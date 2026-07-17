চৰকাৰী বিভাগক ডাঙৰ টুপী পিন্ধাই চিকিৎসক হ’ল সতীশ, উন্মোচিত ভয়ংকৰ তথ্য

চৰকাৰী বিভাগক ডাঙৰ টুপী পিন্ধাই চিকিৎসক হ’ল সতীশ, উন্মোচিত ভয়ংকৰ তথ্য
এজন লোকে ভাগিনৰ নথি-পত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি মধ্যপ্ৰদেশৰ তিনিখন জিলাত বছৰ বছৰ ধৰি চিকিৎসক হিচাপে কাম কৰিছিল ৷ তেওঁ একেলগে তিনিটা স্থানৰ পৰা দৰমহা লৈছিল ৷
Published : July 17, 2026 at 10:17 AM IST
শ্বাহদোল (মধ্যপ্ৰদেশ): ‘মুন্নাভাই এমবিবিএছ’, ভুৱা চিকিৎসক সন্দৰ্ভত নিৰ্মিত এখন জনপ্ৰিয় ছবি ৷ এই ছবিখন মুক্তি পোৱাৰ পাছৰ পৰাই ভুৱা চিকিৎসকক মুন্নাভাই এমবিবিএছ হিচাপে এক উপনাম দিয়া দেখা যায় বিভিন্নজনে ৷ এই প্ৰতিবেদনত ঠিক তেনে এজন মুন্নাভাই এমবিবএছৰ কথা ক’বলৈ লৈছোঁ ৷
ঘটনা মধ্যপ্ৰদেশৰ শ্বাহদোল জিলাৰ ৷ এই ঘটনাৰ ৰাজ্যখনৰ স্বাস্থ্য বিভাগক লৈ অসংখ্য প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । এই কথা পোহৰলৈ আহিছে যে এজন লোকে ভাগিনৰ নথি-পত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি মধ্যপ্ৰদেশৰ তিনিখন জিলাত বছৰ বছৰ ধৰি চিকিৎসক হিচাপে কাম কৰিছিল ৷ চৰকাৰী বিভাগৰ চকুত ধূলি দি বছৰ বছৰ ধৰি সকলোকে প্ৰতাৰণা কৰি আহিছিল এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে । আচৰিত কথাটো হ’ল তেওঁ একেলগে তিনিটা স্থানৰ পৰা দৰমহা আদায় কৰি আছিল ৷
কেইদিনমান পূৰ্বে ৰেৱা লোকায়ুক্তৰ দলে উৎকোচ গ্ৰহণ কৰি থকা অৱস্থাত শ্বাহদোল জিলাৰ জয়িংহনগৰৰ উফ্ৰি গাঁৱৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত চিকিৎসা বিষয়া ডাঃ মহেশ চান্দ শৰ্মাক হাতে-লোটে ধৰা পেলায় ।
লোকায়ুক্তৰ তদন্তই অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ লগে লগে যি সত্য উন্মোচিত হয়, সেই সত্যই সকলোকে স্তম্ভিত কৰি তুলিছে । ডাঃ শৰ্মাৰ কাহিনী অতি ভয়ংকৰ । তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে যে মহেশ চান্দ শৰ্মা প্ৰকৃত চিকিৎসক নহয় ৷ বৰঞ্চ, ভাগিনৰ পৰিচয় আৰু শিক্ষাৰ নথি-পত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁ চৰকাৰী চাকৰি কৰি আছিল । প্ৰকৃততে যিজন মহেশ চান্দ শৰ্মাক চৰকাৰে নিযুক্তি দিছিল তেওঁৰ মোমায়েকে জালিয়াতিৰে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আছে ৷
ৰাজস্থানৰ ভাৰতপুৰ জিলাৰ গান্ধীনগৰৰ বাসিন্দা ডাঃ মহেশ চন্দ শৰ্মা (প্ৰকৃতজন) নিজাববীয়াকৈ শ্বাহদলত উপস্থিত হয় । ৰাজস্থানৰ দীগ জিলাৰ পুচৰি সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত যোৱা চাৰি-পাঁচ বছৰ ধৰি চিকিৎসা বিষয়া হিচাপে নিযুক্ত হৈ থকা বুলি জয়িংহনগৰ আৰক্ষী থানাক তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে । শেহতীয়াকৈ ছ’চিয়েল মিডিয়া আৰু বাতৰিত এই খবৰ পোৱাৰ পাছত তেওঁ জানিব পাৰে যে মধ্য প্রদেশত তেওঁৰ নাম আৰু শিক্ষামূলক নথি-পত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি আন কোনোবাই চিকিৎসক হিচাপে কাম কৰি আছে ৷
অভিযোগ অনুসৰি ডাঃ শৰ্মাৰ মোমায়েক সতীশ শৰ্মাই তেওঁৰ শৈক্ষিক নথি-পত্ৰ আৰু ফটোৰ অপব্যৱহাৰ কৰি শ্বাহদোল জিলাৰ জয়িংহনগৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ উফ্ৰি প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত চিকিৎসা বিষয়া হিচাপে কাম কৰি আছে । সতীশে পৰিয়ালক কৈছিল যে তেওঁ কোটাত এটা কোচিং ইনষ্টিটিউট চলাই আছে । ৰেৱা লোকায়ুক্তৰ তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে যে ভুৱা চিকিৎসকজনক শ্বাহদোল, শ্বেওপুৰ আৰু খাৰগোণ জিলাত নিয়োগ কৰা হৈছিল । সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, ২০২৩ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা খাৰগোণ জিলাৰ ছেগাঁও ব্লকতো সতীশ কৰ্মৰত আছিল ।
জয়িংহনগৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অজয় বাইগাই কয়, "এজাহাৰ দাখিলৰ পিছত তদন্ত চলি আছে, আৰু অতি সোনকালে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হ'ব ।" তেওঁ বুজাই দিয়ে যে ৰাজস্থানৰ পৰা মহেশ চান্দ শৰ্মা নামৰ এজন ব্যক্তি থানালৈ আহিছিল, মোমায়েকে তেওঁৰ ডিগ্ৰীৰ অপব্যৱহাৰ কৰিছে । ‘‘আমি এতিয়া এই বিষয়টোৰ তদন্ত কৰি আছোঁ । এটা ডাঙৰ ৰেকেট উন্মোচিত হ'ব পাৰে । তদন্ত চলি আছে ।’’ বিষয়াগৰাকীয়ে কয় ৷
উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজেন্দ্ৰ শুক্লাই কয়, "অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে এফআইআৰ দাখিল কৰা হ'ব, আৰু নিয়ম অনুসৰি সেৱা বন্ধ, দৰমহা আদায়, আৰু অন্যান্য বিভাগীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব । বিভাগটোৰ ডিজিটেল আৰু আধুনিক নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থাই এনে গোচৰ উন্মোচন কৰি আছে, দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰিছে ।’’
লগতে পঢ়ক: অসমৰ মাজবাটৰ লগতে অমৃত ভাৰত ষ্টেচন আঁচনিৰ অধীনত মোদীয়ে উদ্বোধন কৰিব ৭৫টা ৰে’লৱে ষ্টেচন