰী আৰু চবজী খাই জোৱানসকলৰ বমি আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত বেটেলিয়নৰ এটা সম্পূৰ্ণ কোম্পানী চিকিৎসালয়লৈ অনা হয় ।
#WATCH | Imphal, Manipur: RIMS Medical Superintendent, Professor Dr Rameshwor Singh says, "The whole company of the BSF was rushed to our OPD block because of repeated vomiting after having breakfast. This is a food poisoning case. They are all responding positively to the treatment. We are giving them adequate fluids... All the patients will be fine within a few hours. There are 78 BSF personnel, including three civilians..."— ANI (@ANI) October 15, 2026
ইফালে, মণিপুৰৰ গৃহমন্ত্ৰী গোবিন্দাছ কন্থৌজামে চিকিৎসালয়খন পৰিদৰ্শন কৰি অসুস্থ জোৱানসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয় বুলি স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰিছে ।
অৱশ্যে, জোৱানসকলৰ অসুস্থতাৰ প্ৰকৃত কাৰণ এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই । কোনবিধ খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ ফলত এই ঘটনা সংঘটিত হ’ব পাৰে, সেই বিষয়েও কোনো স্পষ্ট তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই ।
উল্লেখযোগ্য যে, এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়লৈকে বিএছএফৰ তৰফৰ পৰা এই ঘটনা সন্দৰ্ভত কোনো আনুষ্ঠানিক তথ্য বা বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাছিল । ঘটনা সন্দৰ্ভত অধিক তথ্যৰ বাবে অপেক্ষা কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: আমেৰিকাত ক্ৰমবৰ্ধমান 'বৰ্ণবাদী শত্ৰুতা, ভাৰতবিৰোধী ঘৃণা'ক লৈ উদ্বেগ বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ