দিল্লী বিমানবন্দৰত হঠাৎ হুৱাদুৱা ! নিৰাপত্তা বেষ্টনী ভাঙি প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰা এজনক আটক
বৈধ ভ্ৰমণ নথি-পত্ৰ অবিহনেই বিমানবন্দৰৰ টাৰ্মিনেলত বলপূৰ্বকভাৱে প্ৰৱেশৰ চেষ্টা এজনৰ ৷
Published : November 19, 2026 at 11:47 AM IST
নতুন দিল্লী : সকলো ঠিকেই চলি আছিল ৷ নিৰ্দিষ্ট সময়ত দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰলৈ যাত্ৰী আহিছে-গৈছে ৷ CISF বাহিনীৰ লোকে বিমানবন্দৰলৈ অহা যাত্ৰীৰ পৰীক্ষণৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে ৷ ইমানলৈ সকলো ঠিকেই আছিল ৷
কিন্তু হঠাতে এজন লোকে বিমান যাত্ৰীৰ পৰীক্ষণ কৰি থকা CISF বাহিনীৰ এজন লোকক হেঁচি-ঠেলি বিমানবন্দৰত সোমাবলৈ চেষ্টা কৰে ৷ অৱশ্যে CISF ৰ জোৱানৰ সতৰ্কতা আৰু ক্ষিপ্ৰ পদক্ষেপে সেয়া হ'বলৈ নিদিলে ৷ ব্যক্তিগৰাকীয়ে নিৰাপত্তা ভংগ কৰিবলৈ কৰা প্ৰচেষ্টাক বিফল কৰে CISF এ । এই ঘটনাটো বুধবাৰে সংঘটিত হৈছিল দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত ৷
\
Alert CISF Personnel Foil Forceful Entry Attempt at IGI Airport, Delhi: CISF https://t.co/9EIH31hiLd— IANS (@ians_india) November 18, 2026
CISF-এ প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, এজন ব্যক্তি টাৰ্মিনেল ৩ৰ প্ৰস্থান গেটত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে ভ্ৰমণৰ বৈধ নথি-পত্ৰ অবিহনে টাৰ্মিনেলত বলপূৰ্বকভাৱে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ৷
নিৰাপত্তা বাহিনীৰ জোৱানৰ তৎপৰতাত ব্যক্তিজনক প্ৰৱেশত বাধা দিয়া হয় আৰু তেওঁক আটকো কৰা হয় । এই অভিযানত কুইক ৰেচপন্স টীম (QRT)ৰ কৰ্মীসকলেও গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । ব্যক্তিজনৰ পৰা পৰিচয় পত্ৰ আৰু কিছু শিক্ষাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।
বিমানবন্দৰৰ দৰে স্পৰ্শকাতৰ স্থানত সামান্য নিৰাপত্তাজনিত ভুল হ’লেও গুৰুতৰ সমস্য়াৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰক অতি সংবেদনশীল স্থানৰ ভিতৰত শ্ৰেণীভুক্ত কৰা হৈছে, য’ত প্ৰতিদিনে হাজাৰ হাজাৰ ঘৰুৱা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যাত্ৰীয়ে প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থান কৰে । তেনেস্থলত CISF-ৰ কৰ্মীসকলৰ সতৰ্কতা, দ্ৰুত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ আৰু দলীয় কামে সময় মতে সম্ভাব্য নিৰাপত্তা ভংগ ৰোধ কৰা কাৰ্য অতি সফলতাৰে সম্পন্ন কৰি আহিছে ।