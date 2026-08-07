ঝাৰখণ্ডত ছাত্ৰৰ প্ৰতিবাদ : ৰাঁচীত AISA-ৰ সভাপতি নেহা বোৰালৈ চিয়াঁহী নিক্ষেপ
ৰাঁচীত বিধানসভা ঘেৰাও সমদল ৷ নেহালৈ চিয়াঁহী নিক্ষেপ কৰা যুৱকক আটক ৷
By PTI
Published : August 7, 2026 at 4:11 PM IST
ৰাঁচী : দিল্লীৰ পাছত এইবাৰ ঝাৰখণ্ডত ছাত্ৰৰ প্ৰতিবাদ ৷ চতুৰ্দশ JPSC PT পৰীক্ষাত অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰা হৈছে এই প্ৰতিবাদ ৷ ঝাৰখণ্ডৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সমৰ্থনত শুকুৰবাৰে বাওঁপন্থী দল আৰু জনবাদী সংগঠনৰ ছাত্ৰ সংগঠনে ঝাৰখণ্ড বিধানসভা ঘেৰাও কৰে । এই প্ৰতিবাদত AISA-ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভানেত্ৰী নেহা বোৰায়ো অংশ লয় ৷
আৰক্ষীৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজতে নেহা বোৰাৰ নেতৃত্বত বিভিন্ন বাওঁপন্থী গণতান্ত্ৰিক সংগঠনে বিধানসভা অভিমুখে পদযাত্ৰা কৰে । পদযাত্ৰাৰ সময়তে এজন যুৱকে নেহা বোৰালৈ চিয়াঁহী নিক্ষেপ কৰাৰ চেষ্টা কৰে । চিয়াঁহী নিক্ষেপ কৰা লোকজনক AISA ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মাৰপিট কৰে । অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে লোকজনক নিজৰ জিম্মাত ল’বলৈ সক্ষম হয় ৷
VIDEO | Ranchi: An unidentified man throws ink at AISA president Neha Bora during a protest march to the Jharkhand Assembly over irregularities in job examinations.— Press Trust of India (@PTI_News) August 7, 2026
The man says, “I do not like Neha Bora because she supports Umar Khalid...I do not care about anything. I threw… https://t.co/eLpRmfKSf6 pic.twitter.com/EVyOnJR9hb
এই ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি বোৰাই কয়, ‘‘দিল্লীত প্ৰতিবাদৰ সময়ত পেলেট-গানৰ গুলী আৰু লাঠিচালনাৰ সন্মুখীন হৈছিলো ৷ এতিয়া মোৰ ওপৰত চিয়াঁহী নিক্ষেপ কৰ্বলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে ৷ ইয়ালৈ মই ভয় নকৰো ৷ ’’
STORY | J'khand job exam stir: Man throws ink at AISA's Neha Bora, detained— Press Trust of India (@PTI_News) August 7, 2026
A man threw ink at All India Students' Association president Neha Bora during a protest march to the Jharkhand Assembly here on Friday over alleged irregularities in recruitment exams in the state,… https://t.co/2IAD1NR9tj
AISA-ৰ নেতা শিৱানীয়ে কয়, "আমি শান্তিপূৰ্ণ পদযাত্ৰা চলাই আছিলো । হঠাৎ ভিৰৰ মাজৰ পৰা এজন ব্যক্তি ওলাই আহি বোৰাৰ ওপৰত চিয়াঁহী নিক্ষেপ কৰিলে ।" চিয়াঁহী নিক্ষেপ কৰা লোকজন বিজেপিৰ গুণ্ডা বুলিও তেওঁ অভিযোগ কৰে ।
এজন চৰকাৰী বিষয়াই এই ঘটনা সন্দৰ্ভত কয় যে চিয়াঁহী নিক্ষেপ কৰা লোকজনক আৰক্ষীয়ে আটক কৰি ৰাখিছে ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত ধৃত লোকজনে কয়, "বোৰা ওমৰ খালিদৰ সমৰ্থক । মই তেওঁক ভাল নাপাওঁ । তেওঁ এগৰাকী জাতিবিৰোধী নেত্ৰী ৷ সেয়ে মই বোৰালৈ চিয়াঁহী নিক্ষেপ কৰিছো ।"