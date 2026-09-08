প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুম্বাইৰ অনুষ্ঠানত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ আহিল দুজন যুৱক, তাৰ পাছতেই হুৱাদুৱা
২৪ বছৰীয়া যুৱকজন আৰু তেওঁৰ সহযোগীয়ে নিজকে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ বিষয়া বুলি দাবী কৰি নীতা মুকেশ আম্বানী সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল বুলি আৰক্ষীয়ে সদৰী কৰে...
Published : September 8, 2026 at 7:16 PM IST
মুম্বাই: মায়ানগৰী মুম্বাইস্থিত জিঅ’ ৱৰ্ল্ড চেণ্টাৰত মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা গ্ল’বেল ফিনটেক ফেষ্ট ২০২৬ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বেই উক্ত স্থানত সংঘটিত হয় এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷
জিঅ’ ৱৰ্ল্ড চেণ্টাৰৰ বিকেচি অঞ্চলত প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে চিনাকী দিয়া এজন যুৱক আৰু তেওঁৰ অস্ত্ৰধাৰী দেহৰক্ষীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ৷ দেহৰক্ষীজনৰ পৰা এটা আগ্নেয়াস্ত্ৰ জব্দ কৰা বুলি আৰক্ষীয়ে জনাইছে ৷
২৪ বছৰীয়া যুৱকজন আৰু তেওঁৰ সহযোগীয়ে নিজকে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ বিষয়া বুলি দাবী কৰি বান্দ্ৰা-কুৰ্লা কমপ্লেক্সৰ নীতা মুকেশ আম্বানী সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ লাভ কৰে বুলি আৰক্ষীয়ে জনায় ।
উচ্চ নিৰাপত্তাসম্পন্ন স্থানত নিয়োজিত নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু আৰক্ষী বিষয়াই এই যুটিটোৰ সন্দেহজনক আচৰণ লক্ষ্য কৰি আটক কৰে । যুৱকজনে কোনো প্ৰমাণপত্ৰ দাখিল কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে তেওঁক আৰু তেওঁৰ ‘দেহৰক্ষী’ক আটক কৰি পিছত জেৰাৰ বাবে মুম্বাই আৰক্ষীক গতাই দিয়া হয় ।
ক্ৰাইম ইনটেলিজেন্স ইউনিটৰ লগতে স্থানীয় আৰক্ষীয়ে অধিক তদন্ত চলাই আছে বুলি বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যদিও যুৱক দুজনৰ পৰিচয় প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই ৷
উল্লেখ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বেই সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা ৷ ফলত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অধিক কটকটীয়া কৰি তোলা হয় ৷
এই দুই যুৱকে কি অভিপ্ৰায়েৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী উপস্থিত থাকিবলগীয়া অনুষ্ঠানত প্ৰৱেশ কৰিছিল সেয়া এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই ৷ নিজকে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মীৰূপে চিনাকী দি নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে ভৰি থকা এক অনুষ্ঠানত দুজন যুৱকে প্ৰৱেশ কৰা ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: মণিপুৰৰ সংগীত শিল্পী বিক্ৰম সিঙৰ দিল্লীত হত্যাকাণ্ডক লৈ গৰম দেশৰ ৰাজনীতি