বিষাক্ত সুৰা সেৱন কৰি প্ৰাণ গ'ল ১৫ জনৰ, ১৫০ জন লোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি
শুকুৰবাৰে মণিপুৰৰ চান্দেল জিলাৰ চাকপি কাৰোঙত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ বিষাক্ত সুৰা সেৱনৰ ফলত ১৫ জনৰ মৃত্যু হৈছে ৷
By ANI
Published : November 20, 2026 at 11:07 PM IST
ইম্ফল(মণিপুৰ) : এফাল হিংসাত্মক ঘটনা আনফালে শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মণিপুৰত ৷ শুকুৰবাৰে মণিপুৰৰ চান্দেল জিলাৰ চাকপি কাৰোঙত স্থানীয়ভাৱে প্ৰস্তুত কৰা সুৰা পান কৰাৰ ফলত ১৫ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ বিষাক্ত সুৰা সেৱনৰ ফলতে ১৫ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে প্ৰায় ১৫০ জন লোকক ইম্ফলৰ শ্বিজা হাস্পতাল এণ্ড ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটত ভৰ্তি কৰোৱৈ হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
তথ্য অনুসৰি, আক্ৰান্ত লোকসকল মূলত চান্দেল জিলাৰ চাকপি কাৰোং আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলৰ স্থানীয় বাসিন্দা ৷ যাৰ ভিতৰত প্ৰাপ্তবয়স্কৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মধ্যবয়সীয়া লোকো আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । বিষাক্ত পদাৰ্থ মিহলি হৈ থকা স্থানীয় সুৰা পান কৰাৰ বাবেই এই বিষক্ৰিয়া হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ।
জানিব পৰা মতে, আক্ৰান্ত লোকক কঢ়িয়াই অনা আন এখন বাছ হাস্পতাল অভিমুখে ৰাওনা হৈছে, যাৰ ফলত মৃতকৰ সংখ্যা আৰু হাস্পতালত ভৰ্তি হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী য়ুমনাম খেমচান্দ সিঙেও পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’বলৈ আৰু আক্ৰান্ত ৰোগী তথা চিকিৎসকৰ দলসমূহক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ শ্বিজা হাস্পতাল পৰিদৰ্শন কৰে। এ এন আইৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত শ্বিজা হাস্পতালৰ যুটীয়া পৰিচালন সঞ্চালক ডাঃ চেতন হুণ্ডংবামে কয়, "আজি ৰোগীসকল অহাৰ পূৰ্বেই আমি খবৰ পাইছিলো যে চান্দেল জিলাত বিষক্ৰিয়াৰ ঘটনা ঘটিছে ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"ৰোগীসকল অহাৰ পিছত আমি জানিব পাৰিলো যে এয়া মূলতঃ চাকপি কাৰোং অঞ্চলৰ পৰা অহা সুৰা বিষক্ৰিয়াৰ ঘটনা। এতিয়ালৈকে আমাৰ ইয়ালৈ ১৪০ জন ৰোগী আহিছে ৷ ইয়াৰে এজনৰ মৃত্যু হৈছে—তেওঁক মৃত অৱস্থাতেই অনা হৈছিল। তিনিজন ৰোগীৰ অৱস্থা সংকটজনক আৰু তেওঁলোকৰ হিম’ডায়েলাইছিছ (বৃক্ক পৰিষ্কাৰ কৰা প্ৰক্ৰিয়া) চলি আছে।"
ইফালে, চান্দেল জিলা সদৰৰ সুমিল লাংহুৱে এ এন আইক জনায় যে যোৱা দুই-তিনি দিন ধৰি এই প্ৰাদুৰ্ভাৱ চলি আছে । লাংহুৱে কয়, "যোৱা দুই-তিনি দিনত আমি এই প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ বিষয়ে জানিব পাৰিছো । এয়া মূলতঃ সুৰা পান কৰাৰ বাবেই হৈছে । এই সুৰা ক’ৰ পৰা আহিছে সেই বিষয়ে মই নিশ্চিতকৈ ক’ব নোৱাৰো ৷ কিন্তু আমি পোৱা খবৰ মতে তেওঁলোকে পান কৰা এই সুৰাৰ বাবেই এনে হৈছে ।"
বিভিন্ন চিকিৎসালয়ত হোৱা মৃত্যু আৰু চিকিৎসাৰ শেহতীয়া তথ্য প্ৰদান কৰি তেওঁ লগতে কয়, "মোৰ জানিব পৰা মতে আজি সন্ধিয়ালৈকে ১৫ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। বৰ্তমান শ্বিজাত ১৫০ জন ৰোগী পৰীক্ষাৰ বাবে আহিছে, আৰু আন বহুতো ৰোগী বাবিনাতো একে চিকিৎসাধীন হৈ আছে। এয়া এক অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা, কিন্তু আজি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আমি যি সহযোগিতা লাভ কৰিলোঁ আৰু তেওঁ আমাক যি আৰ্থিক সাহায্যৰ আশ্বাস দিছে, তাৰ বাবে আমি অত্যন্ত সুখী।"
লগতে পঢ়ক:পৃথিৱীৰ শ্ৰেষ্ঠ ২০ টা পৰ্যটনথলীৰ তালিকাত প্ৰথম স্থানত মেঘালয়